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Недавно один знакомый купил для себя игровую клавиатуру Defender Assault GK-350L и я "выпросил" ее на ночной тест. Мне очень хотелось проверить, как реализована работа подсветки клавиш в этой бюджетной игровой клавиатуре.

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Коробка клавиатуры сразу дает понять, что данное изделие имеет игровую направленность.

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Внутри кроме самого девайса лежала какая-то бумажка (скорее всего типа инструкции) и купон на игру War Thunder.

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Сама клавиатура выглядит прикольно.

Именно так я ее охарактеризую. Прикольно. Не дорого, не эргономично. Считай, что верхняя часть корпуса - лист железа (может и другой металл, на зуб не пробовал).

Подсветка режимов в виде амбразуры...

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Клавиши (их всего 104 штуки) сильно возвышаются над основанием и внешне продукт явно копирует механические клавиатуры.

Я уже писал, что такой подход мне не нравится, это лично для меня не эргономично, кисти рук устают. Но конкретно работу на данной я еще не проверял. Посмотрим. Шнур подключения к ПК не особо длинный, в оплетке и имеет ферритовый фильтр. Ножки не прорезиненные. Имеется такой странный вырез, куда, по задумке разработчиков, можно вставлять свой смартфон.

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Старенький Honor 4C в защитном кожухе влез, но имел отрицательный наклон. В таком положении смысла от "гнезда" не много.

Ладно, это все мелочи мне не интересные. Что там по клавишам. Они прозрачные и покрашены в черный цвет, поэтому светятся снизу довольно интенсивно. Сами буквы также прозрачные и поэтому в темноте подсвечиваются. Днем же этот эффект практически не виден (а вот на рекламных фотографиях подсветка выглядит гораздо ярче). Имеются у меня претензии к расположению клавиш и их размерам:

- Короткий пробел, это связано с тем, что справа от него вместе с традиционным ALT и CTRL имеются еще парочка - FN и клавиша подсветки.

- Клавиши A, W, D, S никак не выделены и смещены относительно друг друга. Это неудобно, кто играет на них. Мне это без разницы, играю на стрелках.

- Маленький ENTER, это плохо.

Данная клавиша у меня "игровая" и уменьшение ее размеров почти вдвое несколько затрудняет попадание по ней.

- На стрелках есть значительная ступенька между стрелкой вверх и стрелкой вниз.

Если при скольжении пальца сверху вниз проблем не будет, то в обратную сторону, вы палец вынуждены заметно приподнимать.

Теперь о подсветке. Она такая зональная и радужная. С одной стороны такой продукт привлекает внимание, но с другой, в темноте уж сильно раздражает. Подсветку поменять нельзя. Есть три режима ее работы: постоянный режим, пульсирующий и выключение подсветки. По яркости имеется три уровня. Причем самый яркий явно недостаточен для подсветки самих символов на кнопках.

Та же не игровая модель OKLICK 560 ML в этом плане лучше.

Итак, что показал "ночной" режим пользования?

Как я уже сказал, радужная подсветка несколько раздражает. Особенно на фоне тусклых символов. Пульсирующий режим - полная глупость. Зачем вообще такие режимы делают, мне не понятно. В полной темноте стоит использовать только самый яркий режим подсветки.

Играть так можно вполне сносно, а вот печатать - не особо. Я бы предпочел более яркие буквы и символы. Как вариант - сделать фоновую подсветку менее яркой. В идеале, клавиатуру стоит разобрать и черной краской вообще закрасить стойки у всех клавиш. Тогда светиться будут только символы.

Это наилучший вариант для глаз. Сама подсветка не равномерная. Блок функциональных клавиш виден наиболее плохо. Но все же виден. И такое встречается у подавляющего большинства дешевых игровых клавиатур. Решением проблемы может стать дополнительный светодиод, но обойдетесь...

Игры выявили следующее:

- Клавиши довольно громкие, клацанье хорошо слышно из соседней комнаты при открытой двери.

- Пробел традиционно для дешевых клавиатур гремит сильнее.

- Клавиши для срабатывания нужно сильнее прожимать, чем на тех же дешевых игровых A4Tech.

Даже чистая "бюджетка" A4Tech KR-85 намного лучше в плане нажатия на кнопки.

Это непривычно, но не смертельно. Поиграв примерно с час, в достаточно "клавишопользовательный" Steelrising, никаких болевых ощущений в кистях рук не обнаружил. Это приятный момент. Значит эргономика не самая плохая.

И какой вывод я сделал по использованию данной игровой клавиатуры?

Я не буду ее сравнивать с другим, просто мне не с чем сравнивать в данной категории. Но выводы все же сделал.

1.Всякие корпусные подсветки, особенно радужные - дурость неимоверная. Да, такие клавиатуры привлекают внимание при покупке, но вот в темноте эта "радуга" мешает. И далеко не во всех клавиатурах она отключается отдельно. Вернее, в дешевом сегменте таких девайсов просто нет.

2. Не покупайте клавиатуры только с фоновой подсветкой. Это идиотизм в квадрате. В темноте клавиш не видно, а подсветка вам не поможет.

3.Обязательно смотрите видео людей, которые уже купили желаемую вами клавиатуру. Дело в том, что яркость подсветки на сайтах производителя или магазина не соответствует реальности. На самом деле она будет намного более тусклой и не равномерной.

4. Многие дешевые игровые клавиатуры начисто проигрывают в удобстве подсветки клавиш и символов на них, таким же дешевым, но офисным моделям.

После короткого теста, я пришел к выводу, что для основного компьютера, на котором практически только печатаем, лучше приобрести снова обычную дешевую клавиатуру с подсветкой. Для глаз это будет лучший вариант.