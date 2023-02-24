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Atomic Heart - долговымученная игра от разработчика Mundfish, вышедшая буквально на днях. Причем, ее анонс состоялся еще в 2018 году... Это довольно большой срок для создания игры. Но и студия никому не известная. Формально, они находятся в юрисдикции Кипра, но мы то знаем...

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Игра в жанре action/RPG. У нас эту игру многие очень ждали. Я не особо верил и ждал. Как только она вышла, стал смотреть ее прохождение на стриме одного блогера. Вот ссылка на его канал: PoleznyiBes Токсичные Стримы

Уже после первого стрима, я сделал свои выводы по игре: "Не мое".

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Причину расскажу позже. Но тут вспомнил комментарий к другой своей статье: ""Сам я их не проходил" -

Это тут ключевое. Когда проходишь сам погружение и впечатления совсем другие. Зачем вообще смотреть стримы? Какая-то крайняя форма лени в собственном досуге."

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Вывод откровенно бредовый, ведь о сюжете и основной механике игры можно отлично сделать вывод. Да, вовлеченность в процесс лично, вносит нотки определенности, но не меняет основ игры.

В течении двух дней я колебался: "стоит ли это делать или нет?". Ладно, рискну, хоть тестирование сделаю...

В итоге, была установлена версия для разработчиков, которую кто-то, зачем-то слил в сеть ( смысл в этом был не особо большой). Скачивал исключительно для теста и понимания игровой механики! Отзывы говорили о кривизне и багах (и это оказалось правдой). Для нормальной игры скачивать это, крайне не советую!

Тестирование проведу на следующей системе :

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Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

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Разрешение монитора : 1920х1080

Тестовые отрезки записывались программой CapFrameX.

Для хейтеров скажу сразу: не несите пургу в комментариях, не нравится тест - делайте сами. Болтать все горазды.

Для вменяемых читателей: к результату тестирования стоит относится с некоторой долей скептицизма. Ведь это не релизная версия, а версия для разработчиков. Поэтому оптимизация будет отличаться (тут, конечно, стоит еще проверить насколько в лучшую). Но, что имеем...

Первые проблемы начались сразу после запуска игры. В меню. При попытке изменить клавиши управления. Фактически, в российской игре меню на русском языке неадекватное. Все клавиши движения так и обозначены: "Движение". Не "Движение вперед" или "Движение влево", просто "Движение". И такое по целому ряду позиций. Очень странно...

Далее, в меню графических настроек, я вижу, что сама игра выставила высокие настройки и dx11, хотя мониторинг говорит об dx12. Не буду с игрой спорить и принудительно выставлю dx12.

Выбираю низкую сложность игры и вперед, в светлое советское будущее...

На высоких настройках игра выглядит очень достойно. Это понятно с первых кадров:

Несмотря на приемлемый фпс, игра временами жутко фризит. Причина - подгрузки с жесткого диска. Они доходят до 100%. Если использовать быстрый SSD накопитель, то кардинально ничего не поменяется - уровень подгрузок очень большой. Может локация грузится, может идет кеширование, не знаю. Благо мы просто плывем по каналу и ничего не делаем.

Перемещение пешком по городу более приятное, но размытие в движение очень агрессивное, его я всегда отключаю. Тут же вылезает и еще один серьезный баг версии: разговоры могут обрываться буквально на полуслове. А некоторые неписи (в частности бабушка со свиньей, может та самая баба Зина) говорила сразу на двух языках: русском (погромче) и английском (потише). Тут же встречаем знакомого ведущего с одного белорусского YouTube-канала...

Количество моделей неписей довольно ограничено и в условиях большого их скопления, это сразу бросается в глаза.

Праздничный город выглядит по-советски. Дух праздников тех лет передан очень хорошо.

Ладно, пришло время проверить, как игра выглядит на разных пресетах графики.

Ультра настройки:

Высокие настройки:

Средние настройки качества:

Низкие настройки:

Среди большого количества настроек, имеются и "лучи Хуанга", а также варианты апскейла: DLSS и FSR (скорее всего, первой версии).

Так выглядит игра на ультра качестве с пресетом FSR "качество":

Вот ссылка на слайдер для сравнения скриншотов.

Здесь же будет и первый тестовый отрезок (общие результаты - в конце). Настройки выбраны кастомные, приближенные к высоким (условно средне-высокие, текстуры - ультра). Игра сильно фризит из-за подгрузок локации.

Наличие SSD строго обязательно.

Вроде, как реализации "лучей", пока нет. Но игра выглядит и без них отменно. Отражений на воде, естественно, не стоит ждать. А нужно ли? Она очень реалистична:

Также хорошо реализованы "отражения" на отполированном полу:

Но тут же стали заметны и мерцания света в отражениях. Надеюсь, что в "серийной" версии этого нет.

После посещения кабинета нашего "босса" и знакомства с его колоритными телохранительницами,

отправляемся на первое задание. Во время полета на нашей "Чайке", делаю второй тест. Не покидает ощущение некоторого дежавю. Где-то я подобное видел?

Опять игра активно фризит...

После неудачного приземления, идет короткий ролик и начинается основная часть игры.

На этом промежутке локации, частота кадров колебалась в пределах 50-60 фпс. А вот после встречи с бабой Зиной, начался настоящий треш.

При атаке, фпс падает до 40 и жутко фризит. Благо, тут мы уже ничего не делаем.

После попадания в подземную лабораторию, провожу третье тестирование.

Тут фпс, естественно, выше.

По итогу трех отрезков вышло следующее:

Еще раз повторю: не стоит воспринимать данные результаты за окончательные. На релизной версии, скорее всего, производительность будет выше, а оптимизация лучше. Но можно сделать выводы о том, "потянет" ли игру ваш ПК или нет.

Я еще немного побегал по лаборатории и покоцал "вовчиков". На этом все.





И вот теперь сделаю общий вывод по игре.

По графике я уже сказал: она очень хорошая, даже без рейтрейсинга. Решает дизайн и работа художников. Тут вопросов нет вообще. Также нет вопросов по реализации альтернативного СССР. Суть страны передана отлично. Вкраплений "совковости" много и они говорят сразу о том, что игру делали "наши люди". Иностранные разработчики игр про СССР так делать не умеют...

Но даже в субъективном мнении превалируют объективные нотки заимствования. Всё вступление не покидало ощущение, что проходишь начало Fallout 4 до ядерной войны. Идея явно взята оттуда. Просто там - альтернативная Америка 50-х годов. Тут - альтернативный СССР, примерно 70-80-х годов. От этого сравнения никуда не уйти. Это не значит, что тупо скопировали. Нет, заимствована идея и реализована схожим образом.

Мне такой подход не особо нравится. Да, это фантастика, но лично у меня ностальгии не вызывает. Никто не жил в этой стране, она вымышленная. Даже советские песни вызывали изжогу. Уж Пугачеву и прочих Скляров наслушался сверх меры в свое время. Тем более, когда попсу терпеть не можешь...

Да, работает на атмосферу, но она может понравится далеко не всем: те, кто не жил в СССР, не поймут и доли ее.

Но не это самое главное.

Сама стилистика геймплея дает однозначную отсылку к серии BioShock. Даже парящий город взят из третьей части.

Сравнивать геймплей Atomic Heart и BioShock Infinite можно и нужно. И лично для меня, сравнение будет не в пользу новинки. Я даже снова немного пострелял в Биошоке, чтобы убедиться в этом. Ведь Atomic Heart можно с большой натяжкой называть шутером. Стрелковое оружие там имеется, но патронов крайне мало и убойная сила не столь и значительна, даже на низком уровне сложности. Как вам 7 патронов на четырех разъяренных "вовчиков"? Топор - оружие пролетариата... А вот это мне совершенно не нравится. И это уже третья игра (Evil West, The Callisto Protocol), где приоритет к холодному оружию, ставит крест на моих предпочтениях игре.

Это мое личное мнение, никому не навязываю. Но, как шутер, это не очень хорошая игра.

Попробовал я и вариант "стелс". Плохо. Никакого сравнения с Dishonored или Deus Ex: Human Revolution. Да, пробраться иногда мимо противников можно, но не интересно и сами локации к этому не располагают.

Следующие претензии не лично мои, но они могут возникнуть у отбитых феминисток и прочих неадекватных "борцунов". Робосексим тут выражен очень ярко.

А что тут у нас, под кроватью?Я не против, но вот "бешенные фемки" могут попытаться "испортить карму" разработчикам. Благо опыта они уже поднабрали прилично. И это может сказаться на продажах.

Далее. В русской версии озвучки слишком много мата. Я все понимаю: и сам бы матерился, как сапожник, если бы за мной гонялся бешенный миксер. Но ведь это игра. Возможно, стоило бы "попридержать коней". Ведь играть будут и дети (кто там смотрел на возрастной ценз в Ведьмаке?). Опять же: это может аукнуться разработчикам. А мне бы не хотелось, чтобы этот проект стал для них последним. Сама озвучка в целом хорошая, но иногда интонация главного героя не совсем соответствует ситуации. И повторюсь: сразу видно, что игру делали "наши", хотя до уровня колоритности С.Т.А.Л.К.Е.Р.а не дотягивает.





Вот такой мой вердикт. Игра неординарная, несмотря на заимствования. Но стилистика может понравиться не всем. Как шутер она "не зашла совсем". Хотя, кому как. Для разработчика Mundfish, первый блин не вышел комом. С небольшим авансом, можно поставить твердую четверку (без учета оптимизации и багов по понятной причине)

Но скачивать данную версию игры не стоит. Слишком она проблемная.



