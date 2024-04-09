И это хорошо. Разнообразие — почти всегда хорошо.

Разработчики из компании Riot Games поделилась свежей информацией касательно анонсированного ещё в январе режима для League of Legends. Новый свод правил должен предложить более размеренный и менее напряжённый геймплей, в отличие от хорошо известной всем «Арены».

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Напомним, в момент анонса в январе представители Riot Games рассказывали, что готовят для игроков «кардинально иной геймплей» по сравнению с тем, что мы привыкли видеть в League of Legends. Это будет PvE-режим с элементами выживания и механикой bullet heaven. Игроки смогут в одиночку или в компании с сопартийцами разносить орды противников, как это изначально заведено в той же Vampire Survivors.

И вот здесь мы подходим к самой неприятной части — наличию (точнее, отсутствию) вменяемых подробностей. Все детали авторы планируют раскрыть только в будущих выпусках новостей разработки, а сам анонс PvE-модуля должен состояться в рамках готовящегося летнего ивента в League of Legends.

Зато нынешний выпуск дневников дал понять, что та самая «Арена» в скором времени вернётся в пул режимов League of Legends. Данный свод правил предполагает наличие по 16 игроков в матче вкупе с новыми предметами на карте. Авторы также упомянули о переработке слепого монаха Ли Сина и готовящейся к релизу обновлённой системе мастерства. Последняя должна выйти уже 15 мая.

Что касается PvE-режима, то он будет дорабатываться даже после своего дебюта в LoL. На сегодняшний день мы можем оценить задумку Riot Games только благодаря единственному скриншоту. Причём, на изображении представлен прототип, финальная версия обязательно будет отличаться.