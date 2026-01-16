В самом конце января 2027 года, если точнее.

MMORPG New World от Amazon Games прошла этап от всеобщего «хайпа» до полного разочарования и постепенного восстановления своего доброго имени. Впрочем, современная игровая индустрия, переполненная предложениями на абсолютно любой вкус, просчётов не прощает, поэтому пострелизный труд девелоперов хоть и можно только приветствовать, но сам по себе данный процесс оказался крайне запоздалым, и спасению игры он уже не поспособствовал.

Как итог, компания Amazon вчера поздним вечером сообщила о плане по постепенному переформатированию New World в объект видеоигровой истории. Итак, со вчерашнего вечера игра более недоступна для покупки и снята с «полок» магазинов. С 20 июля текущего года игроки лишатся возможности приобретать знаки удачи (Marks of Fortune), ну а 31 января 2027 года будут отключены игровые серверы. Таким образом, через 1 год и 2 недели New World полностью уйдёт в историю.

Обновления для MMORPG выходить больше не будут, однако разработчики сделают всё от них зависящее, чтобы обеспечить стабильный игровой процесс вплоть до указанной даты.

Напомним, что New World появилась на свет осенью 2021 года. Стать конкурентом другим уже устоявшимся на рынке MMORPG ей не удалось, но сама попытка вклиниться в уже устоявшийся рынок достойна похвалы.