Вышедший в минувшую пятницу хоррор The Callisto Protocol, быть может, и получил тумаков от геймеров за неисправленные вовремя проблемы с оптимизацией, однако данное обстоятельство не помешало новинке занять сразу два вполне достойных места в недельном чарте продаж в Steam. Как выяснилось, объёма продаж игры за эту неделю оказалось достаточно, чтобы предзаказ проекта расположился на четвёртом месте, а пострелизные продажи — на пятом.
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Новинка уступила только давно требующему удаления из чарта портативному ПК Steam Deck, а также свеженькой Warhammer 40,000 Darktide и относительно свежей Call of Duty Modern Warfare II. Между тем ещё одна новинка на этой неделе — Need for Speed Unbound — стартовала только с восьмой позиции, и то в формате предварительного заказа.
В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Steam Deck;
- Warhammer 40,000 Darktide (новинка);
- Call of Duty Modern Warfare II;
- The Callisto Protocol (предзаказ, новинка);
- The Callisto Protocol (новинка);
- Red Dead Redemption 2;
- Cyberpunk 2077;
- Need for Speed Unbound Palace Edition (предзаказ, новинка);
- Valve Index VR Kit;
- Call of Duty Modern Warfare II Vault Edition.