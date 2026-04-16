С тем, что анонс проекта состоится сегодня, инсайдеры уже ошиблись.

По данным многочисленных инсайдеров с источниками в игровой индустрии, полноценная презентация ремастера Assassin’s Creed IV Black Flag, который лишится римской цифры «IV», но получит постфикс Resynced, должна была состояться сегодня в рамках мероприятия Xbox First Look. Донесения оказались ложными, презентации не состоялось, и вот, инсайдеры начали публиковать новые сведения.

Так, по данным Тома Хендерсона, который практически всегда оказывается прав в своих инсайдерских донесениях, Ubisoft решила отложить премьеру проекта на одну неделю. На следующей неделе нам официально покажут ремастер и, надо понимать, огласят точную дату его релиза. Коей, утверждает Хендерсон, будет 9 июля текущего года.

Кроме того, согласно сведениям инсайдера, ключевые игровые издания и журналисты уже ознакомились с обновлённым приключением пирата-ассасина Эдварда Кенуэя.

Напомним, что оригинальная Assassin’s Creed IV Black Flag вышла в 2013 году и заслужила признание среди тех игроков, которым были глубоко безразличны идеологические несоответствия орденов Ассасинов и Тамплиеров, но были интересны пиратские приключения и исследования островов карибского бассейна. Собственно, на таких геймеров ремастер и нацелен.