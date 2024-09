Две предыдущие были официально отменены в 2014 и 2019 годах соответственно.

Вселенная StarCraft, одна из самых популярных франшиз Blizzard, не получала нового контента с 2017 года, когда вышла её Remastered-версия. Ещё раньше, в 2016 году, вышло последнее дополнение для StarCraft II. С тех пор для последней выходят только редкие балансные патчи — очень редкие. Однако, как выяснилось в ходе подкаста Unlocked с участием Джейсона Шрайера, автора книги о Blizzard, компания всё ещё не оставляет попыток вдохнуть новую жизнь в серию.

В подкасте Шрайер рассказал о своей новой книге «Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment», в которой он раскрывает некоторые секреты компании, в том числе информацию о находящемся в разработке шутере по StarCraft. Этот проект появился после двух отменённых — StarCraft: Ghost и StarCraft: Ares.

StarCraft: Ghost, анонсированный ещё в 2002 году, должен был стать шутером, тесно связанным с основной сюжетной линией франшизы. После череды задержек разработка была передана студии Swingin' Ape Studios, которую впоследствии приобрела Blizzard. Официально об отмене проекта объявил президент Blizzard Майк Морхейм лишь в 2014 году.

StarCraft: Ares, кодовое название шутера, разрабатывавшегося с 2017 года, постигла та же участь — проект был закрыт в начале июня 2019 года.

Несмотря на два неудачных опыта, Blizzard, похоже, не готова отказаться от идеи шутера по StarCraft. По словам Шрайера, на момент завершения работы над его книгой, которая выходит 8 октября, разработка нового проекта всё ещё продолжалась.

Сам Шрайер и другие участники подкаста не уверены, что игра увидит свет, учитывая судьбу предыдущих попыток. Тем не менее, автор счёл эту информацию достаточно интересной, чтобы включить её в книгу. По его словам, Blizzard не может удержаться от попыток возродить франшизу новыми играми, даже если они так и не доходят до релиза.

«Blizzard просто не может расстаться с шутерами по StarCraft. Они не в силах сказать им «прощай», — заметил Шрайер.