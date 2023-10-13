Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевой экшен Lords of the Fallen поступил в продажу — движок Unreal Engine 5 в очередной раз стал причиной для ненависти у игроков
«Тормоза», «подвисания» и прочие радости. Даже с RTX 4090.

реклама

Разработчики из студии Hexworks совместно с издательством CI Games выпустили в продажу ролевой экшен Lords of the Fallen. Проект поступил в продажу на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Про оценки мы писали в нашем вчерашнем материале: журналисты назвали новинку хорошим клоном Dark Souls, но изъяны тоже обнаружили в приличном количестве.

реклама

А вот игроки в Steam на компромиссы с совестью идти не стали, потому что им это ни к чему. Как итог, прямо сейчас рейтинг Lords of the Fallen в магазине Valve застыл на постыдной отметке в 33 % (923 отзыва). Пользователи Steam ругают ролевой экшен за ужасную оптимизацию, вспоминая скверно зарекомендовавший себя Unreal Engine 5. Движок от Epic Games показывает себя в новиках просто отвратительно, если речь заходит об оптимизации. В случае с Lords of the Fallen даже обладатели топовых RTX 4090 жалуются на «просадки» FPS и другие проблемы с производительностью.

Не самое хорошее техническое состояние релизной версии Lords of the Fallen не помешало проекту набрать уверенный «онлайн» в том же Steam. По данным одного известного аналитического сервиса, прямо сейчас в игре находится 41,5 тысячи геймеров при 43 тысячах в «пике».

Lords of the Fallen представляет совершенно новое эпическое ролевое приключение в огромном и сложном мире, который как минимум в пять раз больше мира оригинальной игры. После эпохи жестокой тирании демон-бог Адыр наконец был побежден. Но боги не гибнут навеки. И теперь, века спустя, близится воскресение Адыра. Станьте одним из знаменитых Темных крестоносцев и отправляйтесь в путь мирами мертвых и живых в этой масштабной ролевой игре, где вас ждут грандиозные битвы з боссами, быстрые и сложные поединки, захватывающие встречи с персонажами и глубокое погружение в сюжет.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Lords of the Fallen доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.

#ci games #lords of the fallen #hexworkds
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Первые оценки Lords of the Fallen: хороший клон Dark Souls, но не без изъянов
Ролевой экшен Lords of the Fallen отправили «на золото», поэтому релиз точно состоится 13 октября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
22
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
50
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
32
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
28
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы
+
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
9
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
7
18.10.2023 - последний срок закрытия сделки между Microsoft и Activision Blizzard
10

Сейчас обсуждают

Shatun29
21:19
И зачем мне эта информация, киев мне интересен как место где 404 капитуляцию подписывать будет. Не будет судов, так по мелочи чтобы перед победителями прогнуться устроят пару показух да и всё, киевско...
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Truth Seeker
21:19
Этот умственный отсталый к любому вопросу Украину приплетает
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Иванов Дмитрий
21:18
У самого R5 , советую снять хотя бы часть корзин спереди ( 2 из 3 х ) Я снял все три , а HDD вставил в карман Samsung D3 Station . Улучшилась продуваемость и внешний вид .
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
glavhyilo
21:14
киев уже умер просто,если ты ещё не в курсе?А дальше там будут суды весёлые.Там зрелище в киеве просто на носу щас.А как известно народ хочет хлеба и зрелищь.
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Spambomber23
21:14
Скакел, поскачи кабанчиком, тебя и попустит... к вашему бандере на свиданку.
В сербской прессе удивились желанию Зеленского создать армию из тяжелобольных людей
glavhyilo
21:12
ну ты видел как валютной выручкой поигрались,сразу 3-4 рубль укрепили.
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Shatun29
21:12
Вот после подобных постов ципсошники ликую, настолько превратить в неадекватов пользователей в России это их успех. С какого киев приплёл, какая связь вообще хрен его знает.
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Показывал 3_14sUn
21:12
Вижу, вниманием местных пятнадцатирублевых я завладел. Слышь, бобик, покажи новый трюк! Обзывание хохлами - прошлый век.
В сербской прессе удивились желанию Зеленского создать армию из тяжелобольных людей
Показывал 3_14sUn
21:09
Сказать-то че хотел, болезный? Поспеши, у вас там в дурке как раз сейчас уколы вечерние.
В сербской прессе удивились желанию Зеленского создать армию из тяжелобольных людей
Za9c
21:08
Хозяин барин, слово дал - слово взял
Для бюджета нам нужен курс доллара чуть-чуть пониже – Путин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем