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Краткая предыстория.

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К "интернетному" компьютеру (тот, что на i5-3570K + GT 430) подключены аудио колонки TopDevice TD 620B, купленные довольно давно.

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Навскидку, им около 15 лет (но это не точно). Выбирал их не я, просто предложили в магазине. И в общем, особых претензий к их работе нет. Тем более, что особо музыку не слушаю. А для просмотра фильмов и YouTube, их возможностей - выше крыши.

И вот, после очередного переезда на очередную съемную квартиру (точнее, дом) произошла "мистическая" история... Я услышал Голоса... Не, я не пью в принципе и таблетки не закидываю, но Голоса стали звучать...

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По началу я думал, что это тихо-тихо у соседки работает телевизор. Но нет: поздно ночью старушка уже спит и видит пятый сон, а Голоса есть...Очень тихие такие...Нет, это не призраки оказались и не инопланетяне. Голоса сильно смахивали на ведущих радиостанции. И этот факт меня успокоил и внушил былую уверенность в своем психическом здравии. Колонки действительно транслировали очень тихо какую-то российскую радиостанцию. Причем, для этого достаточно было просто включить блок питания компьютера и сами колонки. Если же шнур выдернуть из компьютера, то звук исчезал. Т.е. шнур 3,5 jack - 2xRCA работал, как активная антенна.

Первый же запрос в Гугле выдал похожий запрос со встречным вопросом: "А у вас рядом нет никаких передающих антенн/ретрансляторов?".

В моем же случае их даже два:

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Фильтр такой, чтобы Выжигатель из С.Т.А.Л.К.Е.Р.а напоминали... Как говорится: выбирайте на вкус.

Такое положение дел меня не особо устраивало, хотя сам звук при прослушивании песен/фильмов не мешал. И я заказал другой аудио кабель.

Фирма называется Dayton и это не тот Dayton Audio. Это что-то китайское, даже логотипы разные. Но звучит похоже...

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Производитель нам обещает:

- Длина кабеля 1,5 м (имеется в наличие)

- Двойное экранирование (а...не знаю, но провода толстые)

- Один коннектор - 3,5 мм Jack (имеется)

- Два коннектора - RCA ,тот самый Тюльпан (тоже есть)

- Материал проводника - медь (не знаю)

- Позолоченные контакты - это я сам выдумал. Но они желтенькие...

А вот так выглядит родной провод:

Преимущество новинки налицо.

Но пока сугубо внешне. Провода довольно жесткие, но это объясняется более толстой изоляцией.

При подключении обнаружил, что штекеры в гнезда входят довольно легко. И это не есть хорошо.

Звук хуже не стал, да и лучше - тоже (собственно этого и не ожидалось). Но Голоса исчезли. Наверно, экранирование все же имеется.

Итог по данному девайсу: сойдет за свою скромную сумму.

Общий же вывод таков: Если вы слышите Голоса, то не спешите бежать к врачу в ближайшую психбольницу.