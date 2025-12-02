Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Игроки скачали для Baldur’s Gate 3 более 350 миллионов модификаций
Это один из важнейших показателей высокой жизнеспособности игры.

Пользовательские модификации для видеоигр давно стали одним из индикаторов их успешности на длительной дистанции. Одни эти модификации создают, причём, обычно на энтузиазме, а другие ими пользуются. Вот и обласканная журналистами и геймерами ролевая игра Baldur’s Gate 3 по данному критерию достигла впечатляющих результатов.

По словам главы Larian Studios Свена Винке, всего количество доступных для Baldur’s Gate 3 на портале mod.io пользовательских модификаций достигло 10 000, а количество их установок среди геймеров достигло отметки в 350 миллионов. Винке назвал этот результат «безумным»; в позитивном, естественно, смысле этого слова.

Напомним, что Baldur’s Gate 3 вышел в августе 2023 года. На сегодняшний день данный проект коллектива Larian Studios является одним из самых высокооценённых в Steam за всю историю существования данного сервиса.

#larian studios #baldurs gate 3
Сейчас обсуждают

Терминатор
23:23
Да фигня всё это можно XeSS врубить он даже лучше чем FSR.
RX 9070 XT по продажам в Mindfactory превзошла весь модельный ряд Nvidia
Лев корл
23:17
А как же британские ученые??? Их в каждом анекдоте цитируют)))
В списке самых цитируемых учёных мира в 2025 году лидируют представители США, Китая и Великобритании
Izbranniy
23:15
посмотрим, что из этого получится
Учёные сравнили влияние двух популярных диет на потерю веса
Iphonovec
23:12
ничего не понял, зачем мне покупать за рубли usdt, что бы потом опять их обменять на рубли?
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
Bernigan
23:03
Ну, видно что старые карты практически не уступают 9000 линейке в ФСР 4, я ж говорю, цифру 3 на 4 поменяли и немного настройки качества ФСР подкрутили, вот он и меньше стал фпс давать
RX 9070 XT по продажам в Mindfactory превзошла весь модельный ряд Nvidia
AleksK
23:03
Ставишь линукс все DX11 игры автоматом работают через Vulkan
RX 9070 XT по продажам в Mindfactory превзошла весь модельный ряд Nvidia
Vassiss Puppkinn
23:01
А еще когда едешь на машине по двору, голубь бежит перед машиной. Ну сверни ты налево или направо!! Нет сска усирается перед машиной. Вот вороны умные, отходят в сторону.
Что я узнал в результате своих пятилетних наблюдений за птицами в городе
Терминатор
23:00
вот так работает. и толка шибко нет FSR 4 меньше дает фпс чем FSR 3.
RX 9070 XT по продажам в Mindfactory превзошла весь модельный ряд Nvidia
x41
23:00
Оплата криптой в магазинах РФ без переплаты по USDT - Пятерочка, OZON, AliExpress с выгодным курсом
Bernigan
22:58
Ну дальше значит что амд просто поменяла цифру 3 на 4 и впарила своим фанатам как то что может работать только на 9000 серии амд гомна, хотя это тот же ФСР 3, который работает везде
RX 9070 XT по продажам в Mindfactory превзошла весь модельный ряд Nvidia
