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В 2007 году на приставках Sony PlayStation выходит первая игра серии Uncharted. Данная игра была практически эксклюзивом для Sony. Хотя я не теряю надежды на версии для ПК...

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Последняя на сегодня игра вышла в 2017 году. Серия была довольно популярной, некий аналог Лары Крофт. И вот в 2022 году выходит фильм на основе серии. Я никогда не играл в игры на консолях, не смотрел обзоры на данную серию. Поэтому судить о сходстве сюжета игр и фильма не буду. Рассмотрю его исключительно с точки зрения поклонника жанра приключенческого кино.

Итак, режиссером фильма стал Рубен Флейшер (Ruben Fleischer), известный мне по фильмам "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (так себе на мой взгляд) и "Охотники на гангстеров" (этот фильм мне очень даже понравился).

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В главных ролях задействованы актеры:

Том Холланд (Thomas Stanley "Tom" Holland) в роли Нейтана Дрейка, известный мне по роли Питера Паркера.

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Мое отношение к актеру нейтральное. На ум не приходит ничего кроме марвеловских поделок, а я не их поклонник.

Марк Уолберг (Mark Robert Michael Wahlberg) в роли Виктора Салливана.

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Актера очень уважаю, хотя в его карьере много и хороших, и не очень, фильмов.

В роли "временного злодея" выступил легендарный, но заметно потускневший Антонио Бандерас (Antonio Banderas). Ничего про него говорить не буду, он не нуждается в представлении, легенда и все.

Остальные две роли отданы актрисам, с коими я не знаком совсем:

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Софья Тейлор Али (в роли Хлои Фрейзер) -"напарница" Виктора Салливана:

И главная "злыдня" - Татти Габриэлле (Tatiana Gabrielle Hobson) в роли наемницы Джоан Бреддок:

В самом начале нас погружают в краткую историю братьев Дрейк (потомков легендарного капера), а потом переносят в наши дни. Где собственно и разворачиваются действия фильма.

Сам сюжет типично приключенческий: ищем пропавшее сокровище из экспедиции Магеллана, которое по легенде было где-то спрятано. Как и во многих фильмах подобного рода, сюжет основан на реальных событиях. Которые приправлены изрядной долей фантазии сценариста. Так было, например, в фильмах про Индиану Джонс или в двух фильмах "Сокровище нации". Собственно, в этом аспекте многие фильмы схожи. Разница лишь в том, смог ли режиссер и актеры воплотить дух приключений...

И тут у фильма не все гладко... особого духа авантюризма у героев не чувствуется. Хотя, он должен быть.

Больше похоже, что ими движет только жажда наживы, а это не то же самое.

Главной особенностью фильма я бы назвал тотальное недоверие основных героев друг к другу. Опять же, я не знаком с первоисточником. Поэтому и предугадать ход дальнейших событий не мог (и так ясно, что "наши" победят). Несколько обидно стало за довольно блеклого персонажа Антонио Бандераса, который сыграл "хиленького злодея", еще и погиб так глупо и бездарно...

Главные герои Уолберга и Холланда иногда пытаются юморить. Но это не выходит.

Не берусь назвать причину этого. Возможно, причина в банальном переводе на русский язык. Вроде и должна быть шутка в духе фильмов про Индиану - а нет, не вышло...

Сам сюжет развивается достаточно быстро. Я как-то и не заметил, что фильм длился почти два часа (точнее 115 минут). Много бега и драк (вот они мне не нравятся: когда тщедушная девушка вырубает здоровенного амбала - "не верю!"). Имеется и немного паркура (для Человека-паука это не в новинку...)

В конце "эпическая погоня" на вертолетах.

Что примерно происходит в такие моменты в игре, я представляю. Но вот реализация на экране могла быть и поинтереснее. Загадкой почти до самого конца для меня было, останутся ли Нейтан и Виктор друзьями или все окончится враждой. В остальном же - типичное приключение: враги погибают, главные герои остаются с минимумом сокровищ и впереди маячит продолжение (которое зависит от кассовых сборов).









Так понравился ли мне фильм? По большей части - да. Возможно, если бы я играл в игры данной серии, то мой вердикт был бы противоположным ( я категорически не люблю, когда режиссер представляет "свое видение", в корне отличающееся от оригинала). Но сейчас на этот фильм пошел бы в кинотеатр, если бы такой в нем шел... Увы, другие времена...

Хороший ли подбор актеров? И тут можно спорить. С одной стороны, некоторым персонажам и выделиться особо нечем. Злодеи - просто злодеи, ничего примечательного. Нейтан из фильма имеет определенное сходство с игровым персонажем и Том Холланд смотрится гармонично в роли. Герой Уолберга также неплох, тем более, что в карьере актера немало ролей авантюристов (тот же ремейк "Ограбления по-итальянски"). Сильно вот роль Бандераса расстроила, актер может намного большее показать, а тут его так быстро "зарезали".

Можно ли сравнивать этот фильм с великолепной серией об Индиане Джонс, первыми фильмами о похождениях "Анджелины Крофт", парочкой фильмов о библиотекаре или довольно свежим плаванием "Скалы" Джонса по рекам Амазонии?

Бесспорным лидером в данном списке считаю просто недосягаемого Харрисона Форда. Он сыграл одного из самых харизматичных авантюристов (хоть и с научной степенью).

А вот сравнить Анчартед с фильмами про Лару или "бессмертным Скалой" (если вы в курсе сюжета "Круиза по джунглям") очень даже можно. Для любителей приключенческих фильмов, просмотр "Анчартед: На картах не значится" я бы рекомендовал. Тем более, что сейчас это очень выгодно...



