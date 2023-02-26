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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Аудитория серии гоночных аркад The Crew достигла 40 миллионов человек
На это серии потребовалось 8 с лишним лет.
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Гоночные аркады серии The Crew никогда не отличались высоким уровнем принятия публикой, однако за восемь лет существования данной франшизы её частям суммарно удалось привлечь внимание сорока миллионов пользователей, о чём несколько часов назад сообщил творческий руководитель грядущей The Crew Motorfest Стефан Бели.

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Как отметил Бели, изначально идея The Crew родилась пятнадцать лет назад, и только благодаря разноплановой поддержке со стороны Ubisoft мечты удалось реализовать на практике.

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На сегодняшний день The Crew включает в себя две игры серии — The Crew и The Crew 2 — а в текущем году должен состояться релиз The Crew Motorfest, в которую будут включена работа над ошибками предыдущих частей. В частности, разработчики забудут про лодки и самолёты, и сконцентрируются на автомобильных гонках по райскому тропическому острову.

#ubisoft #ivory tower #the crew motorfest
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