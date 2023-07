За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Современный Голливуд не балует нас новинками. Либо бесконечные франшизы, либо ремейки. Оригинальных проектов очень мало. Ну, не хотят рисковать маркетологи... Сделать ремейк с обязательным "вкраплением" повестки модно и молодежно... Хотя и не особо прибыльно.

Так было не всегда. Иногда режиссеры шли на съемки довольно нестандартных проектов. Но они далеко не всегда окупались...

В 2004 году режиссер Керри Конран снял фантастический фильм "Небесный капитан и мир будущего" (оригинальное название "Sky Captain and the World of Tomorrow"). В главных ролях снялись достаточно известные в тот момент актеры: Гвинет Пэлтроу, Джуд Лоу и Анджелина Джоли. В остальных ролях: Джованни Рибизи, Майкл Гэмбон, Бай Лин, Омид Джалили, Лоуренс Оливье, Тревор Бэкстер, Джулиан Карри. Особую "пикантность" придавал тот факт, что в фильме использовался компьютерный образ уже умершего актера, Лоуренса Оливье. Даже некоторые пытались развернуть скандал, дескать, скоро живые актеры не нужны будут...

Фильм снят в не особо популярной манере дизельпанка и ретрофутуризма.

Итак, на дворе 1939 год. Главная героиня, журналистка Полли Перкинс (Гвинет Пэлтроу), расследует исчезновение группы очень известных ученых.

И на нее выходит один ученый-химик,

который немного раскрывает завесу тайны, называя только одну фамилию: "Тотенкопф". Кто он такой и чем занимается? Это еще предстоит выяснить...

Параллельно, происходит атака на город огромных летающий роботов.

Полиция тут беспомощна. На помощь вызывают легендарного пилота, по прозвищу "Небесный Капитан" (Джуд Лоу).

Он повреждает одного из роботов и его привозят на секретную авиабазу. Куда попадает и Полли... Ее и Небесного Капитана связывают давние, не особо простые отношения. Вместе они пытаются расследовать, кто организует нападения этих роботов и при чем тут Тотенкопф...

Расследование приводит их в Непал. В мифическое место, под названием Шамбала.

Здесь, в шахте, местное население добывало уран для Тотенкопфа. Один из выживших монахов дает наводку, где стоит искать Тотенкопфа. Просто так, долететь туда на истребителе невозможно, нужна дозаправка. Небесный Капитан просит помощи у некого ( оказалось - некой) Фрэнки Кука (Анджелина Джоли), которая управляет огромным летающим авианосцем британских ВВС.

Вместе они пытаются проникнуть на таинственный остров в океане, где скрывается Тотенкопф...

Несмотря на не особо замороченный сюжет, фильм получился интересным. Но тут, все на любителей старой фантастики: либо нравится, либо - нет. И по сюжету, и по манере съемок, фильм копирует фантастику 30-40-х годов ХХ века.

И вот этот факт, скорее всего, зрители и не оценили... А зря.

Фильм современный (на момент выхода), но компьютерная графика очень достоверно копирует комбинированные съемки довоенных фильмов. Роботы выглядят именно так, как их изображали тогда: просто, без особой детализации.

Очень активно использована игра света и тени, так в те времена делать было модно.

Даже цветовая гамма копирует первые цветные фильмы. Цвета очень блеклые, да еще и вездесущий блюр.... Тогда это не была мода, просто киноаппараты так снимали. А сейчас, этот эффект введен специально, чтобы придать фильму атмосферу "старости". Даже сюжет во многом схож со старыми фильмами: гениальный ученый Тотенкопф (тот самый компьютерный образ Лоуренса Оливье)

"ставит крест" на цивилизации человечества и создает ракету-ковчег, чтобы на новом месте снова развить цивилизацию в "правильном русле".

Побочный эффект - гибель Земли...

Но не оценили... А вот мне фильм понравился, я вообще с интересом смотрю старые американские фильмы 40-50-х годов. Есть в них, что-то такое, притягивающее внимание...

Если вам нравится старомодная фантастика, то посмотрите и этот фильм, вам должно понравится.