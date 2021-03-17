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Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания

Небольшое размышление на тему качества современных блоков питания, навеянное просмотром роликов на YouTube.
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На написание этой короткой статьи натолкнула серия роликов на YouTube. Просто случайно натолкнулся на довольно специфичное "тестирование" проводов блока питания от одной достаточно известной компании. Смысл сводится к тому, что провода воздействуют с магнитом, что в случае применения меди не должно проявляться.

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Ну и решил проверить на своих, благо особых знаний не требуется, достаточно иметь магнит под рукой.

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Естественно, что ничего подобного не стоит ожидать от блоков Вequiet straight power 11, Enhance EPS-1770GA4 или Corsair CS 650m. Все они имеют золотой сертификат и достаточно хорошую начинку (кроме весьма спорного Корсара - Elite, Elite…). Даже весьма дешевый Chieftec ECO (GPE-500S) имеет нормальные провода.

Но у меня имеется и абсолютно китайский "ноунейм", который шел в комплекте с корпусом Vento.

Общий вид.

Никакого сертификата не имеет, достаточно старый. Но, провода выполнены из меди. Хоть тонкие, но медь!

 Этот блок уже давно лежит без дела и его использую в редких случаях, когда кто-нибудь приносит проблемный компьютер, в качестве тестового и изначально рабочего.

Я не специалист в схемотехнике блоков, поэтому просто прикреплю фотографию начинки. Пусть сведующие люди сами решат, что за зверь:

 Понятно, что никаких современных тенденций в духе раздельной стабилизации тут нет (она вряд ли в то время вообще часто встречалась). Но не поленились распаять парочку конденсаторов ТЕАРО, которые такие середнячки по качеству.

Про конденсаторы другой фирмы – TAICON, я ничего не слышал. Они сейчас не встречаются в обозреваемых блоках.

Без нагрузки напряжения по 12 и 5 вольтовым линиям в норме:

 

Линия 12 вольт.

Линия 5 вольт.

 Под нагрузкой (проверял примерно два года назад) по 12 вольтовой линии немного проседает, но ниже 12 вольт не опускается.

При выключении, блок противно начинает пищать, постепенно снижая громкость:



В свое время на форуме я спрашивал про данный блок и мне так никто не ответил. Поэтому информации по поводу реализованных защит не имею. Решил рискнуть. И блок благополучно уходил в защиту при коротком замыкании по 12 и 5 вольтовым линиям. Это уже что-то.


Не подумайте, что я хвалю данный блок. Нет, ни в коем случае. Просто, мне кажется, что сейчас производители уж слишком начали экономить. И это печально.

И вот возвращаюсь в тому самому блоку, который так разнесли в пух и прах блогеры.

Более мощный, но производитель сэкономил буквально на всем (в этом легко убедиться,поискав видео на YouTube). Цена на него в магазинах примерно  2200 рублей. 

Вот тут отвлечемся от данного блока и рассмотрим сегмент "бронзовых" блоков питания. Все блоки ориентировочной мощностью 500 - 650 вт - сплошной компромисс. Если современная платформа (обычно это CWT или HEC), то экономим на конденсаторах и вентиляторе.Фото с ресурса Gecid.com.

 Если стоят японские конденсаторы (и такое бывает), то платформа мало известна и могут быть проблемы.

Фото с ресурса i2hard.ru.

 

Даже те модели, которые в тестах считаются тихими (а это не всегда подтверждают покупатели), имеют радиаторы, на которые без слез нельзя смотреть. Это ведет к повышенным температурам.

Фото с ресурса i2hard.ru.

 

А ведь без всякого зазрения совести на некоторые модели дают гарантию в 5 лет.

И вот, постепенно убирая совсем уж компромиссные варианты, мы незаметно приближаемся к сумме в 7000 рублей.


Фото с ресурса club.dns-shop.ru

 

Что совсем не дешево. Да и вообще, это уже сегмент "золотых" блоков питания.

Да, все понимаю: инфляция, влияние коронавируса на мировую экономику. Проклятый майнинг (да - да). Но ведь раньше были блоки с более - менее качественной начинкой. Причем, со странным сертификатом 80+, например, OCZ ModXStream-Pro 600, который я по своей глупости спалил.

 Мне могут возразить: есть гарантия, чего парится по поводу конденсаторов и высокой температуры. Но гарантия распространяется на сам блок, который в случае чего может утянуть за собой все остальное железо. И возврат денег по гарантии, вам мало чем поможет.

Поэтому не экономьте на блоке питания, даже если у вас бюджетная сборка. Не делайте его покупкой на сдачу. Разговоры о том, что в бюджетной сборке качественный блок не уместен, глупые и вредные. Часто такая бюджетная сборка обходится человеку с небольшим доходом куда дороже в процентном соотношении, чем условный Ryzen 7 5800x + RTX 3080 для человека с достатком.

Это не значит, что берем только "платиновый" Сисоник, но и резать бездумно бюджет не стоит. За это ваш компьютер "спасибо" не скажет. 

Если же обратиться к самым общим рекомендациям, то по мнению обитателей Конференции, наиболее сбалансированные бюджетные блоки преобладают в модельном ряде компании Чифтек (Chieftec). Тут можно найти и современную платформу и более - менее приличные конденсаторы и приемлемый шум от вентилятора.

И это за довольно сносную цену в пределах 6000 рублей за модели мощностью до 650 вт.

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