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"Небесный капитан и мир будущего": стильный фантастический фильм, не снискавший популярности

Сегодня я расскажу вам о фантастическом фильме 2004 года, " Небесный капитан и мир будущего".
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Современный Голливуд не балует нас новинками. Либо бесконечные франшизы, либо ремейки. Оригинальных проектов очень мало. Ну, не хотят рисковать маркетологи... Сделать ремейк с обязательным "вкраплением" повестки модно и молодежно... Хотя и не особо прибыльно.

Так было не всегда. Иногда режиссеры шли на съемки довольно нестандартных проектов. Но они далеко не всегда окупались...

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В 2004 году режиссер Керри Конран снял фантастический фильм "Небесный капитан и мир будущего" (оригинальное название "Sky Captain and the World of Tomorrow"). В главных ролях снялись достаточно известные в тот момент актеры: Гвинет Пэлтроу, Джуд Лоу и Анджелина Джоли. В остальных ролях: Джованни Рибизи, Майкл Гэмбон, Бай Лин, Омид Джалили, Лоуренс Оливье, Тревор Бэкстер, Джулиан Карри. Особую "пикантность" придавал тот факт, что в фильме использовался компьютерный образ уже умершего актера, Лоуренса Оливье. Даже некоторые пытались развернуть скандал, дескать, скоро живые актеры не нужны будут...

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Фильм снят в не особо популярной манере дизельпанка и ретрофутуризма.

Итак, на дворе 1939 год. Главная героиня, журналистка Полли Перкинс (Гвинет Пэлтроу), расследует исчезновение группы очень известных ученых.

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И на нее выходит один ученый-химик,

который немного раскрывает завесу тайны, называя только одну фамилию: "Тотенкопф". Кто он такой и чем занимается? Это еще предстоит выяснить...

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Параллельно, происходит атака на город огромных летающий роботов.

Полиция тут беспомощна. На помощь вызывают легендарного пилота, по прозвищу "Небесный Капитан" (Джуд Лоу).

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Он повреждает одного из роботов и его привозят на секретную авиабазу. Куда попадает и Полли... Ее и Небесного Капитана связывают давние, не особо простые отношения. Вместе они пытаются расследовать, кто организует нападения этих роботов и при чем тут Тотенкопф...

Расследование приводит их в Непал. В мифическое место, под названием Шамбала.

 Здесь, в шахте, местное население добывало уран для Тотенкопфа. Один из выживших монахов дает наводку, где стоит искать Тотенкопфа. Просто так, долететь туда на истребителе невозможно, нужна дозаправка. Небесный Капитан просит помощи у некого ( оказалось - некой) Фрэнки Кука (Анджелина Джоли), которая управляет огромным летающим авианосцем британских ВВС.

Вместе они пытаются проникнуть на таинственный остров в океане, где скрывается Тотенкопф...

Несмотря на не особо замороченный сюжет, фильм получился интересным. Но тут, все на любителей старой фантастики: либо нравится, либо - нет. И по сюжету, и по манере съемок, фильм копирует фантастику 30-40-х годов ХХ века.

И вот этот факт, скорее всего, зрители и не оценили... А зря.

Фильм современный (на момент выхода), но компьютерная графика очень достоверно копирует комбинированные съемки довоенных фильмов. Роботы выглядят именно так, как их изображали тогда: просто, без особой детализации.

 Очень активно использована игра света и тени, так в те времена делать было модно.

 Даже цветовая гамма копирует первые цветные фильмы. Цвета очень блеклые, да еще и вездесущий блюр.... Тогда это не была мода, просто киноаппараты так снимали. А сейчас, этот эффект введен специально, чтобы придать фильму атмосферу "старости". Даже сюжет во многом схож со старыми фильмами: гениальный ученый Тотенкопф (тот самый компьютерный образ Лоуренса Оливье)

"ставит крест" на цивилизации человечества и создает ракету-ковчег, чтобы на новом месте снова развить цивилизацию в "правильном русле".

Побочный эффект - гибель Земли...

Но не оценили... А вот мне фильм понравился, я вообще с интересом смотрю старые американские фильмы 40-50-х годов. Есть в них, что-то такое, притягивающее внимание...

Если вам нравится старомодная фантастика, то посмотрите и этот фильм, вам должно понравится.

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