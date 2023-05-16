За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Разработкой данной игры занималась студия Soleil, а издателем выступила Square Enix. В основе игры лежит движок Unreal Engine 4. Сначала игра вышла на PlayStation 4 и 5. А в ноябре 2022 года - и на ПК.

реклама

Игра входит в серию игр Valkyrie Profile и основана на скандинавской мифологии. Чего никогда не скажешь, глядя на персонажей... Что ж, тут у нас японская Скандинавия...

Мы будем играть за валькирию (которая типичная японская анимяшка-няшка),

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

выполняя приказы Одина (а уж на кого он похож, я промолчу...).

реклама

Сначала мы будем освобождать души падших воинов - эйнхериев, которых будем использовать в дальнейших сражениях.

Первый спасенный нам воин.

реклама

По сюжету уже понятно, что данная игра что-то в духе экшн-РПГ. Так ли это - посмотрим.

Сначала, идет довольно долгое обучение стилям боя.

реклама

Ведь в игре, по мере прохождения, мы получаем доступ не только к разным ударам мечами (комбо), но и магические способности. Кроме того, в бой мы можем призывать наших эйнхериев, которые будут сражаться на нашей стороне некоторое время. На все это расходуется местная мана. Из врагов выбиваются разнообразные камни, что пойдут потом на апгрейд мечей. Стоит разбивать все ящики и бочки в игре, там также есть ценные ресурсы. Довольно часто, где-нибудь в закоулке, прячется и сундучок. Там обычно лежит лекарство или средство пополнения маны.

Уже с первых минут самого геймплея становится понятно, что игра очень похожа на многие японские игры в подобном жанре. Это вряд ли слешер. Мне напоминает разнообразные онлайн-игры. По крайней мере, визуально. Локации линейные (есть карта и маячок цели).

Глобальная карта мира.

Враги на низкой сложности особых проблем не представляют. У них ярко выражено "зональное поведение", далее определенной линии они не выходят. Но, когда вы входите в эту зону, игра часто ограничивает "зону боевых действий". В начале разнообразием врагов игра не блещет. Что там будет потом, не знаю. Естественно, что присутствует прокачка персонажа. В определенных местах, мы можем улучшить наши мечи:

Прокачиваются и способности самой валькирии:

Перейдем к графике в игре. "Нереальный двигун 4" не дает нам особых надежд на выдающуюся графику. Но вот ресурсоемкость игры... Она в очередной раз поражает в отрицательном плане. Графики нет, потребление - есть...

Настроек в игре - в меру:

Вот так игра выглядит на максимальных настройках графики:

Высокие настройки:

Средние настройки:

Как видите, особой разницы нет. Но вот, при включении низких настроек, картинка уже отличается очень заметно:

Есть и апскейл в виде FSR (версия не указана, но все же предположу, что вторая):

Для тестирования, я выбрал следующие настройки:

Игровые настройки + FSR в пресете "максимальные":

Ссылка на слайдер .

А теперь перейдем к тестированию.

Тестовая система.

Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тестовый отрезок не особо длинный, в первой главе.

Настройки игровые, но без FSR. Отключить в игре ограничение в 60 фпс не вышло...

Итог:

График фреймтайма.

Результат теста.

Как видите, несмотря на слабую визуальную составляющую, игра не прочь "пожрать" ресурсы видеокарты. Без особых просадок, на GTX 1070 можно играть только на средних настройках (плюс максимальные текстуры). Максимальное падение наблюдается при сражениях, когда происходит просто фейерверк из спецэффектов. Несмотря на маленькие локации, иногда возникают заметные подгрузки в игре с жесткого диска. ССД накопитель частично избавляет от этого. Чтобы сделать 60 фпс более стабильными, нужно в Панели управления НВидиа включить ограничение в 60 кадров.

С точки зрения оптимизации, это отвратительный продукт. Ведь я спокойно играл на условно средних настройках в Horizon Zero Dawn, без просадок частоты кадров ниже 60. А графика там на три головы лучше. Куда тут ушли ресурсы? Опять "наследие консолей"?

Плюсом можно отметить тот факт, что скромная графика делает применение технологии FSR практически незаметной для глаз. Просто "мыло" становится чуть-чуть "мыльнее"...

Кроме плохой оптимизации, игра имеет типичную проблему порта с консоли: часто камера ставит нас в весьма затруднительное положение, заставляя обозревать стенку...

Для понимания самой игры, я прошел две главы и немного побегал еще в третьей. Какой мой вывод?

Довольно неоднозначный.

Я категорически против такого трактования скандинавской мифологии. Таких персонажей пусть лепят в свои "последние фантазии", где просто мешанина идиотизма (да-да, живы будем, я еще пройдусь по этой вселенной). Один - какой-то слащавый дрыщ, валкирия тоже не вызывает абсолютно никакого уважения.

Что касается самих боев, то на низком уровне сложности, мне, криворучке, они не доставили беспокойств. Даже первого босса уложил не напрягаясь.

Боссы, представляющие собой души эйнхериев, более сложные:

Но, что тут от скандинавского эпоса, трудно сказать...





Локации в начале игры не балуют разнообразием.

Выделяется детализацией разве, что сама Вальгалла:





Сюжет какой-то невнятный, мне не нравится пока. Может потом, он разгонится и станет интереснее. Но само воплощение уже лучше не будет. Ну, не умеют японцы в нормальные сюжеты! Чтобы не делали, выходит чистая японщина. Мало понятная, бестолковая.

Мне нравятся игры в скандинавском сеттинге. Даже откровенно перевранная и сатирическая Vikings: Wolves of Midgard, которая является игрой в стиле action-RPG, намного интереснее по сюжету. А уж, какой там наш герой (независимо от пола, внушает уважение)!

Поэтому игре поставлю "3-", но пока оставлю на компьютере для более детального изучения (есть опасение, что побегать по одним и тем же локациям придется много раз). Стоит ли ее покупать? С дисконтом в 100%, в одном известном магазине, можно...



