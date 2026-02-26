Также добавлены HDR и улучшена работа DLSS.

Визуально обновлённая версия приключенческой игры Alan Wake существует уже больше пяти лет, но разработчики из Remedy Entertainment периодически продолжают выпускать для неё обновления. Насколько это оправдано, учитывая весьма ограниченную аудиторию проекта, вопрос спорный, но девелоперы этим всё же занимаются. Так, сегодня для ПК-версии ремастера Alan Wake вышло обновление версии 1.33.

Источник изображения: Remedy Entertainment.

В рамках данного материала мы затронем только наиболее значимые из пунктов. Так, отныне в игре доступна технология HDR, усовершенствована работа «умного» сглаживания DLSS и появился дополнительный режим стиля камеры. Активировав его, игра, как пишут разработчики, будет выглядеть «более современной».

Вместе с тем в игре была повышена максимальная частота кадров — с 200 до 240 fps. По всей видимости, это сделано для тех, кому важно, чтобы частота обновления современного игрового монитора (240 Гц) и игровой фреймрейт совпадали.

Отметим, что в Alan Wake на ПК можно играть только через Epic Games Store. В России же игра официально недоступна, но известные всем варианты обретения этого доступа остаются.