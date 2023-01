Если коротко, то поспешишь — людей насмешишь.

Как известно, студия Naughty Dog сейчас корпит как минимум над двумя проектами: многопользовательской игрой по мотивам The Last of Us, а также над некой таинственной игрой для консоли PlayStation текущего поколения. Хотя сам факт работы студии над игрой известен и не ставится под сомнение, формально он не анонсирован и его подробности не объявлены. Теперь же соруководитель Naughty Dog Нил Дракманн решил объяснить, почему студия пока не показывает своё творение.

реклама

По словам Дракманна, раньше Naughty Dog выступала пострадавшей стороной из-за своей предрасположенности к заблаговременным анонсам игр. Как уточнил Дракманн, ранний анонс позволяет создать вокруг проекта ажиотаж, однако в долгосрочной перспективе от этого больше проблем, и повторять данную практику в Naughty Dog больше не желают.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Стоит отметить, что Дракманн абсолютно прав: в большинстве случаев преждевременные анонсы приносят больше вреда, чем пользы — игроки начинают выстраивать в своём воображении проект мечты, а затем расстраиваться, когда реальный продукт не соответствует их ожиданиям. В связи с этим наиболее правильным подходом является анонс за несколько месяцев до релиза: и ажиотаж создаётся, и неприятные побочные эффекты не успевают проявиться.