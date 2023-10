«Тормоза», «подвисания» и прочие радости. Даже с RTX 4090.

Разработчики из студии Hexworks совместно с издательством CI Games выпустили в продажу ролевой экшен Lords of the Fallen. Проект поступил в продажу на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Про оценки мы писали в нашем вчерашнем материале: журналисты назвали новинку хорошим клоном Dark Souls, но изъяны тоже обнаружили в приличном количестве.

А вот игроки в Steam на компромиссы с совестью идти не стали, потому что им это ни к чему. Как итог, прямо сейчас рейтинг Lords of the Fallen в магазине Valve застыл на постыдной отметке в 33 % (923 отзыва). Пользователи Steam ругают ролевой экшен за ужасную оптимизацию, вспоминая скверно зарекомендовавший себя Unreal Engine 5. Движок от Epic Games показывает себя в новиках просто отвратительно, если речь заходит об оптимизации. В случае с Lords of the Fallen даже обладатели топовых RTX 4090 жалуются на «просадки» FPS и другие проблемы с производительностью.

Не самое хорошее техническое состояние релизной версии Lords of the Fallen не помешало проекту набрать уверенный «онлайн» в том же Steam. По данным одного известного аналитического сервиса, прямо сейчас в игре находится 41,5 тысячи геймеров при 43 тысячах в «пике».

Lords of the Fallen представляет совершенно новое эпическое ролевое приключение в огромном и сложном мире, который как минимум в пять раз больше мира оригинальной игры. После эпохи жестокой тирании демон-бог Адыр наконец был побежден. Но боги не гибнут навеки. И теперь, века спустя, близится воскресение Адыра. Станьте одним из знаменитых Темных крестоносцев и отправляйтесь в путь мирами мертвых и живых в этой масштабной ролевой игре, где вас ждут грандиозные битвы з боссами, быстрые и сложные поединки, захватывающие встречи с персонажами и глубокое погружение в сюжет.

Lords of the Fallen доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.