Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Plants vs. Zombies 3 будет запущена на iOS и Android в течение 2024 года
Игру анонсировали ещё в 2019 году, если что.

реклама

Компания Electronic Arts совместно с PopCap анонсировали Plants vs. Zombies 3 ещё в 2019 году и тогда же пригласили желающих принять участие в альфа-тестировании. Тесты, уж как есть, продлились почти пять лет — авторы только сейчас заговорили о полноценном запуске.

реклама

Финальная версия проекта будет называться Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia, она сохранит базовые геймплейные особенности. Игроку нужно будет сажать растения и отбиваться ими от зомби. Как утверждают авторы, они поставили перед собой цель вернуться к корням и передать дух классической дилогии, также важно было сделать проект привлекательным для нового поколения игроков.

Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia получит сюжетный эпизодический режим, комплект новых и старых растений, набор опций по восстановлению района и его украшения, а также больше 100 уровней для неторопливого прохождения.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Проект вышел из фазы тестирования, поэтому сейчас его постепенно будут переводить на финальную редакцию. Пока игра доступна в Великобритании, Нидерландах, Австралии и Филиппинах. Общий запуск должен состояться в течение 2024 года на iOS и Android.

#electronic arts #popcap #plants vs zombies 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Детали нового сезона «Воспламенение» королевской битвы Apex Legends: новый герой, единый прогресс для ПК и консолей и многое другое
Провалившийся в продажах магический экшен Immortals of Aveum обзавёлся демоверсией и большим обновлением с новыми режимами
Battlefield 2042 благодаря «бесплатным выходным» сумела установить новый рекорд «онлайна» в Steam
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
14
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
26
10 лучших бюджетных корпусов для игровых компьютеров в январе 2024 года — с ценой до 3900 рублей
17
Почему выгоднее покупать б.у. видеокарты на Авито и сколько можно сэкономить на GeForce RTX 3060
46
История появления унитаза
8
Иск "Нью-Йорк Таймс" против OpenAI способен остановить развитие машинного интеллекта
9
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
30
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
12
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1

Сейчас обсуждают

Weismar
18:59
Говно, не хочешь подобных проблем, бери Нвидиа. АМДшники вот так постоянно епутся, норм людям оно не надо, потому они и стали амдфилами постоянно епясь со своим железом, уже фетиш. Вместо 6650 XT, кот...
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Апшеронский скакел
18:57
С пивом потянет
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
El Grechko
18:57
Не смеши меня, трезвый ты наш. Как говорится "вспомнила бабка как девкой была". Ты не просто лжец, ты гораздо хуже, лжец врёт ради выгоды или чтоб избежать неприятностей, а ты решил то ли что ложь рад...
О том, как Советский Союз спас США в период экономического кризиса
32Влад32
18:57
Кому то не дают покоя идеи Гитлера и Наполеона. Надо им отравленных лягушек отправить.
Франция активизировала поставку оружия Украине
Николай Махов
18:49
Недавно купил комп AMD 5 5500 Rx 5500 st 16 Гб ОЗУ SSD 500гб Мать от msi (модель не помню) За 32 000р
Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
Евгений Яковлев
18:48
будто кому-нибудь не наплевать сколько там на полях американцев полегло, погибнет 1000, выдадут 1000 гринкарт новым американцам. дело ведь не в количестве погибших, а в том что США не участвуют в войн...
Глава МИД Британии косвенно признал, для чего Запад на самом деле снабжает Украину вооружениями
MriS
18:44
Бери 14700, а TDP в биосе изменишь на 35Вт.
«Холодный» Core i5-14600T оказался практически таким же мощным, как базовый CPU
Николай Анакин
18:40
intel i5 12400f amd rx 6650 xt!зборка норм????
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
Angel Vsevhnego
18:38
Осатанели все, убийци и воры , ни чего святого нет .
ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
El Grechko
18:38
Я не понял что ты пытаешься сказать. Жильё, еда, медобслуживание - это что, по-твоему какие-то предметы роскоши? Нет, это то самое минимально необходимое, на грани выживания. Даже в подцензурном совет...
О том, как Советский Союз спас США в период экономического кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем