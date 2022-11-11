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MotoGP 22 vs SBK 22: краткий обзор симуляторов мотогонок

Сделаю небольшой обзор новых симуляторов мотогонок и проверю в них производительность своего компьютера.
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В начале года, точнее 21 апреля, вышла очередная серия симулятора мотогонок MotoGP 22, которая выходила на протяжении многих лет постоянно. Издателем и разработчиком является компания Milestone S.r.l.

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Но была и другая серия мотогонок от этой же компании. Это мотогонки класса Супербайк. И последняя до нынешнего года игра датируется далеким 2012 годом - SBK Generation. Почему серия прервалась на столько лет, мне не известно. Может дело в лицензии или популярности. Но, практически в конце окончания сезона настоящей серии, когда судьба чемпионства в большей степени предрешена (по факту на звание чемпиона могут претендовать лишь трое пилотов: Альваро Баутиста, Топрак Разгатлиоглу и Джонотан Рей), выходит новая игра - SBK 22 (15 сентября 2022). И опять, почему не в начале года, не понятно. Возможно, дело все же в лицензии.

Как бы то ни было, обе игры базируются на одном графическом движке и очень похожи. Рассмотрим особенности версий 2022 года, что общего в играх и чем они отличаются друг от друга.

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Начнем с того, что обе версии чемпионатов являются несколько урезанными. В MotoGP опять отсутствует класс MotoЕ, где гоняют электробайки. А в SBK представлен только "высший дивизион", хотя во всех предыдущих играх, были все классы. В остальном структура игры схожая.

Нас практически сразу перебрасывают в основное меню игр:

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MotoGP.

SBK.

Отличия не принципиальные. Нам доступен режим карьеры, быстрых гонок и своего чемпионата, опции настроек, подменю обновления игр, кастомизация гонщика и мотоцикла. А также мультиплеер. Но для MotoGP есть режим испытаний (Nine Season 2009), подобного режима в гонках Супербайков нет.

Меню настроек игры выглядит так:

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Русского языка в играх не предусмотрено. И это не последствие санкций, просто так уже давно...

В настройках есть интересная функция калибровки органов управления:

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Меню графических настроек также практически идентично:

Режим кастомизации схожий:

Здесь сделан упор на онлайн составляющую. Т.е. при наличии интернета, вы можете загрузить свои кастомные конфигурации в сеть. Но в оффлайн режиме, данная страничка довольно бессмысленна. Сделать интересный кастомный проект довольно трудно и скучно. Обычно я ограничивался кастомизацией самого мотоцикла:

Парочка вариантов цветовой схемы байка, несколько спонсоров и все. Не особо много...

Настройки гонок очень обширные в обоих играх. Можно выбрать уровень сложности противников, уровень сложности вождения. Также настроить уровень помощи игроку при вождении. Все это позволяет играть игрокам самых разных уровней подготовленности. Это очень хорошо. Игра в этом плане демократична к способностям геймера.

Также можно настроить функции быстрых гонок и чемпионата:

Хотите, делайте полный гоночный уикэнд. А хотите, ограничьтесь только гонками. Тут стоит указать, что в классе MotoGP проходит только одна гонка в воскресенье. А вот в SBK таких гонок уже три: одна в субботу, потом спринт и основная гонка в воскресенье.

Менеджмент гонок также можно настроить под свои запросы. Хотите повреждения мотоцикла - пожалуйста. А хотите автоподбор шин - нет проблем!

И вот тут стоит сказать об отличии серии MotoGP от предыдущих игр, и от игры SBK.

Вождение в дождь стало более сложным, особенно торможение. Даже несмотря на различные "помощники" при вождении, упасть в дождь проще простого. Раньше это было сделать сложнее. В этом игра стала более реалистична. И тут же имеется отличие в серии SBK: мотоцикл сильнее "колбасит", как на разгоне, так и при торможении. В принципе, так и должно быть. На мотоциклах класса MotoGP стоит гораздо более продвинутая электроника. Ведь мотоцикл по сути является прототипом, неким аналогом двухколесной F1. А вот электроника (да и вся механика) в серии SBK на порядок проще. Ведь данные мотоциклы представляют собой модифицированные дорожные супербайки, которые можно купить. Поэтому поведение таких мотоциклов на трассе менее предсказуемо.

Также в MotoGP появилась новинка - эдакий лаунчер при старте (чего ранее не было):

Очень сильно отличаются игры в плане "обширности" выбора гоночных средств. Для MotoGP доступны мотоциклы текущего сезона, лучшие байки 2009 года, классы Moto2 и Moto3. А также старые мотоциклы: двухтактные и четырехтактные.

В SBK все гораздо скромнее: только мотоциклы старшего класса текущего года.

 Теперь рассмотрим, есть ли различия по графике в данных играх.

Если честно, то я этого не заметил. Особенно в солнечную погоду. Есть небольшая разница в реализации дождя, но абсолютно не принципиальная.

Вот так выглядят мотоциклы в режиме Photomode при максимальных настройках графики:

Ссылка на слайдер для сравнения.

В самой же гонке разницы также практически нет:

MotoGP.

SBK.

В глаза бросается лишь более сильное размытие в случае MotoGP (оно и понятно, тут выше скорость), да отсутствие рекламных плакатов в этой же игре ( это решается обновлением игры).

Слайдер для сравнения.

Анимации для SBK перекочевали прямиком с MotoGP:

Нет смысла проверять игры на разных графических настройках. Требования к играм более чем демократичные. Проведу тестовое сравнение на следующей конфигурации ПК:

Процессор: I7-8700T.

Видеокарта: GTX 1070.

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц).

Операционная система: Windows 10.

Разрешение монитора: 1920х1080.

Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX.

Настройки выбраны следующие:

Трассу взял ту, что присутствует в обоих чемпионатах - Гран При Барселоны.

В результате тестирования получилось следующее:

Фреймтайм в MotoGP.

Фреймтайм в SBK.

Итоговый результат:

Более новая игра оказалась лучше оптимизированной. Возможно, что причина в "лучшем репаке"...

Но фреймтайм в обоих играх плохой. И это проблема данных игр на протяжении многих лет. Она была на версии с dx9, она же осталась и при dx12. Просто завидное постоянство криворукости. Единственный вариант избавиться от всяческих фризов и лагов - включение в панели управления НВидиа вертикальной синхронизации ( включать именно там) или ограничение фпс с помощью той же панели/ RTSS. Тогда фризов практически нет, за исключением случаев, когда один из соперников "убирается с трассы".

Стоит ли играть в подобные игры, тут решать исключительно вам. Мне подобные симуляторы нравятся ( в отличие от убогого нового Дакара). Единственное, что хочется сказать: для новичка игра серии MotoGP немного полегче при активации помощи при вождении. SBK даже в таком режиме суровая.

P.S.: Пока писалась статья, чемпионат MotoGP завершился. Чемпионом стал Франческо Баньяйя, выступающий за команду Ducati Lenovo Team. Итальянец на итальянском мотоцикле стал чемпионом второй раз за...50 лет. Тогда, в 1972 году, такое совершил знаменитый Джакомо Агостини, выступающий за MV Agusta.

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