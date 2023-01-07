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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Naughty Dog объяснила, почему не торопится с анонсом своего нового проекта
Если коротко, то поспешишь — людей насмешишь.
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Как известно, студия Naughty Dog сейчас корпит как минимум над двумя проектами: многопользовательской игрой по мотивам The Last of Us, а также над некой таинственной игрой для консоли PlayStation текущего поколения. Хотя сам факт работы студии над игрой известен и не ставится под сомнение, формально он не анонсирован и его подробности не объявлены. Теперь же соруководитель Naughty Dog Нил Дракманн решил объяснить, почему студия пока не показывает своё творение.

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По словам Дракманна, раньше Naughty Dog выступала пострадавшей стороной из-за своей предрасположенности к заблаговременным анонсам игр. Как уточнил Дракманн, ранний анонс позволяет создать вокруг проекта ажиотаж, однако в долгосрочной перспективе от этого больше проблем, и повторять данную практику в Naughty Dog больше не желают.

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Стоит отметить, что Дракманн абсолютно прав: в большинстве случаев преждевременные анонсы приносят больше вреда, чем пользы — игроки начинают выстраивать в своём воображении проект мечты, а затем расстраиваться, когда реальный продукт не соответствует их ожиданиям. В связи с этим наиболее правильным подходом является анонс за несколько месяцев до релиза: и ажиотаж создаётся, и неприятные побочные эффекты не успевают проявиться.

#naughty dog
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