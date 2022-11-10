Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Очень короткий тест игровой клавиатуры Defender Assault GK-350L

Сегодня я рассмотрю клавиатуру Defender Assault GK-350L, протестирую ее в играх и проверю работу подсветки.
[ ] для раздела Блоги
1
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Недавно один знакомый купил для себя игровую клавиатуру Defender Assault GK-350L и я "выпросил" ее на ночной тест. Мне очень хотелось проверить, как реализована работа подсветки клавиш в этой бюджетной игровой клавиатуре.

реклама

Коробка клавиатуры сразу дает понять, что данное изделие имеет игровую направленность.

рекомендации
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Внутри кроме самого девайса лежала какая-то бумажка (скорее всего типа инструкции) и купон на игру War Thunder.

реклама

Сама клавиатура выглядит прикольно.

Именно так я ее охарактеризую. Прикольно. Не дорого, не эргономично. Считай, что верхняя часть корпуса - лист железа (может и другой металл, на зуб не пробовал).

Подсветка режимов в виде амбразуры...

реклама

Клавиши (их всего 104 штуки) сильно возвышаются над основанием и внешне продукт явно копирует механические клавиатуры.

Я уже писал, что такой подход мне не нравится, это лично для меня не эргономично, кисти рук устают. Но конкретно работу на данной я еще не проверял. Посмотрим. Шнур подключения к ПК не особо длинный, в оплетке и имеет ферритовый фильтр. Ножки не прорезиненные. Имеется такой странный вырез, куда, по задумке разработчиков, можно вставлять свой смартфон.

реклама

 Старенький Honor 4C в защитном кожухе влез, но имел отрицательный наклон. В таком положении смысла от "гнезда" не много.

Ладно, это все мелочи мне не интересные. Что там по клавишам. Они прозрачные и покрашены в черный цвет, поэтому светятся снизу довольно интенсивно. Сами буквы также прозрачные и поэтому в темноте подсвечиваются. Днем же этот эффект практически не виден (а вот на рекламных фотографиях подсветка выглядит гораздо ярче). Имеются у меня претензии к расположению клавиш и их размерам:

- Короткий пробел, это связано с тем, что справа от него вместе с традиционным ALT и CTRL имеются еще парочка - FN и клавиша подсветки.

- Клавиши A, W, D, S никак не выделены и смещены относительно друг друга. Это неудобно, кто играет на них. Мне это без разницы, играю на стрелках.

- Маленький ENTER, это плохо.

Данная клавиша у меня "игровая" и уменьшение ее размеров почти вдвое несколько затрудняет попадание по ней.

- На стрелках есть значительная ступенька между стрелкой вверх и стрелкой вниз.

Если при скольжении пальца сверху вниз проблем не будет, то в обратную сторону, вы палец вынуждены заметно приподнимать.

Теперь о подсветке. Она такая зональная и радужная. С одной стороны такой продукт привлекает внимание, но с другой, в темноте уж сильно раздражает. Подсветку поменять нельзя. Есть три режима ее работы: постоянный режим, пульсирующий и выключение подсветки. По яркости имеется три уровня. Причем самый яркий явно недостаточен для подсветки самих символов на кнопках.

Та же не игровая модель OKLICK 560 ML в этом плане лучше.

Итак, что показал "ночной" режим пользования?

Как я уже сказал, радужная подсветка несколько раздражает. Особенно на фоне тусклых символов. Пульсирующий режим - полная глупость. Зачем вообще такие режимы делают, мне не понятно. В полной темноте стоит использовать только самый яркий режим подсветки.

Играть так можно вполне сносно, а вот печатать - не особо. Я бы предпочел более яркие буквы и символы. Как вариант - сделать фоновую подсветку менее яркой. В идеале, клавиатуру стоит разобрать и черной краской вообще закрасить стойки у всех клавиш. Тогда светиться будут только символы.

Это наилучший вариант для глаз. Сама подсветка не равномерная. Блок функциональных клавиш виден наиболее плохо. Но все же виден. И такое встречается у подавляющего большинства дешевых игровых клавиатур. Решением проблемы может стать дополнительный светодиод, но обойдетесь...

Игры выявили следующее:

- Клавиши довольно громкие, клацанье хорошо слышно из соседней комнаты при открытой двери.

- Пробел традиционно для дешевых клавиатур гремит сильнее.

- Клавиши для срабатывания нужно сильнее прожимать, чем на тех же дешевых игровых A4Tech.

Даже чистая "бюджетка" A4Tech KR-85 намного лучше в плане нажатия на кнопки. 

Это непривычно, но не смертельно. Поиграв примерно с час, в достаточно "клавишопользовательный" Steelrising, никаких болевых ощущений в кистях рук не обнаружил. Это приятный момент. Значит эргономика не самая плохая.

И какой вывод я сделал по использованию данной игровой клавиатуры?

Я не буду ее сравнивать с другим, просто мне не с чем сравнивать в данной категории. Но выводы все же сделал.

1.Всякие корпусные подсветки, особенно радужные - дурость неимоверная. Да, такие клавиатуры привлекают внимание при покупке, но вот в темноте эта "радуга" мешает. И далеко не во всех клавиатурах она отключается отдельно. Вернее, в дешевом сегменте таких девайсов просто нет.

2. Не покупайте клавиатуры только с фоновой подсветкой. Это идиотизм в квадрате. В темноте клавиш не видно, а подсветка вам не поможет.

3.Обязательно смотрите видео людей, которые уже купили желаемую вами клавиатуру. Дело в том, что яркость подсветки на сайтах производителя или магазина не соответствует реальности. На самом деле она будет намного более тусклой и не равномерной.

4. Многие дешевые игровые клавиатуры начисто проигрывают в удобстве подсветки клавиш и символов на них, таким же дешевым, но офисным моделям.

После короткого теста, я пришел к выводу, что для основного компьютера, на котором практически только печатаем, лучше приобрести снова обычную дешевую клавиатуру с подсветкой. Для глаз это будет лучший вариант.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

defender
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры ноября 2022 года
14
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
87
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
16
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
45

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фильм Аватар 2 может стать кассовой бомбой, которая погубит карьеру Джеймса Кэмерона
65
Минобороны Украины сообщил о прибытии 2 батарей ЗРК NASAMS – чем это грозит армии РФ
69
RTX 3070 за 22 тысячи рублей с Aliexpress уже попала в руки португальскому блогеру
30
Натовский самолет-разведчик Lockheed P-3 сбросил шпионский буй перед российской АПЛ "Князь Владимир"
19
Биржа FTX обанкротилась — токен FTT рухнул, выводы закрыты, Биткоин отреагировал падением
31
Выпущена технология DirectStorage версии 1.1 с поддержкой распаковки игровых ресурсов на GPU
1
5 видеокарт, за которые не будет стыдно – оптимальные игровые GPU по мнению автора Overclockers
6
В сети появились фото Nvidia RTX 4080 Founders Edition и графического процессора AD103
2
MediaTek представила чипсет Dimensity 9200 c ядром Cortex-X3
4
Российские геймеры выбирают NVIDIA – 5 видеокарт для тех, кто устал играть в ждуна
8
7 SSD на все случаи жизни – стоит ли переплачивать за PCIe 4.0 или геймерам хватит старого SATA 3
20
Артиллеристы ВС РФ протестируют экзоскелеты для подноса снарядов
4
В Death Stranding сыграли более десяти миллионов человек
+
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD – 5 игровых моделей, которые во всём лучше аналогов NVIDIA
34
GeForce RTX 4080 протестирована в Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider и ещё паре игр
5
Почему Binance уничтожила биржу FTX – закон джунглей в мире Китов и мелких рыбёшек рынка криптовалют
3
Астрофизики обнаружили снимки сверхновой, сделанные всего через шесть часов после взрыва
2
Sony Pictures нашла способ локализовать свой бизнес в РФ — для этого пришлось сменить название местного подрядчика
3
Не все видеокарты NVIDIA одинаково хороши – какие модели не стоит брать даже если есть лишние деньги
5
В России стартовали продажи удешевлённых версий видеокарт RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти — смотрим цены
7

Популярные статьи

Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT
54
B-21 Raider – тактический ядерный бомбардировщик за $50 млрд, который устареет ещё до первого вылета
17
Почему России не стоит радоваться победе республиканцев в американском Конгрессе
31
ТОП-9 процессоров Intel для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
21
Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч
21
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
213
Главные игры ноября 2022 года
14
Uncharted Legacy of Thieves Collection: интерактивное кино
20
О людях, потерявших половину мозга в детстве, но сохранивших 90% когнитивных способностей
1
Очень короткий тест игровой клавиатуры Defender Assault GK-350L
1

Сейчас обсуждают

BETAJIb
09:30
Вид как андроид нвидиа как айфон, на нвидии все привыкли вот и берут по старинке, я тоже беру соотношения цены / производительность, только сейчас вид реально даёт жару с Авито урвал 6700хт за копейк...
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD – 5 игровых моделей, которые во всём лучше аналогов NVIDIA
FelsheR-БАН100520
09:25
таких кинух с уркаинской сторны с 14го года на санта барбару хватит. И про котлы и про жгут повестки. Насрать на вбросы - главное достижение цели - фашистов-бандергеев на украине не будет!) Можно коне...
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Vito Vago
09:24
"Их процент в продаже ничтожен." Статистику приведи. Вот ты и есть "Только дебил...".
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD – 5 игровых моделей, которые во всём лучше аналогов NVIDIA
cibershot
09:16
Разноцветная подсветка для детей. В мышке такую подсветку выпаял к черту
Очень короткий тест игровой клавиатуры Defender Assault GK-350L
Sir Traher
09:16
1/1000 рынка. Камень позиционируется как iot, при этом всего 16кб ОЗУ на борту. Уровень stm8, которое нафиг никому не нужно. Для самого примитивного барахла - ок, в датчики какие нибудь, для чего то б...
Микрон предоставил план, согласно которому чипы на архитектуре RISC-V, выйдут в 2023 году
FelsheR-БАН100520
09:13
а что, перед тем как насрать в коментах еще и читать надо было?
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Infinity78
09:13
ну они в магазине продаются, по неадекватным ценам.
В России стартовали продажи удешевлённых версий видеокарт RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти — смотрим цены
FelsheR-БАН100520
09:11
знатный высер все по делу
О людях, потерявших половину мозга в детстве, но сохранивших 90% когнитивных способностей
Alagar81
09:11
>>>>Повторюсь, дело не в профите, просто лелею железки, как родных детей. Да даже M.2 стик под водой. "СЖО головного мозга":) Как это знакомо :) Поначалу тоже всё хотел водой охлаждать, напихать ради...
Эффективность жидкостного охлаждения ОЗУ на примере EK-RAM Monarch и G.Skill F4-4000C14D-32GTZR
Phan†om
09:06
Хм. нет с моником все норм) Тем более после того как карточку сменил (до этого и систему переставлял с нуля), то подобные приколы прекратились, хотя новая карточка по питанию более прожорлива.
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD – 5 игровых моделей, которые во всём лучше аналогов NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем