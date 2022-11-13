Давным - давно, в славном городе Бухара, жил один высокомерный бай. Он имел огромные плантации хлопка, несчисленные сады, где зрели гранаты, хурма, персики и прочие дары Востока.

Сотни дехкан собирали с его бахчей тысячи арбузов и дынь.

Его товары прославили имя бая на все Бухарское ханство, да и за его пределами о нем слышали. Но мы не будем упоминать имя этого нечестивца, причину этого вы скоро узнаете...

Отдельной гордостью, данного богатея был его крытый сад ( что-то в роде теплицы), где росли разные экзотические фрукты и пряности. Бай частенько приглашал сюда знакомых, чтобы похвалиться своими растениями. Пока гости вздыхали и ахали, лицо бая расплывалось в самодовольной улыбке: грех гордыни был ему присущ в самой яркой форме.

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Все это благолепие приносило ему достаточно большой доход и тайные комнаты бая ломились от сундуков, забитых до верху монетами.

А еще наш "герой", любил побродить со слугами по базару (восточный рынок сам по себе весьма любопытное явление) и покритиковать продукты других продавцов. Тут он отрывался во всю широту своей премерзкой душонки. Он критиковал фрукты, разносил лотки с зеленью других продавцов, кидая им в "дар" кошелек с таньга. Это были поистине мерзкие моменты, но черная душа бая просто ликовала!

И вот однажды, наш бай наткнулся на продавца, который торговал различными семенами. Он сидел в самом дальнем и глухом углу рынка, прямо на земле. Его скромный товар лежал в небольших чашках, которые стояли на видавшем виды коврике, поеденным молью. Сам торговец был одет в потрепанный халат, на голове была сильно засаленная чалма. Было понятно, что торговец крайне беден. Но бая это не остановило. Он подошел вплотную и, поставив ногу прямо на коврик, сказал: "Эй, замарашка! Кому нужен твой затхлый товар в прославленном городе Бухара? Забирай товар и проваливай отсюда!"

Торговец медленно поднял голову и приложив руку к сердцу молвил: "Уважаемый, вы, наверное, знатный вельможа города. Позвольте мне, презренному, заработать хоть немного таньга на еду".

Но бай пнул ногой чашки с семенами и закричал: "Я сказал тебе проваливай! Пока не позвал стражников и тебя не бросили в зиндан!"

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Торговец встал и злобно посмотрел на бая: " Не гоже правоверному так относиться к собрату по вере. Я думал, что ты уважаемый и благочестивый человек. А ты оказался сыном шайтана. Ты думаешь, что имеешь право распоряжаться чужими судьбами? Кто дал тебе такое право?"

Никто и никогда из простого люда с баем так не разговаривал. Он стал красным, как вареный рак. Несколько секунд не мог вздохнуть, так его распирало от ярости. Но потом он закричал:" Я поставщик продуктов к столу нашего уважаемого хана, да продлит Аллах его дни! Мои продукты самые лучшие в Бухаре и ее окрестностях. Как ты смеешь так со мной разговаривать, презренный сын вшивого шакала?"

Торговец молча сунул руку за пояс и достал оттуда небольшой мешочек. Развязав его, достал одну семечку и протянул баю со словами: " Если ты так знаменит своими фруктами, овощами и специями, то попробуй вырастить это подсолнечное семя. Тебе это будет не под силу".

Бай расхохотался:" Что ты несешь, презренный. В моих садах растут редчайшие фрукты, которые на Востоке могу выращивать только я. Неужели я не смогу вырастить подсолнечник?"

Но торговец ничего не ответил, просто вложил в ладонь бая семечку и удалился. Бай сначала хотел ее выкинуть, но потом решил посадить ее в своем саду. А вдруг это редкий вид подсолнечника?

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Придя в свой дом, он позвал садовника и приказал ему посадить семя подсолнечника и тщательно ухаживать за ним.

Прошло много времени и бай совершенно забыл о подсолнечнике. И, однажды, гуляя по саду, снова вспомнил о нем. Он позвал садовника и спросил, как там пророс подсолнечник. Садовник низко поклонился и сказал, что семя еще не взошло, хотя по срокам уже пора.

"Значит ты плохо за ним ухаживаешь" - злобно ответил бай.

-" Если не хочешь получить хлыстом по пяткам, то удвой свои усилия" - сказал наш герой, удаляясь на поздний ужин.

Но ни через недели, ни через месяцы подсолнух не пророс. Это было очень странно. Бай приказал пересадить семя в лучшую почву и нанял еще одного садовника, который должен был следить за ростом. Но все бестолку. Бай распоряжался ставить горшок с семенем под солнце, в тень, на жару, в прохладу. Но ничего не приносило плодов, семя не всходило. Жадный и высокомерный торгаш потерял покой, стал очень раздраженным. Выписал из далекой Индии лучшего садовода за много-много золотых. Но и это не помогло.

Постепенно эта задача заняла весь рассудок бая, он охладел к своему остальному хозяйству. Дехкане, почуяв некоторую свободу, стали относиться к работе спустя рукава. Урожаи падали, как и поток монет в сокровищницу бая. Даже хан Бухары нашел себе другого поставщика продуктов. Но нашего бая это уже не волновало. Только семя, больше ничего! Вскоре бай перестал нормально спать и есть. Он исхудал и внешний вид стал присущ уже не знатному человеку, а странствующему дервишу. В конце концов, бай сдался и пошел искать на базаре того торговца, который дал ему семя подсолнуха. Неделями он рыскал по рынку, но найти того самого человека он не мог.

И вот, когда уже все надежды были потеряны, он натолкнулся на того торговца. Если раньше наш бай смотрел на всех свысока, то теперь он рухнул перед торговцем на колени и не поднимая головы молвил: "Скажи, о мудрейший, почему я не могу прорастить это чертово семя? Я использовал все известные способы, потратил кучу золота на лучших садовников. Но ничего не дало результата. Неужели это семя самого шайтана и мне никогда не прорастить его?"

Торговец тихо рассмеялся:" Ты был надменен и горд. Богат и жаден. Гордыня чернила твое сердце. А сейчас ты валяешься предо мной в пыли и молишь раскрыть секрет? Что ж, хорошо, я удовлетворю твою просьбу.

Тебе никогда не прорастить это семя. Даже тысячи чародеев тебе не помогут. Даже в землях дивных пери, семя не прорастет. Никто и ничего не сможет зародить жизнь в нем."

-"Почему же, почему?" взмолил униженный бай.

-"А потому, потому, что это семя - жареное!" С этими словами торговец злобно рассмеялся и буквально растворился в пыльном полуденном воздухе...

Бай вскричал, разорвал на груди халат, отбросил чалму, усыпая бритую голову песком. Потом вскочил на ноги и с невиданной прытью бросился прочь из города.

Спустя пару часов, не без труда, его изловили городские стражники и сопроводили в "тихий дом", где он и провел остаток своей никчемной жизни...

Какой же вывод мы можем извлечь из этой истории, уважаемые?

Не стоит делать скоропалительные выводы по внешнему виду, смотрите в корень. Тогда горечь разочарования не омрачит ваш рассудок.

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Всем спокойствия и благополучия.