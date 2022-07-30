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Я часто спорю в комментариях к статьям, что тот или иной девайс (это может быть вентилятор, кулер для процессора или видеокарта) шумный и горячий. С понятием "температура" все знакомы и данная характеристика часто встречается в жизни. Вне компьютерной тематики. Поэтому объяснять кому-то, что значит 60 градусов нет смысла. А вот с шумом все не так очевидно. Понятие "шумный" для подавляющего большинства носит субъективный характер. И это опять имеет отношение ко всем жизненным ситуациям, а не только к работе компьютера. И дело все в том, что 99,9 % населения имеет термометры и за годы жизни научились интерпретировать его показания на свои собственные ощущения. А вот шумомеры практически не встречаются. И поэтому фраза "50 дБ" ничего не скажет большинству.

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Теперь переходим от краткого вступления непосредственно к наложению понятия "тихий" на понятие "компьютер"...

При тестах вентиляторов и кулеров, меня часто упрекали, что я не делал замер шума. Но у меня нет специального оборудования. Покупать же для этого шумомер не хотелось: ведь я не профессиональный обзорщик, в дальнейшем он мне не понадобится и в жизни ему мало применения. Да, можно воспользоваться специальными программами для смартфонов. Но тут есть одна большая проблема. Дело в том, что такие программы совершенно не точные, а зависимость между разными значениями шумомера не линейная! Да, многие программы можно откалибровать, но для этого нужен точный шумомер. Чего я не имею.

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Есть еще одна проблема, которая касается даже профессиональных шумомеров. Это несколько другой диапазон измерения шума, нежели человеческое ухо. Да-да, это большая проблема даже в соответствующих профессиональных кругах. Поэтому, когда создают, допустим автомобиль, то кроме замера шума внутри салона шумомерами, в обязательном порядке руководствуются субъективным мнением тестировщиков. На бытовом уровне объяснит такое просто: например, шум от скрежета вилки по тарелке не сильный с точки зрения абсолютного шума. Но он довольно противный и поэтому на подсознательном уровне воспринимается сильнее, чем есть на самом деле. А кроме того, со временем слух у человека ухудшается и то, что мы отлично слышали в 20 лет уже не расслышим в 60...

А теперь, после небольшого объяснения вернемся к компьютерам. Пытаться объяснять буду на практике, на примере своего компьютера. Собрать просто тихий компьютер не особо сложно. Просто придется немного доплатить за несколько другие компоненты. А вот собрать тихий и не горячий... Тут несколько другой подход. Сразу скажу: такой подход будет заметно дороже, чем собрать просто компьютер на аналогичном "железе". И вся переплата сосредоточится на следующих компонентах:

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1. Никаких традиционных жестких дисков! Никаких. Только твердотельные накопители. Но это заметно дороже и вряд ли надежнее. Цены можете сами сравнить в магазинах.

2.Видеокарта. Это второй по цене агрегат в который придется вложить больше. Раньше, до "упоротых майнинговых времен", такая прибавка составляла в среднем от 2 до 4 тысяч рублей в категории карт со средней производительностью.

3. Кулер. Да, для создания тихого компьютера вам придется покупать более солидный кулер на процессор. Никаких распиаренных ID-COOLING SE-224-XT в стоковом состоянии тут не будет. Вам придется менять вентилятор на нем. Правда, тогда кулер теряет, и заметно, в своей производительности (тот самый случай, когда "тихо и производительно" не бывает).

4. Блок питания. Тут два подхода. Либо вы берете полупассивный агрегат. Либо с заметным превышением требуемой мощности. Я категорический противник всяких полупассивных режимов, особенно для видеокарт и БП. Поэтому предпочту брать БП с запасом по мощности. Но это правило работает не всегда корректно. Тут стоит смотреть тесты по выбранному блоку, чтобы не "сесть в лужу".

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5. Корпус. Тут проблема не столько в цене, сколько в выборе хорошо продуваемого корпуса. Благо во всех ценовых категориях они присутствуют. При соответствующей сумме можно взять хорошо продуваемый корпус с заводской шумоизоляцией. Да и самому, при должном умении, такое можно "сколхозить".

6. Подбор вентиляторов. Ситуация аналогична выбору корпуса. Тихие модели можно найти во всех ценовых категориях. Просто очень дешевый вентилятор быстрее выйдет из строя, но это совсем другая история.

Вот теперь точно переходим к компонентам моего ПК.

Корпус NZXT Phantom 530. Это корпус формата Full-Tower. Это далеко не идеальный корпус. И с точки зрения продува, и с точки зрения бесшумности. Но там много места под жесткие диски (которые в данном случае не будут фигурировать).

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Видеокарта EVGA GTX 1070 FTW. Среди видеокарт семейства Pascal, это не самая тихая и холодная видеокарта. При смене ее на тот же Palit GTX 1070 JetStream шум под нагрузкой был бы немного ниже при более низкой температуре. Как большинство карт поколения Pascal и новее, видеокарта работает при даунвольте. Что ж поделать, раз тов. Хуанг сделал идиотский в своей сути Boost 3.0... Для данного тестирования выбран "лайтовый" профиль настроек. Это 1949 МГц по чипу, что на один шаг буста ниже, чем частота "из коробки". Но это компенсируется более высокой частотой памяти - 8500 МГц.

Напряжение при этом 0, 893 в. Кроме того, подправлена заводская кривая оборотов вентиляторов. Она стала более агрессивной. В те времена, даже после выпуска модифицированного биоса, Евга делала ставку на тишину в ущерб температуры.

Материнская плата в данном контексте роли не играет. Просто назову ее: ASRock Fatal1ty B360 Gaming K4.

Память также не влияет на шум. Это 16 Гб оперативной памяти двумя плашками, с частотой 2666 МГц.

А вот кулер брался с расчетом получить минимальный шум при максимальной производительности - Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]. Можно было бы его не покупать и ограничится уже имеющимся Thermalright Archon IB-E X2. Температура будет еще ниже при том же уровне шума.

Блок питания был выбран Be Quiet! Straight Power 11 на 650вт. Что с солидным запасом даже в двойном стресс-тесте. Очень серьезно рассматривался и Corsair RM 650x, но не устраивало наличие неотключаемого полупассивного режима.

Вентиляторы представлены разными производителями. Передний и задний шли в комплекте с корпусом.

Спереди стоит монструозный 200 мм вентилятор.

Они управляются от материнской платы. Сверху стоят два вентилятора Fractal Design Dynamic GP 14.

Места установки вентиляторов указаны стрелками.

Они работают на выдув, на очень небольшой скорости от реобаса. Сбоку установлен вентилятор Thermalright X-Silent 140, который также работает от реобаса.

Боковой вентилятор эффективен для обдува "каскада" установленных HDD.

Для теста без жестких дисков, он будет отключен (он не нужен, раз не будет HDD). В самом корпусе установлен вентилятор Enermax T.B.Silence 120. Его задача - подводить воздух к видеокарте, т.к. стойка корзин с жесткими дисками полностью перекрывает доступ воздуха от переднего 200 мм вентилятора.

Вот так выглядит крепление внутреннего вентилятора.

Но при отключении жестких дисков, стойка (состоящая из трех элементов) будет частично снята. Это даст возможность осуществить подвод воздуха к видеокарте и нужда во внутреннем вентиляторе отпадет. Стоит также сказать, что этот вентилятор имеет самые высокие обороты из всех корпусных. Хотя он очень тихий.

Сам реобас и показатели оборотов вентиляторов:

Первый слева - это боковой вентилятор, что обдувает жесткие диски. Второй и третий - верхние вентиляторы. Четвертое значение - внутренний вентилятор, что дует под видеокарту.

Вот так выглядит компьютер со снятой боковой крышкой со стойкой под жесткие диски (так сказать, в стоке):

Использован фильтр Pavelshakh (просто в черно-белом изображении меньше пыль заметна...)

Компьютер во включенном состоянии:

Вид без стойки HDD:

При этом мы имеем классическую схему продува корпуса:

Для чего так подробно описываю? Чтобы был понятен смысл, как осуществляется максимально эффективный продув воздуха (в данном случае). Это позволит снизить температуру компонентов, не увеличивая обороты вентиляторов.

Теперь про сам замер шума. Это очень важно! Не стоит просто так переносить значения шумомера на свой случай. Это показания шумомера с моего планшета и больше ничего! У вас в тот же момент могли быть несколько другие значения. Поэтому смотрим не на абсолютные значения, а на дельту между шумом в комнате и шумом при работе компьютера. И еще одно важное замечание. Смотреть на скриншотах надо ТОЛЬКО на показание текущего шума. Минимальное, среднее и максимальное значения роли не играют! Для данного теста было выбрано ночное время суток, когда все спят. Я дождался, пока выключится холодильник и отключится вентилятор в трансформаторе за окном. Но тут в тесты решили вмешаться кошки... Объяснить, что мне нужна тишина, я не смог. Поэтому всплески децибел на шумомере, это их проделки и мои крики на хвостатых...

Итак, в комнате температура 25 градусов, компьютер стоит на столе. Расстояние до планшета (шумомера) около 15 см. С выключенным компьютером шумомер дает такие показания:

Если включить компьютер в состоянии "по умолчанию", с жесткими дисками и включенным боковым вентилятором, то в простое шумомер показывает:

Субъективно, 36 дБ - это тихо, но шум от работы трех жестких дисков отлично различается. И это еще Винда не начинает свою работу по "ковырянию" в них. Тогда шуршание дисков уже достаточно заметно.

Если же компьютер находится в условном "тихом" режиме, без HDD и бокового вентилятора, то шума намного меньше:

Разница, между выключенным компьютером и включенным, составляет около 1 дБ! Это очень неплохой результат! Различить на слух отдельные вентиляторы не получится. Просто небольшой общий шум. Это действительно очень тихо. В таком режиме можно спокойно "сёрфить" в интернете или заниматься другой, не тяжелой работой. Для сравнения привожу показание шума у другого компьютера (что является "интернетным"):

Львиную долю шума тут составляет вклад видеокарты Asus GT 430. Мелкая, дохлая, а как орет! Той-терьер в мире видеокарт...

Так. Теперь запустим игру и посмотрим значение шума при этом. В качестве таковой будет God of War, в которой побегаю в течение 15 минут. Показатели шума при этом:

38 дБ. Шум явственно присутствует. И это шум от вентиляторов видеокарты. Вот такие показания температуры на процессоре и видеокарте при этом:

Температура процессора не поднималась выше 50 градусов при оборотах кулера чуть более 500 об/мин. Это низкие показатели. Вот вам тихо и не горячо...

С видеокартой уже такой "фокус" провернуть не получится. Но имеем около 51 градусов при почти 1200 об/мин.

Если же запустить игру Project Cars и проехать 5 кругов, то результат будет таким:

А вот скриншот, сделанный в другой день (вернее, ночь) при 28 градусах в комнате, в игре DEATHLOOP:

И, чтобы не говорили про "фейковый шум", видео. По клавишам "клацал" для понимания шума:





Понятное дело, что при прогоне бенчмарков или стресс-тестов и температура, и шум будут выше. Но ведь это не целевые программы! Можно и потерпеть... Хотя, в том же бенчмарке Superposition температура не успевает подняться высоко:

Таким образом, я получил и тихий (вполне), и не горячий ПК.



Еще немного фото для прояснения ситуации с температурами Еще немного фото для прояснения ситуации с температурами Вот так выглядит температура процессора в Linx: Температуры в бенчмарке TimeSpy в при 28 градусах в комнате: Heaven, первый проход (28 градусов в комнате): Температура и обороты вентиляторов на рабочем столе: По порядку: задний вытяжной, процессорный и передний на вдув.









Сейчас хейтеры начнут писать, что "железо старое и слабое"...Что им ответить...Да особо и говорить нечего. На современных компонентах я также могу собрать достаточно тихий и не горячий компьютер. Естественно, в рекомендованных компонентах не будет тех, что пиарят "писатели поколения З". Выбор "железок" будет совсем другим. Собрать оптимальный ПК на железе средней мощности - не проблема. Головная боль будет лишь у обладателей i9-12900К ( да еще в разгоне...) + RTX 3090. Но и эта проблема решаема. Просто "малой кровью" тут не обойтись. Сумма вложений довольно значительна. И некие навыки нужны. Догадались о чем речь? Да, перевод на жидкостное охлаждение. Причем никаких готовых заводских систем бюджетного уровня, что советуют некоторые, тут не будет. Только кастом, только хардкор...



