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Поговорим еще раз "за Аватар" и не только - ответ хейтерам

Ох, уж эти комментаторы... Попробую еще раз объяснить, почему нынешняя, пока дилогия, Джеймса Кэмерона не стоит и выеденного яйца.
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Начнем с того, что я читаю все комментарии в обязательном порядке, даже самые глупые.

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Оставим за скобками самые оригинальные, по типу "Надо смотреть на AMD на 4К телевизоре 65 дюймов c HDR, как у меня" или попытка перевести все в плоскость политики (даже не пытайтесь, со мной такой фокус не проходит). Буду отвечать только на более-менее адекватные комментарии. А затем, приведу кое-какие примеры хороших фильмов.

Естественно, что на 80% все субъективно, потому что разным людям нравится разное. Это нормально. Не нормально - приводить в пример кассовые сборы. Раз фильм кассово успешен, то он хороший. Неужели?

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Будем живы, поговорим об этом лет через...20-ть...

Итак, прежде чем говорить о качестве фильма, как научной фантастики, стоит поговорить о таком явлении, как влияние личности на общественное мнение.

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Поясняю. Любой из нас может сделать какую-нибудь глупую выходку, записать ее на смартфон и выложить в интернет. Это вызовет определенный резонанс, длительность которого будет напрямую зависеть от нашей выходки. Но! Если то же самое сделает известная личность (политик, актер, блогер), то резонанс будет в разы сильнее, как по мгновенному эффекту, так и по продолжительности. Почему? Потому, что ваша, дурость, гораздо менее интересна, чем от голливудского актера. Вот и все.

Будем отталкиваться от этого. Джеймс Кэмерон - очень известный и талантливый режиссер. Его фильм очень дорогостоящий проект. Поэтому и ожидания от него гораздо выше, чем от фильма, снятого за 5 миллионов баксов. Их нельзя сравнивать. И то, что я прощу мелкобюджетному фильму от неизвестного режиссера, не прощу Кэмерону. Думаю, что тут я свою позицию прояснил.

Один комментатор написал, что режиссер очень серьезно подошел к процессу создания инопланетного мира, даже язык выдумал... А какое мне дело до этого, если все потуги мимо? Я помню, как со слюнями на устах рассказывали о создании фильма "Адмиралъ". Дескать, там даже пуговицы соответствовали оригинальным. И что с того? Фильм ерунда, его пуговицы не спасают. И тут такая же история. Ну не складывается мир Пандоры, не складывается. Хотите пример хорошего воссоздания инопланетного мира? А его нет в фильмах! Вообще. Все так или иначе копирует человеческую цивилизацию. Либо вообще об инопланетном мире не рассказывается (и это к лучшему).

Теперь погрузимся поглубже в миры инопланетного разума.

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Один товарищ написал: "То тут не в фильме косяки искать надо, а в своей голове. Потому как причина неудовольствия скорей всего в недостатке образования, кругозора и жизненного опыта". Так вот я его очень сильно разочарую. Он ошибся на все проценты, которые только существуют. Начнем с того, что я смотрел ВСЕ советские фантастические фильмы, просто другого выхода тогда не было. И они ВСЕ мне не нравятся. Даже несмотря на то, что в основе лежали достойные произведения. Я не буду рассматривать огромный пласт фильмов, где "наступило всеобщее равенство и братство на Земле под эгидой победившего коммунизма". Рассмотрю только реализацию возможных инопланетных разумов.

Был такой фильм "Лунная радуга".

Очень и очень посредственный фильм, даже по меркам убогой советской фантастики. Причина мне непонятна и неизвестна. Но вот книги Сергея Павлова  - "Лунная радуга" ("По черному следу" и "Мягкие зеркала") очень достойные. Это была попытка (и неплохая) изобразить абсолютно непохожий на человечество инопланетный разум. Возможно, там даже не совсем разум в нашем понимании. Но уж переноса человеческих чувств и эмоций на внеземное не было. Это сделать довольно непросто, но иначе и быть не может. Глупо представлять, что в другой галактике также сидят комментаторы и тоже строчат безумные фразы. Такое видение Вселенной явно могло родиться только в очень убогих головах.

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Хотите еще пример отвратительной реализации книги? Смотрите "Солярис". Хоть наш,

 хоть американский. Ничего общего это с книгой не имеет. Я долго мысленно ругал Станислава Лема за такое отвратительное произведение, пока сам не прочитал его книгу. Уж не знаю о чем думал Тарковский, но сосредоточил он свои усилия явно не на теме разумного океана. Именно Станислав Лем, на мой взгляд, предложил несколько концепций внеземного разума, который кардинально отличается от человеческого. Например, в романе "Непобедимый", он выдвинул концепцию "мертвой эволюции" машин. Идеально сделано. Поэтому попытка создать игру по этой книге у меня сразу вызвала скепсис. Реализовать такое в игре...Не верю...

В конце концов, в "Записках Ийона Тихого", в сатирической форме приведено многообразие возможных видов и принципов внеземного разума. Хоть читается и легко, но здравая мысль там имеется. Считать, что человечество - венец природы, крайне неосмотрительно.

А что мы имеем в "Аватаре"? Чисто человеческие отношения. Ничего нового там нет. Любовь, ненависть. Предательства и верность. Это все человеческое, почему у на'ви все также, как у нас? Ну, только планета типа разумная (хотя в чем это проявилось?). Отношение к природе? Так это все имеется и сейчас у народов, которые глубоко интегрированы с ней. Хоть папуасы Новой Гвинеи, хоть ненцы на севере. По другому жить и не выйдет. Даже религия таких народов основывается на обожествлении некоторых животных или сил природы. Об этом знает каждый школьник, который хоть немного слушает на уроках истории и географии.

Поэтому в плане реализации внепланетного разума, Кэмерон пошел по самому легкому пути. И уж его фильм в этом проигрывает вчистую тому же "Сквозь горизонт", где космический корабль притащил из подпространства какое-то подобие ада.

Да, фильм другого жанра, но ведь оригинально.

А вообще, данная тема в фильмах не раскрыта в принципе. Ну, возможно, в каких-то уж очень скромных проектах, которые снимают десяток за пару баксов...

Далее, переходим к игре актеров. Она тут вообще есть? Я не заметил. Типичная среднеголливудская жвачка. Даже тот же, не любимый мной "Титаник", на порядок сделан сильнее. Сценарий? Опять мимо. Все же предсказуемо. Плохие, хорошие...и "киты". Вот, если вы не смотрели "Бешенных псов"

или "Криминальное чтиво",

 попробуйте предсказать финал. Да у вас бы ничего не вышло. А тут... Вот сделал бы режиссер так: в конце стоит аватар солдата поставив ногу на поверженного врага. А вдали пылают поселения "зеленых". Это было бы необычно и неожиданно. И стоило ждать следующий фильм. Весь интерес фильма в его неожиданности (вспоминайте: "Люк, я твой отец"). Какой особый смысл смотреть то, что уже заранее известно и предсказуемо? Только в том случае, если в фильме есть "неожиданный поворот". И тут его тоже нет...

Вызов эмоций? Нет. Ни один мускул не дрогнул. Думаете, что современный Голливуд не способен на вызов сильных эмоций? Ошибаетесь. Посмотрите момент фильма "Я - легенда" с Уилл Смитом, где он душит свою собаку. Да не собаку даже, а верного товарища.

Вот вам сильнейший эмоциональный момент.

И остается только графика..."Но можно и простить и просто наслаждаться видеорядом" - как написал еще один комментатор... Ну, вот такие времена, что игры, что фильмы - только графон: "Неплохая технодемка РТХ. Сюжета нет. РТХ есть"...

И какое мне лично дело, что миллионам фильм понравился? Как говорили в школе в детстве: "Все пойдут прыгать с крыши и ты тоже пойдешь?" Пускать слюни на аватаров я не намерен.

Думаете, что снимать по-другому нельзя? Можно.

Вот вам пример из далекого прошлого Голливуда. Фильм "Окно во двор" 1954 года.

 Режиссер Альфред Хичкок. Это детектив. Но как сделан! Практически весь фильм главный герой проводит в одной комнате. Но это надо уметь подать правильным образом. Минимум экшена. Но интрига есть. Естественно, что абы кто такое сыграть не может. Но и Джеймс Стюарт, и Грэйс Келли далеко на "абы кто".

И специально, для поклонников "своего отечественного" - "Гараж" от Эльдара Рязанова.

Действие также, по большей части, происходит в одном помещении. И хотя, подоплека сюжета современным юнцам будет абсолютно непонятна, фильм от этого плохим не становится. Да, там целая куча советских звезд (говорю абсолютно без иронии). Но это того стоит!

Вот и получается, что Джеймс Кэмерон не попытался создать что-то оригинальное, непохожее на типичные тренды, а пошел на поводу толпы, которая основательно прозомбирована высокобюджетными и бестолковыми фильмами вселенных Marvel и DC.

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D3m0n
23:13
ХЗ, аватара не смотрел. Теперь давай мочи обзор на чебурашку.
Поговорим еще раз "за Аватар" и не только - ответ хейтерам
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