В мире игр Михаил Андреев
Mojang анонсировала продолжение ролевого экшена Minecraft Dungeons
На прилавках игра появится осенью этого года.

Будучи уже давно развитой полноценной игровой франшизой, Minecraft регулярно пополняется свежими проектами в своей «кубической» вселенной. И вот сегодня студия Mojang официально анонсировала Minecraft Dungeons II — продолжение ролевого экшена, добившегося в своё время достаточно большой популярности.

Источник изображения: Mojang.

По сюжету, на местный мир надвигается катастрофа, и нам предстоит предотвратить местный апокалипсис. Вдаваться в гейпмлейные подробности проекта разработчики пока не стали, но отметили, что игроков ожидает масса сражений и красивые ранее неизведанные локации.

Релиз Minecraft Dungeons II запланирован на осень этого года.

Не обделили вниманием в Mojang и основную Minecraft. Так, культовая «кубическая» песочница во втором квартале текущего года, то есть, с апреля по июнь включительно, получит обновление, которое добавит в игру новый биом в виде серных пещер. Как нетрудно догадаться из названия, биом достаточно опасный, но в нём явно можно будет раздобыть полезные ресурсы, используемые в ставшем уже, кажется, бесконечным списке различных предметов для крафтинга.

#minecraft #mojang #minecraft dungeons #minecraft dungeons 2 #minecraft dungeons ii
