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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
The Callisto Protocol стартовала с четвёртого и пятого мест в недельном чарте Steam
И это несмотря на проблемный релиз.
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Вышедший в минувшую пятницу хоррор The Callisto Protocol, быть может, и получил тумаков от геймеров за неисправленные вовремя проблемы с оптимизацией, однако данное обстоятельство не помешало новинке занять сразу два вполне достойных места в недельном чарте продаж в Steam. Как выяснилось, объёма продаж игры за эту неделю оказалось достаточно, чтобы предзаказ проекта расположился на четвёртом месте, а пострелизные продажи — на пятом.

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Новинка уступила только давно требующему удаления из чарта портативному ПК Steam Deck, а также свеженькой Warhammer 40,000 Darktide и относительно свежей Call of Duty Modern Warfare II. Между тем ещё одна новинка на этой неделе — Need for Speed Unbound — стартовала только с восьмой позиции, и то в формате предварительного заказа.

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Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
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Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Steam Deck;
  • Warhammer 40,000 Darktide (новинка);
  • Call of Duty Modern Warfare II;
  • The Callisto Protocol (предзаказ, новинка);
  • The Callisto Protocol (новинка);
  • Red Dead Redemption 2;
  • Cyberpunk 2077;
  • Need for Speed Unbound Palace Edition (предзаказ, новинка);
  • Valve Index VR Kit;
  • Call of Duty Modern Warfare II Vault Edition.
#steam #valve #the callisto protocol #striking distance
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-александр -
20:42
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