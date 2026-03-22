Будучи уже давно развитой полноценной игровой франшизой, Minecraft регулярно пополняется свежими проектами в своей «кубической» вселенной. И вот сегодня студия Mojang официально анонсировала Minecraft Dungeons II — продолжение ролевого экшена, добившегося в своё время достаточно большой популярности.

По сюжету, на местный мир надвигается катастрофа, и нам предстоит предотвратить местный апокалипсис. Вдаваться в гейпмлейные подробности проекта разработчики пока не стали, но отметили, что игроков ожидает масса сражений и красивые ранее неизведанные локации.

Релиз Minecraft Dungeons II запланирован на осень этого года.

Не обделили вниманием в Mojang и основную Minecraft. Так, культовая «кубическая» песочница во втором квартале текущего года, то есть, с апреля по июнь включительно, получит обновление, которое добавит в игру новый биом в виде серных пещер. Как нетрудно догадаться из названия, биом достаточно опасный, но в нём явно можно будет раздобыть полезные ресурсы, используемые в ставшем уже, кажется, бесконечным списке различных предметов для крафтинга.