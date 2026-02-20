На достижение этого результата ролевому экшену потребовалось почти девять лет.

Издательство Square Enix сообщило о том, что ролевой экшен NieR Automata преодолел «юбилейную» отметку в 10 миллионов проданных копий. На достижение этого результата проекту про приключения платиновой блондинки-андроида в коротеньком платьице потребовалось чуть меньше девяти лет: игра вышла в свет в марте 2017 года на PlayStation 4 и ПК, а затем спустя примерно полтора года добралась и до Xbox One.

Отметим, что NieR Automata уже давно входит в так называемый бэк-каталог Square Enix. Игра, безусловно, продолжает продаваться и по сей день, но делает это уже по остаточному принципу и преимущественно на распродажах. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, что 9 миллионов проданных копий у NieR Automata было в конце декабря 2024 года. Это ни хорошо, ни плохо, это просто данность и реальность перекоса игровой индустрии преимущественно в сторону многопользовательских проектов.

Следует помнить, что продажи и чистая прибыль это, по сути, единственные показатели, имеющие для издателей видеоигр значение. Именно исходя из них принимаются решения о дальнейшей судьбе тех или иных франшиз. И вот, по всей видимости, вышеупомянутые результаты в Square Enix посчитали достойными, поскольку пообещали, что «продолжение NieR Automata следует». Подробностей сиквела пока нет.