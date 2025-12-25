Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Disco Elysium The Final Cut
Раздача продлится ровно сутки.

По традиции, в Epic Games Store в преддверии рождественских и новогодних праздников проходит залп подарочных раздач видеоигр. В основном в этом году раздают либо откровенный «проходняк», либо игры, недоступные в российском регионе по сугубо политическим причинам, но сегодня — исключение. Час назад в сервисе началась раздача ролевой игры Disco Elysium в издании The Final Cut. Предложение будет активно в течение суток: завтра вечером подарочная игра изменится.

Напомним, что Disco Elysium вышла осенью 2019 года и завоевала любовь и признание значительной части ценителей жанра.

К слову, сейчас проект участвует в зимней распродаже в Steam, где предлагается с 90-процентной скидкой, или всего за 72 рубля. По большому счёту, в реалиях сегодняшней игровой индустрии это тоже можно назвать практически бесплатной раздачей.

Вероятно, для многих покупка игры в Steam со столь щедрой скидкой станет даже более привлекательным предложением, чем получение бесплатной копии в EGS, который был и продолжает являться для игроков преимущественно способом коллекционировать подарки, и никаких подвижек в сторону непосредственно конкурентоспособного магазина игр сервис не делает и даже не пытается делать.

#steam #epic games store #disco elysium #za/um
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
62
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
14
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
20
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
6
Как подготовиться к комфортному выживанию в условиях зомби-апокалипсиса — гипотетический сценарий
2
США использовали переговоры об Украине для противодействия БРИКСу на венесуэльском направлении
3
Фильм «Мушкетёры» Пола Андерсона — громкий 3D-эксперимент, прошедший мимо зрителя
1
Вспоминаю свои любимые настолки из детства
4
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
24
Книги, которые не стыдно подарить геймеру и гику
+

Сейчас обсуждают

A_K_
20:56
А как там в реальных задачах, а не в каком то Passmark.
Intel Core Ultra 7 270K Plus приблизился к Ultra 9 285K и AMD Ryzen 9 9950X в тесте PassMark
Главврач ПНД "Три кукушки",где лечат шизов Чимбала и Бернигана
20:52
Лучше бы он вернулся в нашу чудесную клинику и продолжил лечение.Ведь почти добились прогресса,а он все испортил побегом.Столько сил было вложено в попытках купировать его состояние,и он все похерил
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
Главврач ПНД "Три кукушки",где лечат шизов Чимбала и Бернигана
20:46
Я даже такую карту то не помню))) .на каких помойках он это находит.Он даже Бернигана в этом превзошел.Но троллинг зачетный.Хотя вы не понимаете,это другое.Винде можно все Зы Ядрены пассатижи,ей 15 ле...
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
Илья Старинов
20:07
Я тебя не читаю совсем, псих Ты справку лучше от психиатра в следующий раз покажи
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Илья Старинов
20:05
Продолжай ВэКашный клоун с поехавшей крышей, продолжай Я тебя не читаю уже совсем, и так понятно, что ты пишешь из дурки, так хоть сайт поржёт. Вы обычно из ВК все с поехавшей крышей
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Иванов Дмитрий
19:50
"Все проходит... И это пройдет"
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
artemuss1990
19:48
Passmark всегда был продажным синезадым тестом
Intel Core Ultra 7 270K Plus приблизился к Ultra 9 285K и AMD Ryzen 9 9950X в тесте PassMark
Валентин Швец
19:46
Илюха, опять ты бред написал. Фляга у тебя слетает, а не гарантия. Смотри, попускаю тебя в последний раз, потому что ты либо бот по накрутке комментариев, либо психически нездоровый человек. Гарантия...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Валентин Швец
19:46
Слетит ли гарантия? Юридически — да (если вы скажете об этом в сервисе). Фактически — нет, так как это невозможно отследить. Если ты такой дебил и придешь в сервисный центр и скажешь, что ты ковырялс...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Vergo
19:44
Пройдет 50 лет, и фильм признают классикой. ;-)
Фильм «Мушкетёры» Пола Андерсона — громкий 3D-эксперимент, прошедший мимо зрителя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter