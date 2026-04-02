На должность ведущего дизайнера.

От Blizzard уже много-много лет не выходит никаких новых проектов. В составе холдинга Activision Blizzard непосредственно «Метелица» была наименее прибыльным подразделением, но, очевидно, после приобретения компанией Microsoft этому было решено положить конец. В частности, в стенах Blizzard наконец-то началась работа над шутером в открытом мире, и вот, процесс идёт.

Как стало известно из официального сайта компании, коллективу для работы над данным шутером требуется ведущий дизайнер, имеющий опыт в Unreal Engine. Сказать, что это прямой намёк на то, на каком движке будет работать будущий проект, наверное, слишком банально, но перед нами именно это.

Любопытно, что ранее Blizzard всегда использовала для своих игр собственные движки. Возможно, использование Unreal Engine позволит снизить стоимость разработки проекта и улучшить его работу. Ведь всегда проще возводить здание на уже готовом фундаменте, чем мастерить его самостоятельно, тем более, не имея о том ни малейших знаний.

Ранее в Сети гуляла информация о том, что грядущий шутер от Blizzard будет выполнен во вселенной StarCraft, а непосредственно его разработка будет вестись корейской компанией Nexon. На данный момент не вполне ясно, одна и та же это игра или же в разработке находятся два шутера — один в стенах Nexon, а другой в стенах самой Blizzard.

Хотелось бы верить, что в этом году завеса тайна над этим проектом будет хотя бы слегка приподнята.