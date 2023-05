Популярность устройства растёт.

Разработчики из студии Behaviour Interactive сообщили, что их кооперативный боевик Dead by Daylight с ассиметричным мультиплеером получил полную совместимость с портативным компьютером Steam Deck от компании Valve. То есть, в тех странах, где данное устройство продаётся, на странице с игрой будет красоваться зелёная галочка, свидетельствующая о полной совместимости.

реклама

Полная совместимость предполагает запуск Dead by Daylight, что называется, «из коробки». Без каких-либо дополнительных настроек, с полностью адаптированными шрифтами и оптимизированной производительностью. Ну, и в нативном разрешении устройства, разумеется.

Ещё одним проектом, который получил зелёную галочку одобрения Steam Deck, стала приключенческая игра Marvel’s Guardians of the Galaxy, которая вышла ещё в 2021 году. Здесь история повторяется с Dead by Daylight: полная совместимость, настроенные шрифты, комфортная производительность, запуск без дополнительных настроек. В последнее время всё больше разработчиков считают важной целью добиться для своей игры полной совместимости со Steam Deck. Популярность устройства растёт, а сама Valve выпускает для него регулярные обновления прошивки.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Недавно, например, зелёную галочку совместимости получили: Atomic Heart, «Хогвартс. Наследие», Apex Legends, Elden Ring, ремейк Resident Evil 4 и инди-хит Dredge. Многострадальная Cyberpunk 2077 обзавелась полноценной поддержкой Steam Deck ещё в конце февраля текущего года.