Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Marvel's Spider-Man 2 получит полный перевод на русский язык
Филл и Тодд, как дела?
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
!! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Если у вас есть доступ к странице Starfield в магазине Steam (для жителей РФ и РБ она недоступна), то там вы сможете увидеть, что игру не планируют переводить на русский язык. То есть, она не получит даже текстового перевода, что случается с играми от Bethesda впервые лет, наверное, за 20 с лишним.

реклама

В беседе с журналистами небезызвестный Фил Спенсер признался, что Starfield будет переведена на 9 языков только потому, что у студий Xbox не всегда есть возможность и средства делать дополнительные локализации. Действительно, речь же идёт о «маленькой инди-студии», но мы сейчас не будем упражняться в сарказме. А просто отметим, что у подконтрольной Sony студии Insomniac Games нашлись и деньги, и ресурсы, и, что самое важное, желание перевести грядущую Marvel’s Spider-Man 2 на русский язык — причём, не только субтитры, но и аудио.

Информация о запланированной локализации нового «Паука» на русский язык появилась на сайте студии Insomniac Games. Получается, появившиеся в мае слухи о том, что Sony намерена и дальше выпускать крупные проекты с полной локализацией на русский язык, пока подтверждаются. И ни санкции, ни «ограниченность в средствах» этому не помеха.

рекомендации
-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-30% на стиралку Бош 4 серии
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября выйдет эксклюзивно на PlayStation 5.

#sony #insomniac games #marvels spider man 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sony тренирует искусственный интеллект в гоночном симуляторе, чтобы обыгрывать людей
PC-версия Ratchet & Clank Rift Apart представлена официально и выйдет в конце июля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Индия, получившая удар в спину от США, отказывается от GPS в пользу национальной системы NavIC
8
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
84
Ситуация на ЛБС в зоне СВО и предполагаемые планы командования ВСУ
5
Как у меня появился первый комп на 286, воспоминания о былом и компьютерной тусовке конца 90х
17
Вертолет Ка-52 за один боевой вылет отразил 18 атак зенитных ракет типа "Стингер"
10
Военные самолеты России и Китая вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи
2
США увеличат производство ЗРК Patriot после первых боевых потерь: Киев получит пять новых комплексов
4
Пентагон предлагает американское гражданство за службу в армии США
11
Куда пропало "Золото Колчака" - тайна Чехословацкого Легиона
3
Эстония будет тратить на оборону 3% от ВВП или 15 млрд долларов за следующие 10 лет
11

Сейчас обсуждают

Fantoci
17:20
Сделал ошибку. Спасибо, что поправили. Рекомендованная цена - 269 долларов.
Nvidia перенесла дату выхода RTX 4060 на конец июня
Сергей Лимонов
17:15
Ну и отлично 👍
Ради передачи Украине пяти ЗРК "Patriot" компания Raytheon пообещала увеличить производство
Владимир Дранников
17:13
Ты когда за границей будешь (в этом я сильно сомневаюсь), сильно удивишься на счёт еды
В Роскачестве назвали лучший и худший аналоги оригинальной газировки Coca-Cola на рынке РФ
Дилдошбек
17:12
четко ты эти укроботов и либерашек прикладываешь раз за разом.
В Роскачестве назвали лучший и худший аналоги оригинальной газировки Coca-Cola на рынке РФ
Алексей Чабай
17:11
Вы смешали в кучу незнание истории и глупые суеверия. Царя свергали не большевики, совсем не большевики. А монархисты (Шульгин не даст соврать) и либеральные демократы со всякими социалистами. На моме...
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
Vorvort
17:11
Эта контора полностью себя дискредитировала во время псевдопандемии Ковид. Тоже самое можео сказать про Голикову, Попову, Мурашко. Голикова, где клинические испытания вакцин которые обещаны еще в 2021...
ВОЗ хочет расширить свои полномочия, получив право объявлять пандемии по решению мировых элит
Артём Николаев
17:07
Планы всемирной организации здравоохранения приведут к глобализации здравоохранения. Логично.
ВОЗ хочет расширить свои полномочия, получив право объявлять пандемии по решению мировых элит
Oleg Kolosov
17:06
Ты новость хорошо читал?))) Через телек нет общения, а тут считай копия его интеллекта в электронном виде.
ЛДПР представила нейросеть «Жириновский», обученную на выступлениях политика
Рома Бутурлим
17:05
На фоне того что 3080 новые по 40тр продаются, 4070 по 60 выглядит полным мусором.
Цены и характеристики видеокарт GeForce RTX 40 SUPER обнародованы инсайдером
Артём Николаев
17:05
Шалом!
ЛДПР представила нейросеть «Жириновский», обученную на выступлениях политика
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем