В мире игр Михаил Андреев
Авторы Forza Horizon 6 показали шесть минут игрового процесса новинки
Шестая часть — шесть минут. Не магия чисел, но занятное совпадение.

Гоночная аркада Forza Horizon 6 пусть и не так стремительно, как спорткары, на которых мы в ней будем рассекать, но всё-таки приближается к моменту своего релиза. А это значит, что разработчики из Playground Games будут активнее заниматься предпродажной подготовкой. Сегодня, например, создатели игры расщедрились на 6-минутный видеоролик с демонстрацией игрового процесса.

Данное видео затрагивает начало сюжетного режима Forza Horizon 6: наш герой приезжает на автоспортивное состязание и должен заявить о себе как о молодом и подающем большие надежды гонщике.

Напоминаем, что шестая номерная часть всемирно известной франшизы станет доступна 19 мая на ПК и консолях Xbox Series X|S. Те. Кто по предварительному заказу приобретут более дорогие издания игры, смогут приступить к прохождению на четыре дня раньше простых смертных.

#playground games #forza horizon 6
