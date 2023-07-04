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О низкой производительности некоторых видеокарт AMD со вторичного рынка

Сегодня, я немного "подкину на красный вентилятор". Поговорим о неадекватно низкой производительности некоторых видеокарт компании AMD: серии Полярис RX 580/590, Vega 56 и Radeon VII.
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Я уже пару недель назад хотел написать статью на эту тему. После просмотра вот этого видео (канал PRO PC).

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Но пока думал, вышла статья на 3D News на эту же тему и мое желание угасло (опоздал)...

Но тут, буквально на днях, товарищ Нитроксенус выпускает видео, где данная проблема вновь актуальна. И "угасшее желание" разгорелось вновь... Поэтично, не находите, товарищи красные фанаты?

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Делаю сразу ВАЖНОЕ уточнение: это касается только видеокарт со вторичного рынка, преимущественно рефабов. Счастливые обладатели оригинальных версий, купленных в магазинах на свои кровные, могут не читать и отправляться по своим делам: полоть сорняки, выяснять причину низких пенсионных начислений в Апшеронске или сравнивать длину стволов у Т-90 и Леопардов...

Говорим исключительно о бэушке.

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 Итак, просмотрев кучу видео о картах с благословенного Али (и иже с ним), можно заметить, что некоторые видеокарты от AMD обладают более низкой производительностью чем обычно. И это не просто так, тут лежат глубинные причины, которые важны для понимания.

Наиболее простое объяснение для видеокарт RX 580/590. Тут низкая производительность рефабнутых версий объясняется просто: на плате распаян просто чип от младшей видеокарты - RX 470. Некоторые производители честно об этом указывают, добавляя к обозначению RX 580 циферки 2048sp.

Это количество шейдеров, которое несколько меньшее, чем у оригинальных RX 580.

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Фото одного покупателя с Али...

Вот так просто. Вы покупаете фактически перепрошитую RX 470. Если вас это устраивает, то и нет проблем. Хуже, что некоторые данный аспект умалчивают и пользователь узнает о нем, только запуская программу GPU Z...

Но тут, опять же, ничего криминального я не вижу, за исключением того небольшого факта, что карты (вернее их чипы) прошли три круга майнинга.

А теперь, переходим к более дорогой и непонятной видеокарте Vega 56 Refab Edition.

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Подробно я о данном экземпляре, которые ныне "популяризируют" многие блогеры, говорить уже не буду, в статье 3D News все отлично описано. Рассмотрим просто производительность данной карты. И при сравнении с GTX 1660 Super, во многих проектах Вега проигрывает.

Иногда значительно. Если же обратиться к упомянутому в начале видео, то и там аналогичный результат.

В целом, 56-я выступила хуже конкурента от НВидиа...

Тем, кто "не в танке" это ничего и не скажет. Но в свое время, в ветке на Конференции, мы достаточно проводили сравнений видеокарт, где участвовала и оригинальная Вега. Да, там не было GTX 1660 Super. Но была видеокарта, которая практически такая же по производительности (+/-). Это GTX 1070.

И практически всегда, Вега была заметно быстрее. Она была ближе к GTX 1080. И опять, для тех, кто не в курсе: никаким разгоном разницу между 1070 и 1080 не компенсировать, разрыв очень большой.

Для примера, я приведу данные своей GTX 1070 в синтетике. Данные в игровых бенчмарках приводить не буду, таких игр у меня нет, кроме Horizon Zero Dawn. Но в ней, Веги всегда были слабы (привет, дровам!).

Итак, данные для рефаба 56:

В 3D Mark Time Spy (graphics score) "Вега 56" имеет в лучшем прогоне 6135 очков. У меня вышло так:

В 3D Mark Fire Strike (graphics score) у рефаба 18823 балла. Мой результат:

И Superposition. Рефаб - 4871 балл. Мой результат:

Вега явно не блистает. Это плохой знак для данного экземпляра, так быть не должно.

Кроме того, стоит отдельно сказать, что данные карты отлично разгонялись (в отличие от Паскалей) и результат в играх заметно вырастал. Тут же мы, в случае рефаба, имеем совсем другой результат. Многие скажут: "И пусть, зато дешево." Подождите радоваться...

Теперь переходим к видео от Нитроксенуса. И там, в сравнении с GTX 1080TI, Radeon VII проигрывает!

Это вызвало недоумение и у меня, и в комментариях. Это действительно странно, ведь во всех обзорах, видеокарта показывала совсем другую производительность. Вот совсем. Я не буду обвинять Нитроксенуса в подтасовке результатов, хотя он не любит "красные" карты. Тут дело в другом...

Вернемся в особенностям данных видеокарт и немного в историю.

Когда-то, давным-давно, но не в другой галактике, компания AMD рещила выпустить в игровой сегмент видеокарту с HBM памятью (high bandwidth memory). Это были печально знаменитые видеокарты Fury.

Над ними не издевался только ленивый. Малый объем памяти, посредственная производительность и высокая цена, делали эти видеокарты абсолютно не конкурентоспособными с картами поколения Максвелл. По идее, после такого провала, компания должна была "принять к сведению". Но это же АМД...

Немного доработав технологии, были выпущены видеокарты серии Vega.

Они оказались куда лучше, но опять же не смогли навязать конкуренцию Паскалям. Можно опять сказать, что в средне-высоком сегменте, компания AMD "слила конкуренцию". И не в последнюю очередь из-за дорогих чипов с HBM. Ну, два раза получить граблями по лбу оказалось мало. И AMD, в третий раз(!) выпускает видеокарту (теперь только одну) на такой схеме - Radeon VII.

И тут снова провал. Хотя, даже сама АМД особо и не раскручивала новинку, видно дошло...

Так вот, переходим к самой "начинке" таких видеокарт. Как вы знаете, тут память HBM непосредственно распаяна на одной подложке с графическим чипом.

 Это дает ряд преимуществ, но такая технология имела и слабые стороны. На Вегах, высота чипов памяти и графического чипа была разная, что негативно сказывалось на охлаждении. Да и сама память грелась отлично. А тут майнинг... Ну, вы понимаете... Карты отличались куда меньшей живучестью, чем те же Полярисы (тут можно сказать, что это просто неубиваемые карты). И ремонтники не хотели с ними связываться. Чипы не найти, а проблема с памятью, ставит крест на целесообразности ремонта вообще. И вот тут мы и возвращаемся к низкой производительности бэушных карт и рефабов.

С какого перепуга, производительность разных видеокарт, от разных авторов, стала ниже? Дело в том, что состояние чипов данных видеокарт, довольно скверное. И сниженная производительность (внесены изменения в биосе?), вероятно, единственный способ заставить их работать нормально. Т.е. видеокарты находятся в состоянии "при смерти", условно говоря. И именно этот факт должен потенциальных покупателей насторожить. Стоит ли покупать эти полутрупы? Не думаю. На момент написания статьи, я посмотрел цену на рефаб Веги 56:

А вот столько стоит хороший экземпляр GTX 1070 в моем регионе.

Причем, если судить по скриншотам, то владелец в курсе, что такое даунвольт. Да, дороже, но это более надежный вариант для покупки. Хотя проверку никто не отменял.

Поэтому, моя рекомендация для видеокарт Vega и Radeon VII: не брать, если точно не уверены, что видеокарта использовалась исключительно для игр в режиме 4/24 :))

А рефабы Вег... Ну, пусть китайцы из них домик для ослов построят...

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