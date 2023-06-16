Филл и Тодд, как дела?

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Если у вас есть доступ к странице Starfield в магазине Steam (для жителей РФ и РБ она недоступна), то там вы сможете увидеть, что игру не планируют переводить на русский язык. То есть, она не получит даже текстового перевода, что случается с играми от Bethesda впервые лет, наверное, за 20 с лишним.

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В беседе с журналистами небезызвестный Фил Спенсер признался, что Starfield будет переведена на 9 языков только потому, что у студий Xbox не всегда есть возможность и средства делать дополнительные локализации. Действительно, речь же идёт о «маленькой инди-студии», но мы сейчас не будем упражняться в сарказме. А просто отметим, что у подконтрольной Sony студии Insomniac Games нашлись и деньги, и ресурсы, и, что самое важное, желание перевести грядущую Marvel’s Spider-Man 2 на русский язык — причём, не только субтитры, но и аудио.

Информация о запланированной локализации нового «Паука» на русский язык появилась на сайте студии Insomniac Games. Получается, появившиеся в мае слухи о том, что Sony намерена и дальше выпускать крупные проекты с полной локализацией на русский язык, пока подтверждаются. И ни санкции, ни «ограниченность в средствах» этому не помеха.

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Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября выйдет эксклюзивно на PlayStation 5.