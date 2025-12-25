Раздача продлится ровно сутки.

По традиции, в Epic Games Store в преддверии рождественских и новогодних праздников проходит залп подарочных раздач видеоигр. В основном в этом году раздают либо откровенный «проходняк», либо игры, недоступные в российском регионе по сугубо политическим причинам, но сегодня — исключение. Час назад в сервисе началась раздача ролевой игры Disco Elysium в издании The Final Cut. Предложение будет активно в течение суток: завтра вечером подарочная игра изменится.

Напомним, что Disco Elysium вышла осенью 2019 года и завоевала любовь и признание значительной части ценителей жанра.

К слову, сейчас проект участвует в зимней распродаже в Steam, где предлагается с 90-процентной скидкой, или всего за 72 рубля. По большому счёту, в реалиях сегодняшней игровой индустрии это тоже можно назвать практически бесплатной раздачей.

Вероятно, для многих покупка игры в Steam со столь щедрой скидкой станет даже более привлекательным предложением, чем получение бесплатной копии в EGS, который был и продолжает являться для игроков преимущественно способом коллекционировать подарки, и никаких подвижек в сторону непосредственно конкурентоспособного магазина игр сервис не делает и даже не пытается делать.