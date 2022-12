И это несмотря на проблемный релиз.

Вышедший в минувшую пятницу хоррор The Callisto Protocol, быть может, и получил тумаков от геймеров за неисправленные вовремя проблемы с оптимизацией, однако данное обстоятельство не помешало новинке занять сразу два вполне достойных места в недельном чарте продаж в Steam. Как выяснилось, объёма продаж игры за эту неделю оказалось достаточно, чтобы предзаказ проекта расположился на четвёртом месте, а пострелизные продажи — на пятом.

реклама

Новинка уступила только давно требующему удаления из чарта портативному ПК Steam Deck, а также свеженькой Warhammer 40,000 Darktide и относительно свежей Call of Duty Modern Warfare II. Между тем ещё одна новинка на этой неделе — Need for Speed Unbound — стартовала только с восьмой позиции, и то в формате предварительного заказа.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В целом десятка лидеров выглядит следующим образом: