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Очень короткий тест в игре "System Shock Remake" и немного "тошнилова"

Сегодня я очень кратко протестирую ремейк некогда культовой игры, System Shock и немного поговорю про ремейки/ремастеры вообще.
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Итак, перед нами ремейк игры 1994 года. Вышла игра в этом году. Разработчик: Nightdive Studios. Издатель: Prime Matter. Игра вышла на всех актуальных платформах.

Описание из Steam: "System Shock — это полноценный ремейк хита 1994 года. Вас ждет культовый геймплей с современной HD-графикой, улучшенным управлением, переработанным интерфейсом, новой музыкой и звуковыми эффектами. Кстати, SHODAN, одна из известнейших злодеев видеоигр, была озвучена той же актрисой, что и в оригинале. Это возрождение одной из величайших игр в истории, оказавшей огромное влияние на индустрию".

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Сразу переходим к просмотру графики в игре. Она вообще не впечатляет для игры в 39,99 каких-то там единиц. Вот вообще.

Имеем следующие настройки графики:

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По современным меркам маловато, но не критично. Как таковых, пресетов графики тут нет. Поэтому просто сравним графику на максимальных настройках и минимальных.

Максимальные настройки графики:

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Минимальные настройки графики:

Лично мне такая графика не нравится, слишком "жирная" и излишне "типа блестящая". Но делаем скидку, что это ремейк.

Типа "стало-было"...

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Вот слайдер для сравнения графики.

Приступаем непосредственно к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тест проходил в самом начале игры.

Тестовая локация.

Результаты тестирования:

График фреймтайма.

Инпут лаг.

Итоговый результат.

Тестовый "забег" в самом конце "пострадал" от анимации (чего я не ждал). Но в целом результат сойдет. Хотя, для такой картинки, хотелось бы видеть значения повыше.

Сама же компания заявляет такие требования:

Оспаривать их не буду. Только скажу, что на начальной локации GT 1030 на минимальных настройках графики выдавала в среднем 30-35 фпс.


Это все, что касается самого тестирования. А теперь скажу о самой игре.

В оригинал я не играл. Но ремейк мне совершенно не понравился. Я пролазил по локациям примерно два часа и потом просто удалил игру. Совершенно не затянуло. Да, я в курсе про рейтинг ремастера. И я знаю о культовости оригинала. И что "System Shock — серия научно-фантастических видеоигр, изначально созданная компанией Looking Glass Technologies . Он состоит из System Shock , System Shock 2 и ремейка System Shock 2023 года . Анонсирована третья основная игра, System Shock 3 .

Продажи этих игр оказались ниже ожиданий, но они стали культовой классикой и вдохновили множество игр, таких как BioShock , Deus Ex и Prey" (очень авторитетный источник).

Это лично для меня не аргумент. Давайте разбираться.

Оригинал создан на заре массового создания компьютерных игр. И один из основателей жанра Immersive sim (условно выделяемый жанр компьютерных игр, особенностью которого является предоставление игроку необычайно широкого выбора при прохождении. Immersive sim предлагает игроку симулированный мир с возможностью совершать множество различных действий так, что любое препятствие можно преодолеть множеством необычных творческих способов, в том числе и не запланированных разработчиком - очень авторитетный источник). Тогда, еще только шли "первые пробы пера". Вводились в игры новые механики и возможности. Но далеко не все они прижились. Постепенно, многое из игр удалили за ненадобностью. Игры стали более лаконичными, цельными и интересными. Поэтому я не оспариваю значимость оригинала, но создание ремейка вызывает вопросы. Один из важнейших вопросов "Зачем?", имеет однозначный ответ - "бабло". Просто прохайпиться на былом. А вот зачем оставили ту же игровую механику, не знаю. Было просто лень? Желание сэкономить? Собственно, без разницы, но играть было просто скучно. 

Допустим, вам захотелось пожарить яичницу. Вы открываете холодильник, берете пару яиц, разбиваете на сковородку и ставите на газовую/электрическую плиту. Вы даже особо не задумываетесь над своими действиями. А попади на вашу кухню человек из древнего Египта еще до нашей эры? Он знает, что такое куриное яйцо. Сообразит насчет сковородки. Но полезет ли он сразу в холодильник? Нет. Рано или поздно, он найдет яйца. А вот сможет пожарить? Особенно имея перед глазами современную варочную панель?

Вот примерно те же эмоции я ощущал в игре. Что, зачем, куда... Ничего не понятно. И самое главное, не интересно. Это и рядом не Prey или последние Deus Ex. Ничего схожего. Тогда по-другому делать не умели. Но зачем тогда делать ремейк? Просто сыграть на ностальгии. А давайте еще первый Doom "ремейкнем"... А чё, культовая же игра была...

Некоторые скажут, что сейчас куча игр вышло, с "закосом" под старые. Но то, именно "закос" под старину. Но не старая игра! Возьмем, к примеру, лучший "пиксельный" шутер Prodeus. Он ведь только графикой под старину косит.

Мы имеем дело с современной механикой и геймплеем. Причем, в очень хорошем исполнении. Вот тут разработчики подошли к процессу творчески и с явным желанием сделать именно игру, а не просто "сколотить бабло".

В итоге, я очень разочарован ремейком. Стоит ли вам играть в нее, зависит от того, как сильна у вас ностальгия по прошлому. По крайней мере, беря игру в одном очень популярном магазине, вы ничего не потеряете...

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