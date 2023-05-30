Но ротик держали на замке. Потому что такая современная игровая индустрия.

Многих нынешнее состояние игровой индустрии удивляет, других огорчает, третьим индифферентно, но реальность такова, что один беспредел за другим в ней начал происходить ещё несколько лет назад, и показателем текущего состояния геймдева является фантастический шутер Anthem, который с треском провалился, пережил попытки восстановления, но в итоге был заброшен.

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Теперь же от участников разработки Anthem начали поступать откровения, которые, как считают их авторы, видимо за истечением срока давности не будут восприниматься как издевательство. Будут, обязательно будут, и о том, чем занимались сотрудники BioWare в годы работы над Anthem, необходимо знать.

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Так, экс-сотрудник BioWare Ян Сатердален заявил, что команда знала, что Anthem не готов: на производство игры ушло всего пятнадцать месяцев, а этого срока откровенно недостаточно для работы над проектом такого уровня и масштаба. По словам Сатердалена, команда разработки в значительной степени трудилась сверхурочно, доводя рабочее время до 90 часов в неделю, что более чем вдвое превосходит 40-часовую общепринятую норму. Возможно, именно это обстоятельство и стало причиной многочисленных ошибок и недоработок: нельзя воспринимать людей как роботов, способных работать по 16 часов в сутки, а остальное время уделяя сну.