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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Боевик Dead by Daylight и приключение Marvel’s Guardians of the Galaxy получили полную поддержку Steam Deck
Популярность устройства растёт.
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Разработчики из студии Behaviour Interactive сообщили, что их кооперативный боевик Dead by Daylight с ассиметричным мультиплеером получил полную совместимость с портативным компьютером Steam Deck от компании Valve. То есть, в тех странах, где данное устройство продаётся, на странице с игрой будет красоваться зелёная галочка, свидетельствующая о полной совместимости.

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Полная совместимость предполагает запуск Dead by Daylight, что называется, «из коробки». Без каких-либо дополнительных настроек, с полностью адаптированными шрифтами и оптимизированной производительностью. Ну, и в нативном разрешении устройства, разумеется.

Ещё одним проектом, который получил зелёную галочку одобрения Steam Deck, стала приключенческая игра Marvel’s Guardians of the Galaxy, которая вышла ещё в 2021 году. Здесь история повторяется с Dead by Daylight: полная совместимость, настроенные шрифты, комфортная производительность, запуск без дополнительных настроек. В последнее время всё больше разработчиков считают важной целью добиться для своей игры полной совместимости со Steam Deck. Популярность устройства растёт, а сама Valve выпускает для него регулярные обновления прошивки.

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Недавно, например, зелёную галочку совместимости получили: Atomic Heart, «Хогвартс. Наследие», Apex Legends, Elden Ring, ремейк Resident Evil 4 и инди-хит Dredge. Многострадальная Cyberpunk 2077 обзавелась полноценной поддержкой Steam Deck ещё в конце февраля текущего года.

#valve #steam deck
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