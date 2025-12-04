Проект на зачаточных стадиях развития, поэтому ждать релиза имеет смысл в лучшем случае через пару лет.

Студия Creative Assembly продолжает отмечать 25-летие серии Total War, и сегодня в рамках посвящённой этому юбилею прямой трансляции преждевременно анонсировала третью часть подсерии Medieval, разве что теперь она будет называться по подобию других игр — Total War: Medieval III.

Каких бы то ни было подробностей проекта пока озвучено не было, поскольку, как мы уже отметили выше, анонс прозвучал преждевременно: Total War Medieval III находится на очень ранней стадии разработки, и пока что о данной стратегии сказать попросту нечего. Ну, кроме разве что шаблонных фраз о «возрождении исторической Total War», а также о масштабных и реалистичных боевых действиях при их полной исторической достоверности.

Обычно если разработчик напрямую говорит о ранней стадии работы над новым проектом, то речь идёт о препродакшене, то есть, этапе создания общей концепции проекта. Обычно от препродакшена до релиза проходит несколько лет, и это если студия ни с какими трудностями в процессе не сталкивается.