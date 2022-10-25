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Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал

Сегодня я расскажу о тех играх, на которые я хотел сделать обзоры, но по тем или иным причинам, этого не произошло...
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3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3050 MSI Gaming намного дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
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Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
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А сегодня я расскажу о тех играх, на которые я хотел сделать обзоры, но по тем или иным причинам этого не произошло. Причины разные, по большей части я просто в них сильно разочаровывался. Но были и форс-мажорные обстоятельства...

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Скажу сразу (вернее, повторю): я никогда не скачивал игры лишь для подобного контента. Все игры, которые были в обзорах, имели хотя бы теоретические шансы мне понравиться. То есть я скачивал игры для себя, а статья просто шла бонусом. Именно поэтому и не было таких игр, как Cyberpunk 2077 или Red Dead Redemption 2. Они мне просто не интересны. Хейтеры могут сколько угодно пищать насчет "дедовской видеокарты". Но я давал шанс не менее прожорливой Halo Infinite, просто игра меня разочаровала. Да и очень жрущая Steelrising все еще на ПК и я ее очень мееедлееенно прохожу.

Итак, приступаю к озвучиванию "проблемных игр".

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RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
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3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
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Первой несостоявшейся игрой стала не особо популярная РПГ Dwarves от студии King Art Games, вышедшая в 2016 году.

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Это тактическая РПГ, где надо руководить отрядом в режиме пошаговых боев. Мне такой жанр не особо нравится, да и РПГ я явно "переел", но игру прошел. Не могу сказать, что она мне сильно понравилась. На один раз сойдет. Я уже подготовил кучу скриншотов, сделал тестирование производительности в ней. Но как-то затянул с обзором, потом мне приспичило переустановить Windows, где я успешно забыл о файле с результатом бенчмарка ( тест шел с использованием MSI Afterburner). Ну и по причине низкого количества просмотров подобного контента, статья не вышла. Остались лишь скриншоты:

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Игре бы я поставил "3+" за несколько нетрадиционный подход к повествованию (знаю, знаю, где такое есть, но мне подход не нравится), баг в виде рандомного перехода с русского языка на немецкий и не лучшую оптимизацию на старте. Зато песня в игре просто зачетная:




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Следующим моим "провалом" стала, обласканная критиками, Hades (дата выхода - декабрь 2018 года).

Тут все несколько иначе и сложнее.

Я смотрел на игру обзоры, слушал восхищенные отзывы. Ну и решил попробовать... Я знал, что игра так называемый рогалик ("Roguelike (буквально "rogue-подобные" (игры), сленг "рогалик") — жанр компьютерных игр. Характерными особенностями классического roguelike являются генерируемые случайным образом уровни, пошаговость и необратимость смерти персонажа — в случае его гибели игрок не может загрузить игру и должен начать её заново. Многие roguelike выполнены в декорациях эпического фэнтези под сильным влиянием настольных ролевых игр наподобие Dungeons & Dragons." - очень авторитетный источник).

Но одно дело знать, другое сделать. С этим у меня и возникли определенные трудности. Дело в том, что управление заточено строго на геймпад. Пространство расположено так, что движение по традиционным направлениям осуществляется сразу двумя кнопками. Допустим, чтобы идти вправо, нужно зажимать две клавиши: стрелку вверх и стрелку вправо. Но так сражаться бесмысленно. Поэтому, помучившись с часок, это угробище было удалено без всякой жалости. Но скриншоты успел сделать:

Терпеть не могу игры, где управление сделано в угоду какого-то мазохизма. И это не единственная игра в списке, где управление сыграло свою роль.



Далее, настала очередь достаточно старой игры Vanquish, которая датируется 2010 годом (разработчики: Platinum Games, Little Stone Software).

Я долго собирался в нее поиграть, но все как-то не складывалось. И вот, наконец, это произошло. Игра мне в целом понравилась, несмотря на то, что японские игры изначально во мне вызывают подозрение. Но не в этот раз. Все шло хорошо. И когда я уже почти прошел игру, стал собирать материал для статьи. Но тут случился февраль 2022 года. И я отказался от написания статьи (кто играл, тот поймет причину, остальные пусть ищут сами). Думаю, что просмотров было бы достаточно много, но популярность такого рода мне не нужна.

Может быть, когда-нибудь потом... Но игра интересная, если поклонники японской фантастики и шутеров от третьего лица, поиграйте.

Ну и переходим к новинкам.


Trail Out вышла 7 сентября 2022 года (издатель Good Boys).

 Как только она появилась в самом дешевом интернет-магазине, то сразу была скачана... Но мне хватило примерно 20-25 минут, чтобы в ней полностью разочароваться. Даже скриншоты делать не стал. Просто не мое, а проходить хоть кусочек ради статьи...увольте.



Следующая игра тоже в жанре гонок.

Речь идет о Dakar Desert Rally от компании Saber Interactive, вышедшая 4 октября 2022 года. Пусть кто угодно говорит мне что угодно. Но это ни одним глазом не симулятор! Это просто аркадная поделка, уподобляющаяся симуляторам. Достаточно только сказать, что реализовать в одной игре правдоподобное поведение мотоцикла, багги и грузовика просто нереально сложно! Это я знал и до выхода игры, но причина ее "провала в моем сознании" все в том же идиотском подходе к управлению. По какому-то странно-идиотскому желанию, я не могу сменить кнопки поворота! То есть я должен подстраиваться под игру, а не адаптировать ее к своей манере игры? Этого не будет, тем более, что и 15 минут мне хватило понять многое о "физике" управления. Но скриншоты сделал (чтобы хейтеры не возбуждались выше меры).

И, да: на максимальных настройках графики "дедовская 1070" не тянет (хотя там и графики нет):





Ну и последней (пока) игрой стала тоже новинка. Она же поставила "рекорд" по непродолжительности пребывания на моем игровом ПК: 0 секунд! Речь про бесподобный, гениальный, завораживающий...Scorn (разработчик: Ebb Software, дата выхода 14 октября 2022 г.).

Да, я тоже купился на Гигера. Да, мне разум затуманили трейлеры и скриншоты из игры. И как только появилась возможность ее скачать, я это сделал. Но установить на основной компьютер еще не успел. А тут подоспели стримы по игре, я их, естественно, смотрел. Один. Потом второй. Потом еще в перемотке парочку. Пошел и удалил установщик игры. Это ведь что угодно, но не игра. Дизайнерский проект, выставка мастерства художников. Но не игра. Разработчики просто гениально "проехали по ушам". А на деле выпустили какое-то недоразумение с таким глубоким смыслом, что сами вряд ли что понимают. А шутерная составляющая там ужасная. Ведь мысленно рисовалось что-то схожее со вселенной "чужих"...Нда...



А вот какие игры я все еще жду? Есть такие. Но всего ничего.

Это парочка игр, которые, возможно, появятся в самом дешевом интернет-магазине со скидками: Sniper Elite 5

и Tiny Tina’s Wonderlands.

А также хочется "пощупать" новую Bayonetta 3 (вдруг и нам перепадет потом...), которая и сильная, и независимая, но не потеряла своей сексапильности в угоду сварливым феминисткам (передаем дружно привет Ларе и Элой).

Вот такая статья "ни о чем".

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