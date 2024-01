Игру анонсировали ещё в 2019 году, если что.

Компания Electronic Arts совместно с PopCap анонсировали Plants vs. Zombies 3 ещё в 2019 году и тогда же пригласили желающих принять участие в альфа-тестировании. Тесты, уж как есть, продлились почти пять лет — авторы только сейчас заговорили о полноценном запуске.

Финальная версия проекта будет называться Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia, она сохранит базовые геймплейные особенности. Игроку нужно будет сажать растения и отбиваться ими от зомби. Как утверждают авторы, они поставили перед собой цель вернуться к корням и передать дух классической дилогии, также важно было сделать проект привлекательным для нового поколения игроков.

Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia получит сюжетный эпизодический режим, комплект новых и старых растений, набор опций по восстановлению района и его украшения, а также больше 100 уровней для неторопливого прохождения.

Проект вышел из фазы тестирования, поэтому сейчас его постепенно будут переводить на финальную редакцию. Пока игра доступна в Великобритании, Нидерландах, Австралии и Филиппинах. Общий запуск должен состояться в течение 2024 года на iOS и Android.