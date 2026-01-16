Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Серверы MMORPG New World будут закрыты через год
В самом конце января 2027 года, если точнее.

MMORPG New World от Amazon Games прошла этап от всеобщего «хайпа» до полного разочарования и постепенного восстановления своего доброго имени. Впрочем, современная игровая индустрия, переполненная предложениями на абсолютно любой вкус, просчётов не прощает, поэтому пострелизный труд девелоперов хоть и можно только приветствовать, но сам по себе данный процесс оказался крайне запоздалым, и спасению игры он уже не поспособствовал.

Как итог, компания Amazon вчера поздним вечером сообщила о плане по постепенному переформатированию New World в объект видеоигровой истории. Итак, со вчерашнего вечера игра более недоступна для покупки и снята с «полок» магазинов. С 20 июля текущего года игроки лишатся возможности приобретать знаки удачи (Marks of Fortune), ну а 31 января 2027 года будут отключены игровые серверы. Таким образом, через 1 год и 2 недели New World полностью уйдёт в историю.

Обновления для MMORPG выходить больше не будут, однако разработчики сделают всё от них зависящее, чтобы обеспечить стабильный игровой процесс вплоть до указанной даты.

Напомним, что New World появилась на свет осенью 2021 года. Стать конкурентом другим уже устоявшимся на рынке MMORPG ей не удалось, но сама попытка вклиниться в уже устоявшийся рынок достойна похвалы.

#new world #amazon games
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
19
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
26
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
3

Сейчас обсуждают

Project_Raiden
15:08
забавляет, что иногда делают вставку там, где рекламы даже нет.
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Akim
15:01
Это какой-то конструкторский бред с "вишенкой" на торте типа ПТРК Джавелин. А запускать управляемые ПТР через ствол, как это делали еще советские танки, слабо дотумкать?
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
Alex TOPMAN
15:00
В чём новизна? Лучшие ракеты уже под 30 махов летают.
В США завершили испытания нового двигателя для гиперзвуковых ракет
Евгений Васютин
14:58
какого это жить в своем маня мирке? Я вижу рост в 10 раз за 10 лет
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
Akim
14:57
COD уже сама по себе и без Мелкософта стала унылым гавном... исписалась серия, как и большинство "затяжных" франшиз, что в кино, что в игрострое
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
Китя.
14:56
Тебе ли выкладывать чужие профили трепло с вымышленной картой 5090.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
14:46
Можешь выкладывать сколько угодно эти фотки. так что одобряю.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
count
14:43
пускай пишут в спортлото
Американский фонд Noble Capital требует от России выплатить $225,8 млрд по царским бондам
Маэстро
14:41
https://tenor.com/ru/view/gungan-star-wars-shake-head-gif-15524324
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
14:41
Твой вопли тут не проходят модерацию. Значит будут удалены. Прям как маленький.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter