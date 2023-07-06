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Купил новую видеокарту Peladn RX 580 на 8Gb - ТОП за свои деньги

Я думаю, не для кого не секрет, что бюджетные видеокарты до сих пор интересны довольно большому количеству игроков. Поэтому я решил купить RX 580 с AliExpress и протестировать её.
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Всем привет! Пару дней назад из Китая ко мне приехала видеокарта RX 580 на 8 гигабайтеров, которую я приобрёл на Алиэкспрессе за целых 5399 рублей. Сама видюшка производилась некой компанией PELADN, которая судя по всему специализируется на товарах для майнинга.

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И разумеется приобретение таких карточек это всегда большой риск, ибо она может приехать к вам и с повреждениями, и прогретым чипом, и прочими неприятностями и отвалиться у вас через месяц. Но сам продавец мне утверждал, что все рабочее и каждый продукт проходит тщательные проверки перед отправкой клиенту. В общем самая настоящая китайская лотерея.

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Собственно я эту видеокарту вскрою, изучу, протестирую, и подведу итоги, стоит ли она своих денег и риска, либо же все таки нет.  Для начала я кратко пробегусь по характеристикам видеокарты :

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Данная модель имеет 8 гигабайт GDDR5 видеопамяти с максимальной частотой 1750 МГц, пропускную шину в 256 бит и интерфейс подключения PCI Express 3.0. Техпроцесс составляет 14 нанометров, питается карточка 8-ми пиновым кабелем и имеет 2 различных порта для подключения мониторов. 3 HDMI и 1 DisplayPort :

Вот собственно и все её основные характеристики. При первичном осмотре видеокарта на самом деле выглядит без каких-либо нареканий, нет ни пыли, ни каких-либо подтеков и прочего :

В описании самого товара попадалось несколько комментариев от покупателей, которым тот же товар приходил с ржавчиной, с непонятными пятнами, пересохшей термопастой или неким ее подобием и также с дубовыми термопрокладками, которые давно утратили свои свойства. Я же сняв систему охлаждения был на самом деле удивлен, так как видеокарта действительно была обслужена по высшему разряду :

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Никаких инородных пятен, все чистенько, термопасту на самом чипе видно что меняли не так давно и проложили абсолютно новые термопрокладки по всем нагревающимся элементам. Тут прям мое почтение, обслуживание проведено на высшем уровне :

Теперь уважаемые читатели с вашего позволения приступлю к тестам, тестовый стенд :

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Процессор - Intel Xeon E5 1650, это 6-ядерный 12-поточный процессор  разогнан по множителю до 4000 ГГц на ядро.

Материнская плата - Huang Anji Gaming X79 Deluxe на чипсете LGA2011

Оперативная память - Серверная ECC оперативная TANBASSH DDR3 с частотой 1333 МГц, которая работает в 4х канальном режиме, общим объемом в 32 ГБ

Блок питания - Cougar на 650 Вт

Хранение данных - Твёрдотелый SSD диск от компании ADATA объемом 480 ГБ

Прежде чем проверять её в играх, я прогнал карту через фурмарк и посмотрел как она себя поведёт во время стресс теста под 100% нагрузкой. Для начала запустил тест с разрешением Full HD и понаблюдал 10 минут на рыжее очко от джигурды :

Тесты прошли превосходно, никаких ошибок, артефактов и прочих каких-либо сбоев не обнаружилось. FPS стабильно держался на 75 кадрах с редкими просадками до 73 и скачками до 79 кадров в секунду. Температуры не поднимались выше 55 градусов, а это на самом деле очень хороший показатель. Я считаю, что обычно при полной нагрузке карты нагреваются до 70 градусов и выше, так что и тут всё прошло на мой взгляд отлично.

Дальше я решил посмотреть какие результаты мне продемонстрирует RX 580 в разрешении 2К :

Тут показатели температур вообще показали максимальные 53 градуса, а количество кадров в секунду держалось стабильно на отметке в 43. Так что в целом 2К гейминг на данной карте тоже вполне доступен.

Тесты в играх буду делать только в Full HD

Начну я с GTA 5 и здесь на высоких настройках я наблюдал отличный показатель в средних 70 кадрах в секунду, с просадками в редких событиях до 50 кадров и в максимальных эпизодах до 100 кадров в секунду и выше :

Cyberpunk 2077 вообще меня не порадовал. На средне-высоких настройках частота кадров едва превышает 30 фпс в секунду, что на мой взгляд очень даже маловато. Но как ни крути, мы имеем консольные и вполне играбельные частоты и вполне сносную графику. Но лично я от 8-ми гиговой видеокарты ожидал куда более приятного результата :

Далее я решил протестировать игру God of War и тут при более требовательных показателях на средне-высоких разрешениях я наблюдал в среднем 45 кадров в секунду :

Что для данной видеокарты является очень даже хорошим показателем, учитывая предыдущие тесты. Но судя по датчикам уже появляется больше вопросов к самому процессору, но это уже совсем другая тема.

Последняя игра на тесте это CS:GO на максимально возможных настройках, которая показала мне запредельные 150+ кадров в секунду :

Собственно на этом с тестами всё и пора подвести итог.

В общем, покупать или не покупать - это уже выбор каждого. И только вам решать, подходит ли данная модель видеокарты под ваши задачи и требования к ПК. Но лично, на мой взгляд, актуальность Rx 580 в 2023 году заметно снизилась. Хотя, к слову, и ценник тоже очень значительно упал.

Всем спасибо, кто прочитал мою статью, и я желаю вам всего наилучшего!

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