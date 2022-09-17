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"Тор: Любовь и гром": грибы и козлы

Я не люблю фильмы по вселенным комиксов. Но современная киноиндустрия продуктами не балует, поэтому смотрим, что имеется...
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Не успел мозг отойти от просмотра "трехглазого доктора"... И вот выходит новенький, чистенький и "повестконесущий" "Тор: Любовь и гром". Режиссером сего изделия выступает Тайка Вайтити.

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 С самого начала я даже не поверил: а это точно Тор? Уж больно повествование несерьезное и сильно напоминает фильмы в духе Дедпула.

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Стражи Галактики присутствуют в самом начале фильма и ведут абсолютно несерьезные разговоры.

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 Похоже, что режиссер опробовал "грибного настоя". Что ж, я не против. Пафос вселенского масштаба просто бесит. А тут все крайне безумно и, местами смешно. Одни орущие во все горло козлы чего стоят...

Хотя козлы имеют прямое отношение к эпосам викингов (кто в курсе, тот поймет). Появляется и давно знакомая товарища нашего Тора, мисс Джейн Фостер (Натали Портман), которая болеет,

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но приобретает частицу силы бывшего (а как вы хотели?).

Причем взаимоотношение бывших несколько теряются на фоне взаимоотношения Тора со своим "бывшим" молотом. Это довольно интересный режиссерский ход, мне понравилось. Даже не понятно, по кому Тор сильнее скучает: по девице или молотку...

Вражиной в данном фильме фильме выступает Бэтмен в отставке, Кристиан Бэйл.

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Он теряет дочь и веру в богов. Теперь его целью становится ликвидация всех богов во вселенной, для чего используется специальный "богоубивательный" меч.

И вот его роль весьма неплоха в начале. Как говорится: талант не пропьешь.

Фильм очень не серьезный, сначала даже закралась мысль: а перевод точно оригинальный? Контраст с предыдущими фильмами просто разительный. Сцены в "городе богов" восхитительны.

И это тоже божество...

Минутка стриптиза...

Зевс, старый и очень обрюзгший Рассел Кроу, озабочен не гибелью богов, а предстоящими... оргиями.

Винить его в этом трудно. На этом фоне я совершенно прощаю явную повесточку в виде сильных женщин и "голубой темы" (хотя, это возможно особенность расы, где только один пол). 

Но ближе к концу, действие грибов на мозг режиссера ослабевает. Он сразу вспомнил, что это "героический фильмец". Поэтому последняя четверть фильма меня очень и очень разочаровала. Идиотская в своей сути сцена битвы "маленьких Торов" была первым звоночком.

Я ожидал "финальный баттл" в духе Дедпула, но получил соплежевательную драмосцену. Где и злодей уже не злодей, а жертва обстоятельств.

И героиня Портман отправляется в мир иной.

Повторяется ситуация с фильмом "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Да...идеи покидают Голливуд со скоростью скоростного экспресса...

В итоге Тор становится "папой", где приемная дочка обладает какими-то странными суперспособностями.

Натали Портман попадает в Вальгаллу (что опять же не противоречит эпосу). А каменоподобный инопланетянин вступает в "огненные отношения" с таким же булыжником (но с усами)...

Ну и финальный фатальный удар наносит, появившийся в самом конце, Геракл...

Это волосатое "нечто" - Геракл...

Таким образом фильм не изменил себе: очередная поделка, где сценарий написан левой ногой павиана. Если начало даже очень ничего, то все убивает концовка.

Мои субъективные претензии к персонажам:

Тор - видно бой с Таносом и изрядное постоянное виновозлияние повредило часть мозга. И это было на пользу восприятия персонажа. Но соплежуйная концовка все испортила.

Кристиан Бэйл - очень неплохо отыграл, но опять же все портит концовка фильма.

Сцены с Бэйлом очень недурственны.

Натали Портман - даже хорошо, что ее героиню "умертвили". Иметь "Тора с сиськами" в главной роли франшизы - это явный перебор. Достаточно, что в самом фильме она ни в чем не уступала оригиналу.

Корг - очень важный персонаж. Именно от его имени идет часть повествования (в его довольно вольном изложении), что и накладывает отпечаток несерьезности сюжета. За это ему прощается его "голубизна" (я буду просто считать, что в его виде только один пол...)

Зевс - отлично вписанный персонаж в фильм в духе комедийного боевика. Роль небольшая, но занимательная.

Ну и на первом месте идут просто бесподобные козлы. Вот к этим персонажам нет вообще претензий...

Козлу не только ездовые, но и "едовые"...

Стоит ли смотреть фильм? Ну, попробуйте. Это далеко не худший фильм во вселенной Марвел (а какие козлы!). Под чаек с печеньками вполне сойдет.


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