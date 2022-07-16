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Alice: Madness Returns: возвращение в детство

В детстве у меня не было компьютера. И ноутбука с планшетом - тоже. Зато были книжки со сказками. И среди них, книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье"...
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В детстве у меня не было компьютера. Не было и смартфона. И у знакомых тоже не было. Но были книги. Много книг. Разных. Среди детских, разумеется, был "джентльменский набор" из приключений Пеппи Длинныйчулок, наглого толстяка Карлсона, плюшевого медвежонка Винни - Пуха и целого выводка маленьких троллей. Ну и, конечно, приключения в странных фантазиях Льюиса Кэрролла, которые по нынешней моде можно считать галлюциногенным трипом...

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Современный игропром лично для меня оставляет желать лучшего. Поэтому ищу удовлетворение "игровой зависимости" в старых проектах. И вот, пересматривая очередное видео на YouTube, наталкиваюсь на серию игр по вселенной Льюиса Кэрролла. А ведь я не играл в них! Стоит попробовать. Испытуемой игрой стала Alice: Madness Returns, вышедшая в 2011 году. Разработкой занималась студия Spicy Horse, издатель - компания Electronic Arts.

"В игре рассказывается об Алисе Лидделл - девушке, страдающей от эмоциональной травмы, вызванной гибелью её родителей во время пожара. Алиса выписалась из психиатрической клиники и во время действия игры живёт в приюте для душевно травмированных сирот, на попечении доктора Ангуса Бамби, при этом она продолжает испытывать галлюцинации. Чтобы избавиться от душевной травмы и узнать правду о своём прошлом, девушка вновь попадает в Страну чудес, в которой поселилось новое зло" - авторитетный источник...

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Игра сюжетно разбивается на две части:

Действия в реальном мире, где Алиса пребывает в достаточно загаженном городе - это самое не интересное в игре.

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Персонажи реального мира.Основные действия разворачиваются в Стране чудес, где Алиса пытается узнать правду о своем прошлом.

По жанру игру считают платформером с элементами боевика. Что ж, тут согласен на все 100%. Прыгать, летать и драться, нам предстоит немало. Каждая глава оформлена своим собственным стилем. Он фантастический, безумный.

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Описать это невозможно, это надо видеть. Тут мир Кэрролла создан отлично. Конечно, присутствуют и все основные персонажи сказок. Но их характер и поведение адаптировано под игровой процесс.

Но безумие никуда не делось. И очень хорошо, что в игре есть русская озвучка. Она помогает сильнее погрузиться в эти галлюцинации.

При первом визите в мир иллюзий, нам выдают подручный инструмент - "Вострый Нож" (именно так), которым мы будем прорубать дорогу к нашим познаниям.

 Врагов будет не так и много, но они все довольно странные и каждый обладает своим способом атаки. Это разнообразные кляксы, нападающие на нас по земле и по воздуху: 

Странный гибрид мухи и болтика:

Осы - самураи:

 Бешеные чайники и прочее-прочее. Бороться нормальным оружием тут также не положено. Вострый нож можно заменить таким же Вострым Тесаком:

 Потом нам дадут Перцемолку (считай, ручной пулемет), часовую бомбу в виде кролика.

 За двуручное оружие будет отдуваться Лошадка:

 А гранатометом послужит Чайная Пушка... 

И вот этим арсеналом будем пользоваться в игре. Ах, да, забыл: вместо щита будет зонтик...

Сами сражения не особо сложные на низком уровне. Но некоторых противников одолеть не и так просто.

Один из мини боссов в игре.Из поверженных врагов выпадают розочки (некий аналог здоровья) и зубы (эквивалент местной валюты для прокачки нашего вооружения).

 Также зубы выпадают из различных сундуков, коробок, улиток и черт знает чего. Короче, кромсайте ножом все, что попадется под руку. Часто встречаются и золотые зубы (вот их сбор вызывает плохие ассоциации). Все наше оружие можно прокачать до четвертого уровня. Это облегчит бои на аренах. В боях с сильными противниками при падении здоровья до критического уровня, можно воспользоваться последним шансом - эдакий психорежим:


 Но все же главное в игре - платформинг.

Он выполнен очень неплохо (за одним исключением). Надо прыгать, парить (да-да, Алиса может немного летать).

Вот тут и приходится попотеть. А причина достаточно банальная: отвратительное управление в игре. Об этом я расскажу подробнее немного позже.

Часто для перемещения нужно будет активировать рычаг или нажимную пластину (тут на помощь приходит наш взрывчатый кролик). Или придется стрелять в часы, чтобы активировать платформу. Все достаточно интуитивно. Но иногда просто не хватает времени сделать все с первой попытки. И тут опять во многом виновато кривое управление...

Особой вариативности прохождения маршрута нет. Но есть всякие тайники и не всегда их можно просто достичь.

В тайниках часто встречаются обрывки воспоминаний.

На помощь приходит возможность уменьшения нашей героини (при этом она ничего не пьет, но изрядно икает). Также в режиме уменьшения мы можем увидеть невидимые тропинки или платформы.

Играть приятно. Сюжет увлекает. И только оптимизация портит все удовольствие от процесса. Очень много мини игр. Некоторые обязательные для прохождения, другие - нет.

После сбора кубиков игру можно и пропустить...

Обязательный 2D платформер

Необязательное сражение.

Сначала я запустил игру на "интернетном компьютере" с видеокартой GT 430. Пришлось выставить минимальные настройки и разрешение экрана 720р:

Низкие настройки графики. GT 430.Очень сильно мешала вязкость управления, хотя частота кадров держалась на уровне 60 фпс. Потом уже продолжил играть на основном компьютере с GTX 1070. Но и тут ситуация не улучшилась. Частично проблему решило принудительное отключение синхронизации кадров. Но не до конца. Режим максимальной настройки PhysX в графическом меню приводил к тому, что без ограничения частоты кадров пояс платья Алисы вел себя просто, как хвост бешеной собаки.

PhysX улучшает картинку, но физикой там не пахнет...Нечто подобное я видел при установке модов на прически с физикой в Скайриме (кто делал подобное, тот поймет). Кроме того, этот режим приводил к периодической ошибке в игре с последующим вылетом на рабочий стол. Поэтому режим PhysX пришлось выставить на низкий уровень. 

(Кстати, это далеко не единственная игра, где данная технология работает из рук вон плохо. Практически везде я ее отключаю по возможности. Наверно, единственная игра, где она реализована хорошо - серия Batman)

Видеокарта в режиме максимальных настроек остается прилично недогруженной. Но далеко не всегда. Частота кадров может скакать от почти 300 кадров до 60 без всякой видимой причины.

И работа технологии PhysX тут виновна лишь частично. Кроме того, такой режим приводил к тому, что и без того кривое управление просто отказывалось работать с мышью! Будто вы выбрали минимальный DPI мыши! Вот по этой причине теста системы делать не стал. Лучшим же вариантом для комфортного геймплея будет: максимальные настройки, кроме PhysX, отключение вертикальной синхронизации и ограничение частоты кадров через Панель управления НВидиа.

Следующий неприятный момент - само управление. Частично "ватность" можно победить. Но не до конца. Раскладка клавиатуры неудобная. Отдельно можно выбирать стрелковое оружие и отдельно - оружие ближнего боя. Это вносит путаницу. Можно было все сделать на колесо прокрутки мыши. Но нет, надо поизвращаться! Левая кнопка мыши отвечает за ближний бой, а правая - за дальний. После обычных шутеров привыкнуть к такому непросто. Реализация боев также хромает. Некоторых противников можно убить только в режиме "фиксации цели". Наподобие таковой в Дарк Соулс. Но вот сама реализация... Камера не остается всегда за спиной Алисы и возможна такая ситуация, когда враг оказывается между Алисой и монитором. И вы ни черта не понимаете, что там происходит! И это опять "проклятие консольных генов".

Что же касается графики, то она очень скромная на момент выхода игры. Но все решает дизайн локаций. О графике тут не думаешь. Мир превосходен, насколько может быть превосходна галлюцинация...


Мои субъективные оценки.

Сюжет: "5-" (неплохо)

Платформинг: "4" (мешает управление порой)

Боевка: "4" (тут та же проблема - кривое управление)

Графика: "4" (сойдет для того времени, ни разу не Crysis)

Озвучка: "4" (есть небольшие претензии к подбору голосов в русской версии, но не критично)

Дизайн локаций: "5+" 

Управление: "2" (плохо, просто ужас)

Оптимизация: "3" (корявенько, работа PhysX отвратительна)

Понравилась ли мне игра. Да, несомненно в галлюциногенной части. В реальной же - не очень. Еще чувствуется затянутость некоторых моментов. Управление также напрягает. Но играть можно и нужно. Вообще, игре необходим ремастер, который подтянет графику и исправит управление в игре.

Это не детская игра, как может показаться. Это игра для более взрослой категории, но которая хочет окунуться в детские сказки. Если в вас ребенок еще жив, то поиграйте, не пожалеете.


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