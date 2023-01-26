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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
«Вампирский» шутер Redfall от авторов Prey и Dishonored получил точную дату релиза
Она была представлена в рамках трансляции Developer_Direct.
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Разработчики из студии Arkane Austin определились с точной датой выхода своего шутера Redfall — она была озвучена в рамках трансляции Developer_Direct. Инсайдеры оказались правы: проект поступит в продажу 2 мая на всех целевых платформах (ПК, Xbox Series X|S, а также облачный сервис Game Pass).

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Также в рамках прошедшего мероприятия разработчики показали целых 10 минут геймплея Redfall. Там были записаны фрагменты прохождения двух разных миссий, а также выполнение побочного задания с изучением святилища вампиров. Сражение с особо сильным вампиром, захватившим один из районов города, тоже попало в ролик.

Redfall уже доступна для предзаказа не только в Steam, но также в Epic Games Store и Microsoft Store. Всего будет два издания: «Стандартное» и «Покажи клыки». Наконец, для данного проекта анонсирован полный перевод на русский язык, что сегодня является безусловной редкостью.

Напомним, Redfall — это шутер с видом от первого лица для одиночной и совместной игры в открытом мире. Разработчики игры — Arkane Austin, получившие немало наград авторы Prey и Dishonored. Их грядущий «вампирский» проект удачливым образом сочетает в себе боевик с сюжетной иммерсивной симуляцией — жанром, который действительно считается визитной карточкой студии.

«Городок Редфолл на острове в штате Массачусетс осаждён легионом вампиров. Они заставили померкнуть солнце и полностью отрезали остров от внешнего мира. Проходите сюжетную кампанию, чтобы раскрыть загадку появления вампиров. Объединитесь с выжившими в борьбе против чудовищ, которые хотят обескровить весь город», — гласит официальное описание Redfall.

Всё в том же описании к игре разработчики подчёркивают, что в Redfall гармонично сочетаются элементы индивидуальной и многопользовательской игры. Здесь можно сражаться в одиночку или взять с с собой от одного до трёх компаьонов. Игрок с командой может использовать различные комбинации стартового снаряжения, он также волен объединять навыки и подбирать «хитроумные методы борьбы с вампирским апокалипсисом».

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Для каждого героя в игре предусмотрен свой набор уникальных способностей, которые можно комбинировать и улучшать, адаптируя под свой стиль игры.

#redfall #arkane austin
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