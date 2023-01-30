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Кинематограф Америки просто невозможно представить без такого жанра, как вестерн.

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"Ве́стерн (англ. western, букв.: "западный") — направление искусства, характерное для США. Действие в вестернах в основном происходит во второй половине XIX века на Диком Западе — в будущих западных штатах США, а также в Западной Канаде и Северной Мексике. Может включать в себя различные жанры, например, комедию, боевик, детектив, триллер и даже фантастику (см. космический вестерн); вестерн характерен для кинематографа, телевидения, литературы, живописи и других видов искусства. Впервые появился в литературе, затем в кинематографе. В качестве кинематографического жанра распространился из США на другие страны, которые постепенно создали свои собственные эквиваленты вестерна" - очень авторитетный источник.

Мы будем рассматривать исключительно кинематограф. Обязательные атрибуты вестерна:

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

- ковбой (он же пастух), охотник за головами, золотоискатель, просто бандит, толпа индейцев.

- стетсон, высокие сапоги со шпорами, платок на шее, небритая физиономия, рубашка в клетку.

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- револьвер (лучше два), винтовка приветствуется, томагавки (строго у индейцев), верный конь (как вариант - лошадь), желателен паровоз с золотом.

Иконой классического вестерна стал, конечно же Джон Уэйн.

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Этот актер стал буквально квинтэссенцией типичного героя вестернов. 90% американцев при слове "вестерн" назовут именно этого актера.

Но был и другой актер, более позднего периода - Чарльз Бронсон.

И, если с фильмами Джона Уэйна я почти не знаком, то уж Бронсона видел не однократно, и не только в вестернах.

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Вестерны, обычно, захватывают период годов "покорения Дикого Запада", примерно с середины 19 века и по начало 20-го. Тогда, когда было "страшно и весело одновременно". Этот период сильно приукрашен и романтизирован кинематографом. Но такова жизнь...

Съемки вестернов всегда были не самым дешевым действом. Массовки, стрельба, драки, конные трюки, поиск натуры для съемок. Тем более, что тогда, в период расцвета жанра, компьютерной графики не было и в помине. Только реальные съемки. А вот популярность была далеко не всегда на высоком уровне. Сейчас также снимаются вестерны, но очень и очень редко. Пипл требует другого блюда...

Дороговизна съемок вестернов и привела к появлению такого подвида, как спагетти-вестерн. "При чем тут еда и кино?" - спросите вы. Дело не в еде, а откуда спагетти...

"Спаге́тти-ве́стерн (англ. Spaghetti Western, итал. Western all'italiana) — поджанр фильмов-вестернов, родившийся в Италии и особенно популярный в 1960-х и 1970-х годах. За это время в Италии было снято около 600 вестернов. Большинство спагетти-вестернов, снятых в период между 1964 и 1978 годами, были сделаны с низким бюджетом и сняты в студиях Cinecittà и в различных местах на юге Италии и в Испании. Действия многих фильмов происходят в засушливых ландшафтах американского юго-запада и северной Мексики, поэтому местами съёмок чаще всего были пустыня Табернас и природный парк Кабо-де-Гата-Нихар (район вулканического происхождения, известный своими широкими песчаными пляжами), находящиеся в провинции Альмерия на юго-востоке Испании" - очень авторитетный источник.

Дело в том, что съемки в Италии или Испании были намного дешевле, чем в США. Да и сами актеры были менее известными. Поэтому отбить в прокате такой фильм было намного проще. Столпом спагетти-вестернов стоит считать творчество режиссера Серджо Леоне.

Именно его трилогия ("За пригрошню долларов", "На несколько долларов больше", "Хороший, плохой, злой") считается по праву не только лучшими фильмами среди спагетти-вестернов, но и среди вестернов вообще.

И вот тут на первый план выходит Клинт Иствуд...

Родился Клинт в далеком 1930 году. В начале 50-х годов, его приметил один из помощников Серджо Леоне в сериале "Сыромятная плеть". Это стало поворотным моментом в карьере Клинта Иствуда. Из мало кому известного актера, он становится голливудской звездой. На роль положительного героя вестерна, Иствуд подходил на все 200%. Фактурная внешность, суровое лицо с сигарой в уголке рта, немногословность.

Серджо Леоне нашел правильный образ. Трилогия фильмов стала очень популярной. Это был пик развития спагетти-вестернов. А Клинт Иствуд стал звездой. Уже потом он упрочил свою славу ролью Грязного Гарри в серии боевиков, стал довольно успешным режиссером, получил множество наград (в том числе и Оскаров). Возможно, вы помните спортивную драму "Малышка на миллион". Так вот, режиссером там выступал Клинт Иствуд, за что и получил Оскаров (лучший фильм, лучший режиссер).





Но мы несколько отвлеклись...Вернемся к вестернам. К нашим спагетти-вестернам. Я смотрел все фильмы из трилогии. И смотрел другие фильмы...Да я вообще смотрел все вестерны с Клинтом Иствудом! Это превосходные образцы жанра! Практически абсолютно положительный герой. Злобный злодей... Черное и белое... Сюжеты не особо замороченные, но весь вопрос, как это снято. Как нам это преподносит режиссер. Как отыгрывают своих персонажей актеры. Ту практически нет слабых мест. Актеров на главные роли всегда подбирали очень запоминающихся.

Часто им и говорить ничего не надо, они просто "играли лицом".

А за музыку отвечал бесподобный Эннио Морриконе...

Дуэли в исполнении Иствуда вошли в анналы истории Голливуда. Да и сам он в последствии эксплуатировал этот элемент в фильмах о Грязном Гарри.

Кроме того, в фильмах Леоне никто и не замечал (кроме самих жителей регионов), что натурные съемки проходили вовсе не на территории Америки. А тут тоже нужно иметь определенный талант, чтобы выдать Испанию за Мексику или Техас.





И вот, когда уже начинает трясти от вездесущего Марвела, я окунаюсь в пучину старых добрых спагетти-вестернов, где отдыхаю душой...Чего и вам желаю.



