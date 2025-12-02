Это один из важнейших показателей высокой жизнеспособности игры.

Пользовательские модификации для видеоигр давно стали одним из индикаторов их успешности на длительной дистанции. Одни эти модификации создают, причём, обычно на энтузиазме, а другие ими пользуются. Вот и обласканная журналистами и геймерами ролевая игра Baldur’s Gate 3 по данному критерию достигла впечатляющих результатов.

По словам главы Larian Studios Свена Винке, всего количество доступных для Baldur’s Gate 3 на портале mod.io пользовательских модификаций достигло 10 000, а количество их установок среди геймеров достигло отметки в 350 миллионов. Винке назвал этот результат «безумным»; в позитивном, естественно, смысле этого слова.

Напомним, что Baldur’s Gate 3 вышел в августе 2023 года. На сегодняшний день данный проект коллектива Larian Studios является одним из самых высокооценённых в Steam за всю историю существования данного сервиса.