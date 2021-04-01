В сети уже появился первый обзор GeForce RTX 4090.
На канале Captains Workspace появился первый обзор GeForce RTX 4090. Видеокарта, со слов блогера, имеет на борту память объемом 48 Гб GDDR7, 18000 CUDA ядер и 232 RT ядра. Потребляемая мощность 1кВт. Подключается RTX 4090 двумя обычными кабелями питания. Для охлаждения такого монстра предусмотрено 12 вентиляторов, которым вполне удачно удалось сместить со стола тестовый стенд.
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