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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Экс-сотрудник BioWare: мы знали, что Anthem не готова к релизу
Но ротик держали на замке. Потому что такая современная игровая индустрия.
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Многих нынешнее состояние игровой индустрии удивляет, других огорчает, третьим индифферентно, но реальность такова, что один беспредел за другим в ней начал происходить ещё несколько лет назад, и показателем текущего состояния геймдева является фантастический шутер Anthem, который с треском провалился, пережил попытки восстановления, но в итоге был заброшен.

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Теперь же от участников разработки Anthem начали поступать откровения, которые, как считают их авторы, видимо за истечением срока давности не будут восприниматься как издевательство. Будут, обязательно будут, и о том, чем занимались сотрудники BioWare в годы работы над Anthem, необходимо знать.

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Так, экс-сотрудник BioWare Ян Сатердален заявил, что команда знала, что Anthem не готов: на производство игры ушло всего пятнадцать месяцев, а этого срока откровенно недостаточно для работы над проектом такого уровня и масштаба. По словам Сатердалена, команда разработки в значительной степени трудилась сверхурочно, доводя рабочее время до 90 часов в неделю, что более чем вдвое превосходит 40-часовую общепринятую норму. Возможно, именно это обстоятельство и стало причиной многочисленных ошибок и недоработок: нельзя воспринимать людей как роботов, способных работать по 16 часов в сутки, а остальное время уделяя сну.

#electronic arts #bioware #anthem
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N1ghtwish
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Enforsen
18:58
америка ... киев тут не причем ... ..или кто то еще думает, что за последней модификацией патриотов сидели не натовцы ?)))
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Kolizeum
18:56
России «посмотрят, что с этим делать» Походу Путин не знает что с этим делать.
Путин уточнил, что за центр принятия решений был поражён на Украине
darses
18:53
Что за чушь , у пендосов до сих пор нет рабочей гиперзвуковой ракеты ))) Какое нахер ПВО ) Это для хохлов и школьников новости ?
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Евгений Попов
18:48
Так то пэтриоты кого надо пэтриоты. Они не "своих" защищать точно не будут.
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Sergey Dusakov
18:47
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