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Как многие уже догадались, речь пойдет о четырех нашумевших премьерах последних месяцев: The Callisto Protocol, Forspoken, Dead Space (ремейк) и Hogwarts Legacy. Для чего смотрел игровые стримы? В основном - от нечего делать. Каких-то конкретных целей не имел. Ведь даже, если "одна барышня соизволит", то не факт, что можно будет поиграть на моей системе, даже на минимальных настройках в комфортном режиме. Но не суть.

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Итак, в начале декабря 2022 года стартовал The Callisto Protocol.

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Создателем игры значился тот самый Глен Скофилд, ответственный за оригинальный Dead Space. Это представляло интерес еще и потому, что вслед за ним, должен был стартовать и ремейк первой части знаменитой трилогии. Т.е., фактически, выходило две игры, которые были конкурентами. А я очень хорошо отношусь к трилогии, несмотря на то, что серия эволюционировала от хоррора до фантастического боевика.

Бессовестная игровая журналистика обещала нам беспрецедентную графику и лицевую анимацию, мокрые штанишки (со страха) и гениальный сюжет...

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Что вышло? Во-первых, отвратительная оптимизация на версии для ПК. И да, стример играл вовсе не на 1070, а на 4080. Но это не особо помогало от жуткой просадки фпс и частых вылетов игры ( с его слов). Ну, к криводелию не привыкать... Оставим за кадром "божественную графику", просто делать выводы по стриму, не правильно. Так то видно, что графика есть, но вот о подробностях судить не буду. Лицевые анимации достойные. А вот сам геймплей... Есть такой один "японский гений", все прям молятся на него, не допуская и тени сомнения в его гениальности. Но, чтобы он не делал, выходит примерно одно и то же - вариация на Dark Souls (или Demon's Souls). Так вот, Глен Скофилд выпустил альтернативный вариант Dead Space, ни больше, ни меньше. Основные механики похожи, локации такие же кишкообразные. Там был космический корабль, тут - тюрьма. Это, конечно, не большая проблема. Но ведь вторичность не скрыть! Ладно, смотрим, что там по самому геймплею. А он, несмотря на похожесть на предтечу, не понравился мне вообще. Ведь упор сделан на удары, а не стрельбу. Я ждал совсем другое... Именно из-за этого, я сильно разочаровался в игре. Понятно, что тут многое субъективное, но так вышло. Игра мне не понравилась. Да, она не плохая, в абсолюте. Но ведь из головы оригинальный Dead Space не выкинуть... И тут новинка не впечатляет ничем, кроме графики (ну, это и понятно).





Следующей игрой стала, не менее распиаренное поделие студии Luminous Productions, Forspoken.

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Она вышла в начале 2023 года. Еще на заре первых роликов нам обещали непревзойденный шедевр. Гениальную игру, "ничего лучче вы не едали!" Мы должны были плакать от счастья обладания этим шедевром и просто целовать ноги разработчикам. Ну, примерно так...

"В черном-пречерном городе, жила черная-пречерная девочка. И судила ее черная-пречерная судья"... Первые кадры игры заставили меня подумать, что я малость ошибся стримом и смотрю демо-версию GTA 6.

Но, нет, не ошибся... Примерно через полчаса, наша героиня, которую играла крайне одаренная актриса современности, попадает в "сказочный мир" и там понеслось...Но ооочень меедленнно... Бесконечная болтовня героини с браслетом выводила из себя и стримера, и меня. А какие там нудные разговоры с персонажами! Это просто ужас! Кто писал эти диалоги? Или наличие чернявенькой главной героини, автоматом делает игру шедевром? Боевка неимоверно тупая. Что-то попытались стащить из "соулслайков", Но на деле выходило такое "пиу-пиу" из браслета и кастование какой-то магии. Открытый мир для чего? Шоб было... Я смотрел этот стрим и мне было стыдно. Стыдно за то, что в свое время сильно ругал Dragon Age Inquisition и Mass Effect Andromeda. Тогда эти игры, на фоне предшественников, выглядели недоразумением. Но сейчас, просто шедевры! Только так. Ужасный геймплей, ужасные разговоры, так себе графика (это видно даже по стриму). Мусорный проект. Журналюги нагло врали про эту игру. Ничего с описанным ими, тут нет. Дорогущий проходняк с повесткой (только посмотрите, сколько там женских персонажей).





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Ремейк Dead Space вышел в конце января 2023 года.

Я очень ждал выхода игры. Чтобы понять, что поменялось и не стала ли игра хуже оригинала.

Не стала. Практически по всем параметрам, игра стала действительно лучше. Некоторые локации переработаны, добавлены новые элементы геймплея. Даже альтернативная концовка не противоречит основной идее второй части (она вполне укладывается в канон).

Несколько пострадали женские персонажи, но это совсем не существенно. Игра выглядит превосходно. Может чисто по графике она и проигрывает The Callisto Protocol, но и оптимизация намного лучше (опять же, со слов стримеров). В общем, к самой игре у меня нет претензий. Кроме того, что это просто ремейк. Новых идей ведь нет... И это печально. До определенной степени можно выезжать на заслугах прошлого, а потом? Будут делать ремейки ремейков? Что ж, тоже вариант...





И последняя игра - Hogwarts Legacy, совсем еще свежая.

Я не являюсь поклонником вселенной Гарри Поттера и его корешей. Книг не читал, несмотря на наличие книг. Фильмы смотрел, все. Неплохо, но пересматривать не тянет. Возможно, в другом возрасте, все было бы по-другому. Но, что имеем...

Опять игру сильно пиарили, до приторности. А еще в процесс вмешивались сторонники "тысячи гендеров и толерантности". Они призывали бойкотировать игры, т.к. она создана во вселенной, написанной поганой теткой, которая имеет право что-то там говорить о гендерах... Ну, вот так мстят. Хочется им напомнить, что с научной точки зрения, существует всего три вида гендеров: женщины, мужчины и идиоты. Только так. Всяким "боевым вертолетам" и "девочкам-оленям" место в местном варианте Кащенко.

Несмотря на нейтралитет к вселенной "боевых палочек", стримы тоже посмотрел. Причем, прохождение шло не на ПК, а на консоли. Поэтому о графики вообще судить не стоит. Хотя, многие локации очень красивые, даже на стриме.

Долго и все не смотрел, скажу сразу. Но вывод сделал. Если вы не являетесь фанатом вселенной, то сделайте усилие и пройдите начало игры. Оно местами очень "душное", Во многом это связано с обучением магии и игровым моментам. А потом, когда выпускают на "вольные хлеба", все уже довольно пристойно. Не могу сказать, что в Avalanche Software создали шедевр. Им там не пахнет, но игра вполне достойная. Хотя, это с чем сравнивать...

Но шанс дать ей можно. Даже несмотря на уже привычную отвратительную оптимизацию на ПК.





И вот какой я сделал вывод по этим играм? Он довольно печальный. Крайне печальный. Допустим, каким-то чудесным образом, я получаю 4090 и что? Можно только пройти Dead Space и полюбоваться новой графикой. Да и все... Игровая механика в The Callisto Protocol меня не прельщает вообще. В Forspoken пусть играют активисты в Гарлеме. Ну, а Hogwarts Legacy просто не мое. Я лучше бы прошел какую-нибудь старую РПГ.

Современные тенденции в игрострое не радуют, об этом я уже не раз писал. Но ничего с тех пор не поменялось, даже стало хуже. Есть ли "лучик свет в темном царстве"? Если только новый Ассассин в антураже Востоке. Прорыва от Атомного Сердца, а тем более Сталкера 2, я не жду...

P.S.: стримы были от этих товарищей: PoleznyiBes Токсичные Стримы, iXBT games, Nexus Keeper

немного таблиц с производительностью в данных играх от TechPowerUp (плачут даже владельцы RTX 4090...) немного таблиц с производительностью в данных играх от TechPowerUp (плачут даже владельцы RTX 4090...)



