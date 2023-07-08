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Итак, сегодня мы будем изучать букву "Ф". Видите, она словно довольный человечек, упирается руками в бока?

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Это фанат компании АМД, смотрит свысока на всех остальных...

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ладно, давайте к сути проблемы. Я попытаюсь ответить на комментарии к моей предыдущей статье "О низкой производительности некоторых видеокарт AMD со вторичного рынка". Я в самом начале заглавными буквами написал ВАЖНОЕ. И там указал, что все описанное относится к видеокартам со вторичного рынка и рефабам. А что мы имеем в комментариях? И ладно бы писали "залетные апшеронцы". Но, нет... Вроде разбирающиеся люди...

- "Нитроксенсус жопорук, у него и в лучшие времена вега64 на уровне 1070 бегала. Или то был сталкаш. Запутался я в этих жопоруках" - а в чем это выражается? Я не понимаю, в чем эта самая жопорукость? Ты покупаешь карту, распаковываешь и вставляешь в компьютер. Включаешь, обновляешь драйвер и... И все. 99,9% ничего другого делать не будет. Значит, вы считаете, что видеокарта Vega 56 "из коробки" имеет все же производительность на уровне GTX 1070? А, чтобы получить весомый результат, надо что-то там крутить-вертеть? И это отличный продукт? Вот правда? А может полуфабрикат?

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- "Автор утверждает "те же грабли", а что Radeon VII якобы имеет малый объём памяти? 16 гигов в то время, это мало???? Radeon VII стоила 699 баксов, а сколько сейчас стоят топы?" - а я разве упоминал о нехватке памяти на Вегах? Вроде нет. Я сам перечитал свой опус. Зачем за меня додумывать? Вы сами напишите статью, ладно?

- "Radeon VII - великолепная карта на воде. AMD позиционировала ее как конкурента 2080, на воде Radeon VII на уровне 2080 Super, иногда даже на уровне 3070" - значит, все же без "колхоза", Радеон 7 "не алле"? А стоит ли ставить воду на уже "усушенную" видеокарту, а? Я ведь писал про другой экземпляр, который "повидал жиззь". К чему очередные восхваления себя любимого? И как все же воспринимать следующие откровения: "Посдыхали карты у майнеров, у меня тоже память на Radeon VII деградировала, но я отбил две стоимости видеокарты и продолжаю на ней играть?" Значит память HBM не особо надежная? А я об этом сказал, но вам, фанатам, не понравилось... И что значит" у майнеров" и "я отбил две стоимости?" Как вы отбили, извольте ответить? Били по голове или все же точно также майнили? Мы будем вводить понятия "профессиональный майнер" и "майнер-любитель"? Дуализм, однако...

- "просто некоторые фанаты "зелёных" почему-то забывают "вольту"... И ещё кучку других "видях" с HBM памятью от "зелёных" - так речь в статье идет не про профессиональный сегмент. HBM память дорогая и она оправдана там. Но для игровых видеокарт, она не подходит, т.к. приводит к удорожанию продукта. А это ни разу не полезно для конкуренции! А, раз сейчас ее не использует АМД, значит признали (после трех ударов в лоб граблями) свой просчет...

- "Автор вообще в курсе, что существует ОФИЦИАЛЬНАЯ 580 2048sp конкретно для китайского рынка, равно как и 1060 5g от зелёных?" - автор-то в курсе. Но речь идет о безобразных картах, рефабах (я еще затрону эту тему). Далеко не все продавцы указывают, что продают "не настоящие 580-е". Это уже факт. Вам же не все равно, отвесили вам 1 кг сахара или 800 грамм? Или все равно? Счастливый тогда...

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Как же все радовались, когда я негативно отозвался о новинке "зеленых", RTX 4060! А тут речь шла даже не о старых картах, а картах-рефабах. Но низзя! Где же ваша адекватность? Думаете, что RX 7600 прям на голову лучше? Такое же непотребство. Только вендоры не оскотинились в производстве СО и платы. Но суть та же.





Ну, теперь переходим от красной неадекватности к объективности тестирования. Сегодня "на повестке" статья "Купил новую видеокарту Peladn RX 580 на 8Gb - ТОП за свои деньги". Как раз по теме моей статьи...

И вот тут автор показал, как НЕ НАДО ТЕСТИРОВАТЬ видеокарты со вторичного рынка.

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Начнем с самого начала. Посмотрите на показания GPU Z:

Лично мне не нравится, что фактически видеокарта работает в режиме pci-e х8 вместо х16. В чем причина? В материнской плате или самой карте? Этот вопрос стоит проанализировать автору. По идее, так быть не должно.

Далее, автор пишет, что "Никаких инородных пятен, все чистенько, термопасту на самом чипе видно что меняли не так давно и проложили абсолютно новые термопрокладки по всем нагревающимся элементам. Тут прям мое почтение, обслуживание проведено на высшем уровне" Это такой сарказм? Пасту наносил безрукий слепец. Все термопрокладки грязные и разного цвета (я тебя слепила из того, что было).

Какой, к черту, высший уровень? И почему на разных фото разные карты? Это как вышло?

Далее, переходим к тестированию "бубликом". Зачем? К чему? Какую сакральную цель ставят таким "тестированием"? Фурмарк, и иже с ним, НЕ ТЕСТИРУЮТ ПАМЯТЬ! А с таким ущербным поверлимитом, вы даже не проверите "на прочность" подсистему питания. Посмотрите на скриншот:

Частота по ядру, практически в два раза(!) ниже указанной в GPU Z! Вы не сможете даже нормально видеокарту прогреть...

Теперь о температуре. Она низкая. Обратимся к СО карты.

Оно ужасное. А теперь посмотрим на СО от настоящей Sapphire RX 580 Nitro+ :

И вот такие температуры у нее были в тестах...

Вы хотите сказать, что внебрачный сын пятиюродного племянника троюродного дяди Джеки Чана, в своем подвале, сделал охлаждение лучше инженеров Сапфира? Вы в это верите? Может стоило указать обороты видеокарты? Вроде там имеется такая возможность (на фото видно подключение 3-пин вентиляторов). Почему не упомянули о шуме? Или это ерунда? А было ли тестирование вообще, раз мы имеем дело с картой-трансформером?

И вот таких "тестов" в сети просто огромное количество. И они абсолютно ничего не говорят о продукте. Если взялись тестировать, то делайте правильно. Не насилуйте убогий рефаб "бубликом". Прогоните тест на проверку артефактов памяти, это гораздо актуальнее после трех волн майнинга. Для понимания, я покажу (в который раз!), как загружается видеопамять в разных стресс-тестах.

Furmark:

Потребление видеопамяти - 270 Мб.

Вот аналог Фурмарка, MSI Kombuster. Прогон тутошнего "бублика":

Потребление видеопамяти - 357 Мб.

А теперь эта же программа, но включен сканер артефактов и выбран пресет "donut 6500":

Потребление памяти - почти 6,7 Гб. Причем, обратите внимание на пилообразный фрейтайм. Это идет активное взаимодействие с памятью. Тут память сильно нагружена.

Теперь вам понятно, как надо тестировать?

Поучительная история с АМД Поучительная история с АМД Недавно, пару месяцев назад, попросили меня посмотреть компьютер одного знакомого моего знакомого. Вроде стал греться и долго загружаться. Я взял флешку с несколькими программами, на всякий случай прихватил флешку с образом Виндоус. Ну и пару отверток. Компьютер оказался полностью "красный". Процессор Ryzen 5 1600 брался на момент выхода на рынок поколения Зен 2. Материнская плата - GIGABYTE B450M S2H. Память - дешевый Патриот, две плашки по 8 Гб. Кулер, я так понимаю, стоял от комплекта Райзена, т.е. боксовый. Дешевый, но продуваемый корпус. Убогий блок питания на 600 ватт. Видеокарта MSI RX 580 Armor. Ее брали в период между двумя последними майнинг-бумами с рук с проверкой. Вроде, не проблемная. Особо к ней не присматривался, не просили. Нужно было решить проблему с Виндоус и процессором. Хорошо, что Виндоус переустанавливать не пришлось. Тупо забили загрузку всяким шлаком, поэтому она и стала долго загружаться. Я удалил все ненужное, поставил простенькую программу для просмотра программ в загрузке и объяснил, как ей пользоваться. Осталось разобраться с кулером. Он шумит отлично. Те, кто давно спорил со мной на эту тему, явно глухие. В синтетике выходило 80 градусов на самом горячем ядре. Снял кулер, заменил термопасту (была намазана какая-то серая, точно не КПТ-8) на МХ-4. Температура снизилась. Им нормально, мне - нет. Смотрю в биосе: все стоит в состоянии "как с завода". Мониторинг показывает дикий вольтаж, кривая оборотов вентилятора не настроена. А основу собирали в одном трехбуквенном магазине... Я первый раз ковыряю Райзен. Поэтому на месте ничего править не стал, нужно самому разобраться в особенностях настроек. Да и не просили...Настроил работу кулера и все. Проверил с помощью CPU Z и AIDA 64 параметры процессора и памяти. А все печально... Низкие частоты. Показатели чтения/записи ниже моих. Память, естественно, в стоке - 2666 МГц. И просто конские задержки, под 100 мс! Вот ваш Райзен из коробки... Ничего похожего на то, что публикуют опытные пользователи. А сколько вас в % от общего количества? Сотые доли? Значит, подавляющее количество Райзенов - тыквы? Скорее - да, чем - нет. Вот такие дела. Но фанаты не поверят же...



