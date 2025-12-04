Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Creative Assembly объявила о работе над стратегией Total War Medieval III
Проект на зачаточных стадиях развития, поэтому ждать релиза имеет смысл в лучшем случае через пару лет.

Студия Creative Assembly продолжает отмечать 25-летие серии Total War, и сегодня в рамках посвящённой этому юбилею прямой трансляции преждевременно анонсировала третью часть подсерии Medieval, разве что теперь она будет называться по подобию других игр — Total War: Medieval III.

Каких бы то ни было подробностей проекта пока озвучено не было, поскольку, как мы уже отметили выше, анонс прозвучал преждевременно: Total War Medieval III находится на очень ранней стадии разработки, и пока что о данной стратегии сказать попросту нечего. Ну, кроме разве что шаблонных фраз о «возрождении исторической Total War», а также о масштабных и реалистичных боевых действиях при их полной исторической достоверности.

Обычно если разработчик напрямую говорит о ранней стадии работы над новым проектом, то речь идёт о препродакшене, то есть, этапе создания общей концепции проекта. Обычно от препродакшена до релиза проходит несколько лет, и это если студия ни с какими трудностями в процессе не сталкивается.

#sega #creative assembly #total war medieval iii
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

3I/ATLAS — как NASA вычисляет траекторию и возможны ли манипуляции
9
«Медленные лошади» 5 сезон — все еще держит марку (краткий обзор сериала)
+
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
3
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
1
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+
7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
2
10 интересных настольных игр 2025 года
+

Сейчас обсуждают

Терминатор
21:44
Чем брать 9070ХТ проще купить RTX 5060ti 16gb включить лучи и генерацию 4Х и обоссать амуду.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
Евгений Медем
21:28
Пора положить конец досужим помыслам по поводу межзвездной кометы 3i/atlas. Это несомненно небесное тело естественного природного происхождения. Доказательством служит наличие у него "хвостов". Никто,...
Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
Саша Смирнов
21:09
Это супер!
Первый особо мощный тягач «БАЗ» полностью российского производства передан в эксплуатацию
Михаил Сидоров
21:09
Кто хотел, к школе комп купил. Ждем до лета следующего года. А кто хочет обновится, то нужно подождать пока бу также как новое вырастет, чтоб дельта была минимальна. Куда то торопиться успеть купить н...
7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
Radiant Star
21:07
Крайний драйвер для GTX 10xx теперь 581.94
Nvidia прекращает поддержку видеокарт GeForce GTX 900 и GTX 10 в Windows с выходом драйвера 591.44
Терминатор
21:03
Камни лучше.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
Терминатор
20:59
Они еще говорят выкатят RX9080XT там как обычно нет лучей и генераций кадров и после покупки её фиг продашь.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
dimasoid1970
20:55
Ну не знаю, поставил вчера себе винду 10, анохранизм какой то, глазам неприятно, вернул назад 11-ю, да еще и в новой интерпретации, красота!
Статистика Statcounter за ноябрь 2025 года показала падение доли Windows 11 на 1,95%
[IRanPast]
20:20
Удивительно, но зистакс привёл цену самого дешёвого на сегодня 5700X
7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
linux4ever
20:16
Да, водятлы ещё агрессивнее, чем околоайтишная среда 😹. У чимбы ос вокруг драйверов нвидиа построена, а не наоборот.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter