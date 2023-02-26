Разработчики из студии Acme объявили о выходе первого дополнения к ролевому экшену Asterigos: Curse of the Stars. Аддон получил название Call of the Paragons, он уже доступен на ПК и консолях.
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Дополнение добавило в игру новую область для исследования — Фантазму, межпротранство, хранящее силу вознесённых. Также геймеры могут рассчитывать на семь новых встреч с боссами, а также опробовать новую систему модификации оружия. В последнем случае можно, например, попробовать создать 12 новых видов оружия, используя силу богов. Наконец, после установки апдейта главная героиня Asterigos сможет примерить на себя новую экипировку — Доспехи Парагона.
За всеми прочими подробностями стоит обратиться к трейлеру дополнения. Оригинальная же Asterigos: Curse of the Stars поступила в продажу в октябре 2022 года, за это время проект собрал более 1200 отзывов в Steam, из которых положительными являются 83 процента.
Оригинальная Asterigos предлагает геймерам отправиться в опасное приключение по просторам мира, вдохновлённого мифами Греции и Рима. Здесь нужно будет заняться исследованием города Афес, дать отпор легионам уникальных врагов и легендарных боссов, а также узнать истинную природу проклятия, которое лежит на городе.
Главная героиня игры — Хильда, юная, но отважная воительница из легиона Северный ветер. Девушка отправляется в этот проклятый город, чтобы отыскать и спасти отца. Геймплей Asterigos: Curse of the Stars сочетает в себе элементы souls-проектов с более лёгкой, динамичной системой сражений. Гармоничный баланс между сложностью и увлекательностью является ключевой особенностью проекта.