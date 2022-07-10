Очень краткий обзор аудио кабеля Dayton 3,5 Jack - 2xRCA
Краткая предыстория.
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К "интернетному" компьютеру (тот, что на i5-3570K + GT 430) подключены аудио колонки TopDevice TD 620B, купленные довольно давно.
Навскидку, им около 15 лет (но это не точно). Выбирал их не я, просто предложили в магазине. И в общем, особых претензий к их работе нет. Тем более, что особо музыку не слушаю. А для просмотра фильмов и YouTube, их возможностей - выше крыши.
И вот, после очередного переезда на очередную съемную квартиру (точнее, дом) произошла "мистическая" история... Я услышал Голоса... Не, я не пью в принципе и таблетки не закидываю, но Голоса стали звучать...
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По началу я думал, что это тихо-тихо у соседки работает телевизор. Но нет: поздно ночью старушка уже спит и видит пятый сон, а Голоса есть...Очень тихие такие...Нет, это не призраки оказались и не инопланетяне. Голоса сильно смахивали на ведущих радиостанции. И этот факт меня успокоил и внушил былую уверенность в своем психическом здравии. Колонки действительно транслировали очень тихо какую-то российскую радиостанцию. Причем, для этого достаточно было просто включить блок питания компьютера и сами колонки. Если же шнур выдернуть из компьютера, то звук исчезал. Т.е. шнур 3,5 jack - 2xRCA работал, как активная антенна.
Первый же запрос в Гугле выдал похожий запрос со встречным вопросом: "А у вас рядом нет никаких передающих антенн/ретрансляторов?".
В моем же случае их даже два:
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Как говорится: выбирайте на вкус.
Такое положение дел меня не особо устраивало, хотя сам звук при прослушивании песен/фильмов не мешал. И я заказал другой аудио кабель.
Фирма называется Dayton и это не тот Dayton Audio. Это что-то китайское, даже логотипы разные. Но звучит похоже...
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Производитель нам обещает:
- Длина кабеля 1,5 м (имеется в наличие)
- Двойное экранирование (а...не знаю, но провода толстые)
- Один коннектор - 3,5 мм Jack (имеется)
- Два коннектора - RCA ,тот самый Тюльпан (тоже есть)
- Материал проводника - медь (не знаю)
- Позолоченные контакты - это я сам выдумал. Но они желтенькие...
А вот так выглядит родной провод:
Преимущество новинки налицо.
Но пока сугубо внешне. Провода довольно жесткие, но это объясняется более толстой изоляцией.
При подключении обнаружил, что штекеры в гнезда входят довольно легко. И это не есть хорошо.
Звук хуже не стал, да и лучше - тоже (собственно этого и не ожидалось). Но Голоса исчезли. Наверно, экранирование все же имеется.
Итог по данному девайсу: сойдет за свою скромную сумму.
Общий же вывод таков: Если вы слышите Голоса, то не спешите бежать к врачу в ближайшую психбольницу.
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