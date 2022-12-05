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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Боевой пропуск Overwatch 2 признан худшим по версии издания Kotaku
Ожидаемо и, главное, справедливо.
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Когда-то давным-давно, во времена, которые относительно скорости развития игровой индустрии можно назвать незапамятными, Blizzard была законодательницей и устраивала революции в игропроме. С тех пор много воды утекло, Blizzard из ведущей превратилась в ведомую, причём даже грамотно повторить те или иные аспекты за своими конкурентами там отныне не хватает возможностей и способностей. В частности, в начале октября состоялся «ранний релиз» Overwatch 2, которая встретила игроков условной бесплатностью с уже традиционным для подобных проектов боевым пропуском.

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Впрочем, довольно быстро выяснилось, что реализация боевого пропуска в Overwatch 2 оставляет желать лучшего: в пропуске и контент крайне сомнительный и не имеющий никакой ценности, и его «прокачка» изнурительная и вынуждающая выполнять многочисленные ежедневные и еженедельные задания. В целом игроки считают, что боевой пропуск в Overwatch 2 явно не подходит местному игровому процессу, и вот, соответствующим мнением поделились в издании Kotaku, назвавшем «имплементацию» боевого пропуска в шутере худшей из всех.

По словам журналистов Kotaku, боевой пропуск в Overwatch 2 сформирован таким образом, что «скорее всего, заставит вас удалить игру». Для сравнения, лучшим вариантом боевого пропуска в Kotaku считают реализованный в Fortnite. Имея такие примеры, можно только задаваться вопросом, почему Blizzard не использовала их при проектировании боевого пропуска для своего геройского шутера, а пошла по «своему пути».

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Возможно, в перспективе боевой пропуск в Overwatch 2 реформируют, но зная Blizzard, если это и произойдёт, то очень нескоро.

#blizzard #overwatch 2
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