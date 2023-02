На это серии потребовалось 8 с лишним лет.

Гоночные аркады серии The Crew никогда не отличались высоким уровнем принятия публикой, однако за восемь лет существования данной франшизы её частям суммарно удалось привлечь внимание сорока миллионов пользователей, о чём несколько часов назад сообщил творческий руководитель грядущей The Crew Motorfest Стефан Бели.

реклама

Как отметил Бели, изначально идея The Crew родилась пятнадцать лет назад, и только благодаря разноплановой поддержке со стороны Ubisoft мечты удалось реализовать на практике.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

На сегодняшний день The Crew включает в себя две игры серии — The Crew и The Crew 2 — а в текущем году должен состояться релиз The Crew Motorfest, в которую будут включена работа над ошибками предыдущих частей. В частности, разработчики забудут про лодки и самолёты, и сконцентрируются на автомобильных гонках по райскому тропическому острову.