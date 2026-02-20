Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Продажи NieR Automata превысили десять миллионов копий — у игры появится сиквел
На достижение этого результата ролевому экшену потребовалось почти девять лет.

Издательство Square Enix сообщило о том, что ролевой экшен NieR Automata преодолел «юбилейную» отметку в 10 миллионов проданных копий. На достижение этого результата проекту про приключения платиновой блондинки-андроида в коротеньком платьице потребовалось чуть меньше девяти лет: игра вышла в свет в марте 2017 года на PlayStation 4 и ПК, а затем спустя примерно полтора года добралась и до Xbox One.

Источник изображения: Square Enix / PlatinumGames Inc.

Отметим, что NieR Automata уже давно входит в так называемый бэк-каталог Square Enix. Игра, безусловно, продолжает продаваться и по сей день, но делает это уже по остаточному принципу и преимущественно на распродажах. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, что 9 миллионов проданных копий у NieR Automata было в конце декабря 2024 года. Это ни хорошо, ни плохо, это просто данность и реальность перекоса игровой индустрии преимущественно в сторону многопользовательских проектов.

Следует помнить, что продажи и чистая прибыль это, по сути, единственные показатели, имеющие для издателей видеоигр значение. Именно исходя из них принимаются решения о дальнейшей судьбе тех или иных франшиз. И вот, по всей видимости, вышеупомянутые результаты в Square Enix посчитали достойными, поскольку пообещали, что «продолжение NieR Automata следует». Подробностей сиквела пока нет.

#square enix #platinumgames #nier automata #nier: automata
Сейчас обсуждают

Stanislav_i
23:14
Это да. Если речь об оригинале и Resistance. Сколько миссий у меня было сделано, со скриптами, музыкой, играли по сети с друзьями. Arma3 уже не то, не понимаю почему, но не то.
Пять по-настоящему удививших меня игр
Cowboy Huggies
22:40
https://www.youtube.com/watch?v=3shPLG8d38k
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
Cowboy Huggies
22:27
Это типа ретро, есть люди, которые любят превозмогать. Есть такая поговорка, кто как хочет, так и дрочит.
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Владимир Поздняков
22:00
Как раз именно он безопасен по определению, поскольку каждый цифровой рубль имеет метку. Даже, если у тебя его украли через подобные схемы, откатить всю цепочку транзакций не составит труда. Полная бе...
Мошенники освоили NFC‑гейт: Банк России предупредил о новой схеме кражи денег
Evgeniy
21:25
Стрелочница.Иди штопай колготки,машка-полотерка.Ты зачем свои наколки опущенные другим присваиваешь ?Тут все знают ,что ты такое.пхаха
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Alexander Muz
21:22
«Одебиливание» стада идет полным ходом )) и это только начало...
Tech Xplore: Люди слепо доверяют ИИ даже в жизненно важных вопросах
Котэ
21:17
Ну здравствуй пропеллер. Я смотрю ты в математике не силён, как и все амудеи.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Котэ
21:07
Даже враги с новым искусственный интеллектом в игре стали умнее краснозадых амудешников.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Китя.
21:04
DOOM Eternal добавили не только улучшения графики но и врагам добавили искусственный интеллект они стали умные и убивать их стало намного сложнее.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Котэ
21:00
Почему амудятлы любят ставить минусы? Им нравится всё, что красного цвета ухахахахахаа ))))))) Они таким образом показывают свою признательность и превосходство зелёных. ps. кажется, я новый анекдот ...
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
