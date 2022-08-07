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5 августа состоялась мировая премьера фильма "Добыча", который является приквелом легендарной франшизы "Хищник"... Режиссером стал Дэн Трахтенберг.

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Главную роль индианки (?), индейки (?),...ааа...женщины племени команч, исполнила Эмбер Мидфандер.

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Собственно, этого уже было остаточно, чтобы плюнут и удалить фильм. Но я посмотрел...

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Не буду описывать подробно сюжет, он типичный. Прилетает на Землю очередной "охотник". Творит всякие непотребства. Встречается с главным героем и доблестно умирает...Все, как всегда. Но имеются просто "удивительные" вещи, которые надо обязательно упомянуть.





"Сильная и независимая...Но не белая"

Действие фильма происходит в начале 18 века в одном из индейских племен команчей, которое, вероятно, проживало в окрестностях Скалистых гор (судя по ландшафту). И вот там и живет наша героиня.

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Мои претензии не сексизм, а констатация факта, что Голливуд опять попытался усидеть на двух стульях сразу. Вышло, как всегда, не очень... Начнем с того, что героиня довольно молодая своенравная девица хочет быть охотницей и точка.

Собирать грибы-ягоды ей абсолютно не хочется. И она идет постоянно наперекор традициям племени. Да вот только авторы забывают, что индейцы начала 18 века, это не толерантные американцы начала 21-го. И такие выкрутасы тогда не проходили. Сказали: будешь хлеб печь, детей нянчить или лапти плести. И никак иначе! Именно так и было устроено родо-племенное отношение. По-другому в то время было просто не выжить. А уж тем более, стать вождем племени в конце фильма... Но пока до этого еще далеко и наша раскрашенная (вот для чего?) скво продолжает свое обучение охоте. На этом этапе фильм выглядит просто шикарно: отменные виды природы Америки, зверушки и верный пес героини (который внесет свою лепту в победу над Хищником).

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"Все пошло не по плану"

Наплевав на почти приказы брата, наша Нару (так зовут героиню) отправляется на охоту, где и становится свидетелем входа в атмосферу Земли инопланетного корабля.

Она воспринимает это, как знак богов. И ей нужно пройти свой обряд инициации на пути охотника. Но тут вмешивается трагическая случайность в виде пропавшего воина, которого утащила "львица". Думаю, что в оригинале должна быть пума, т.к. львы в Северной Америке не живут, спишем на ошибку перевода. И вот Нару, как самый опытный следопыт (а как же!) выслеживает ее с группой соплеменников.

Она настаивает на своем плане убийства пумы, но все опять идет не так. В результате вместо первой победы над сильным зверем, она получает черепно-мозговую травму. Но это пошло ей только на пользу, ибо открывает у девушки не заурядные таланты логического мышления... Перед своим роковым падением с дерева, она снова видела пришельца. И уже точно убеждается, что тут водится "нечто". И его обязательно надо убить...





"Все, я ухожу в горы..."

После того, как вся слава по убийству пумы достается ее брату, Нару (вопреки настоятельным просьбам) уходит за перевал в поисках "того, чего не видно, но следы оставляет".

Вот тут и начинает непосредственно наш сюжет закручиваться и сходить с рельсов адекватности. На пути Нару встречает стадо диких бизонов. Которые почему-то дохлые и без кожи (сей факт и меня сильно озадачил, но потом появится логическое объяснение этому).

А потом, потом она и встречает нашего оппонента...медведя...





"Так, я сильный или нет? А я умный или не очень?"

Именно такими вопросами должен задаваться новоиспеченный "Хищник". Его поведение крайне сильно отличается от поведения всех предыдущих.

Как мы помним, из первого фильма, Хищник коллекционирует черепа поверженных врагов. Это самые сильные и страшные создания в мирах, которые посещали Хищники (момент с разными черепами на это прямо намекает). А что мы видим в этом фильме? За каким-то чертом, он убивает змею, волка.

За кадром, наверное, убил и богомола. Видно, в данном случае на Землю прилетел умственно отсталый Хищник...

Хищник появляется в самый последний момент схватки перепуганной Нару и медведя, который не прочь отведать мясца "сильной и независимой". Но его планы прерываются. Начинается "эпик-фейл" между медведем и Хищником (на что Нару наблюдает выпученными глазами).

Вы когда-нибудь слышали рассказы человека, на которого навалился гризли? Вряд ли. После такого, обычно, человек не разговаривает. Так вот, гризли ( а это второй по величине медведь на планете и самый бешенный по характеру) просто рвет на части пришельца, забрызгивая все зеленой кровью.

Если вспомнить, что герой Арнольда Шварценеггера все же победил первого Хищника, то в схватке с медведем вообще нет шансов врукопашную. Но нет, пришелец отряхивается, как не бывало и насаживает гризли на "шампур справедливости". Что более чем странно, ведь в конце фильма, хиленькая "сильная и независимая" его прикончит. Режиссер уже в середине фильма дает понять, что против "свободной женщины" ваш гризли, что червяк...





"У нас эволюция или как?"

Вот такой вопрос у меня к арсеналу Хищника. Его главным козырем был термооптический камуфляж, который не всегда работал эффективно. Но триста лет до этого, технология была более продвинутой и находясь в воде по щиколотку (у Хищника есть щиколотка?), его невидимость не исчезала.

Она вообще на исчезала, пока он сам того не пожелает. Далее, оружие. Все помнят его наплечную пушку, которая стреляла каким-то разрядом плазмы наведением со шлема. Тут вместо шлема какое-то жалкое подобие черепа.

А сама пушка стреляет тремя дротиками. Видно триста лет назад, энергетическое оружие они еще не изобрели...

Сам же Хищник очень сильно отличается от традиционного. Я даже заподозрил, что это второй подвид из фильма "Хищники".

Но никаких намеков на это нет. Ладно, так видит режиссер...Трахтенбергу виднее...





"Плохие белые парни"

А вот и "белые черти" подъехали...Убежав от Хищника (который немного проредил численность племени героини), Нару попадает в капкан. И ее схватывают белые люди (именно они и ощипали бедных бизонов).

Они притащили ее в свой лагерь, где она встречается с плененным братом. Ее настоятельно просят рассказать, что за нечисть тут пасется. Ничего толком не узнав, бледнолицые решают использовать пленников, как приманку для Хищника. Итог, как вы понимаете закономерен. Приходит Хищник, раздает всем просящим тумаков (попутно снимая головы с плеч) и демонстрирует полную невосприимчивость к огнестрельному оружию.

Да, тогда, ружья были аховые, но нанести серьезное ранение с расстояния в пару метров в голое тело (!) пришельца не составило бы труда. Но ведь негоже, чтобы тварь пала от рук белого мужика!





"Молился ли ты на ночь, Хищник?"

Потеряв в бою брата, Нару осмысляет, что понизив температуру тела, она становится невидимой. Тут и наступает финальный баттл. Вооружившись верным топором и такой же верной собакой, ловка скача, она наносит Хищнику непоправимый ущерб.

Та самая черепно-мозговая, не только позволила ей догадаться, что зрение пришельца работает в инфракрасном диапазоне, но и наведение дротиков осуществляется шлемом. Вот так бывает: ударился головой и стал гением...

Короче, весь порезанный и немного ампутированный Хищник получает "хэдшот" от своего же оружия...

Всем спасибо, все свободны...

Вот как это убожество получает 7 баллов из 10? Как? Я не понимаю. Да, достичь уровень зашквара фильма 2018 года, данный фильм не смог. Но в моем "реестре" занимает почетное второе место с конца. Есть ли конец идиотизму современного Голливуда? Я не уверен. Думаю, что такое произойдет еще очень и очень не скоро. В прошлой своей статье по фильму "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", я жаловался, что хочу посмотреть научно-фантастический фильм. Я посмотрел фантастический фильм. И даже не знаю, лучше ли он поделок Марвела или хуже.

Напрашивается сравнение с фильмом "Ковбои против пришельцев". Так вот, оно будет не в пользу новинки. В том фильме была хоть какая-то логика: в борьбе в инопланетянами помогала женщина из другой галактики.

Она дала советы по уничтожению корабля. А тут...Нару сама про все догадалась. Да, никогда! Человек начала 18 века в ужасе бы бежал оттуда, пока хватило бы сил! У индейцев был бы смертельный ужас перед таким божеством (именно так они и восприняли бы Хищника). Какая там битва?

Господа из Голливуда, остановитесь! Не снимайте больше фильмов по франшизам "Чужих", "Хищников", "Звездных войн"! Не опошляйте легендарные фильмы!



