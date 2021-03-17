Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания
На написание этой короткой статьи натолкнула серия роликов на YouTube. Просто случайно натолкнулся на довольно специфичное "тестирование" проводов блока питания от одной достаточно известной компании. Смысл сводится к тому, что провода воздействуют с магнитом, что в случае применения меди не должно проявляться.
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Ну и решил проверить на своих, благо особых знаний не требуется, достаточно иметь магнит под рукой.
Естественно, что ничего подобного не стоит ожидать от блоков Вequiet straight power 11, Enhance EPS-1770GA4 или Corsair CS 650m. Все они имеют золотой сертификат и достаточно хорошую начинку (кроме весьма спорного Корсара - Elite, Elite…). Даже весьма дешевый Chieftec ECO (GPE-500S) имеет нормальные провода.
Но у меня имеется и абсолютно китайский "ноунейм", который шел в комплекте с корпусом Vento.
Никакого сертификата не имеет, достаточно старый. Но, провода выполнены из меди. Хоть тонкие, но медь!
Этот блок уже давно лежит без дела и его использую в редких случаях, когда кто-нибудь приносит проблемный компьютер, в качестве тестового и изначально рабочего.
Я не специалист в схемотехнике блоков, поэтому просто прикреплю фотографию начинки. Пусть сведующие люди сами решат, что за зверь:
Понятно, что никаких современных тенденций в духе раздельной стабилизации тут нет (она вряд ли в то время вообще часто встречалась). Но не поленились распаять парочку конденсаторов ТЕАРО, которые такие середнячки по качеству.
Без нагрузки напряжения по 12 и 5 вольтовым линиям в норме:
Под нагрузкой (проверял примерно два года назад) по 12 вольтовой линии немного проседает, но ниже 12 вольт не опускается.
При выключении, блок противно начинает пищать, постепенно снижая громкость:
В свое время на форуме я спрашивал про данный блок и мне так никто не ответил. Поэтому информации по поводу реализованных защит не имею. Решил рискнуть. И блок благополучно уходил в защиту при коротком замыкании по 12 и 5 вольтовым линиям. Это уже что-то.
Не подумайте, что я хвалю данный блок. Нет, ни в коем случае. Просто, мне кажется, что сейчас производители уж слишком начали экономить. И это печально.
И вот возвращаюсь в тому самому блоку, который так разнесли в пух и прах блогеры.
Более мощный, но производитель сэкономил буквально на всем (в этом легко убедиться,поискав видео на YouTube). Цена на него в магазинах примерно 2200 рублей.
Вот тут отвлечемся от данного блока и рассмотрим сегмент "бронзовых" блоков питания. Все блоки ориентировочной мощностью 500 - 650 вт - сплошной компромисс. Если современная платформа (обычно это CWT или HEC), то экономим на конденсаторах и вентиляторе.
Если стоят японские конденсаторы (и такое бывает), то платформа мало известна и могут быть проблемы.
Даже те модели, которые в тестах считаются тихими (а это не всегда подтверждают покупатели), имеют радиаторы, на которые без слез нельзя смотреть. Это ведет к повышенным температурам.
А ведь без всякого зазрения совести на некоторые модели дают гарантию в 5 лет.
И вот, постепенно убирая совсем уж компромиссные варианты, мы незаметно приближаемся к сумме в 7000 рублей.
Что совсем не дешево. Да и вообще, это уже сегмент "золотых" блоков питания.
Да, все понимаю: инфляция, влияние коронавируса на мировую экономику. Проклятый майнинг (да - да). Но ведь раньше были блоки с более - менее качественной начинкой. Причем, со странным сертификатом 80+, например, OCZ ModXStream-Pro 600, который я по своей глупости спалил.
Мне могут возразить: есть гарантия, чего парится по поводу конденсаторов и высокой температуры. Но гарантия распространяется на сам блок, который в случае чего может утянуть за собой все остальное железо. И возврат денег по гарантии, вам мало чем поможет.
Поэтому не экономьте на блоке питания, даже если у вас бюджетная сборка. Не делайте его покупкой на сдачу. Разговоры о том, что в бюджетной сборке качественный блок не уместен, глупые и вредные. Часто такая бюджетная сборка обходится человеку с небольшим доходом куда дороже в процентном соотношении, чем условный Ryzen 7 5800x + RTX 3080 для человека с достатком.
Это не значит, что берем только "платиновый" Сисоник, но и резать бездумно бюджет не стоит. За это ваш компьютер "спасибо" не скажет.
Если же обратиться к самым общим рекомендациям, то по мнению обитателей Конференции, наиболее сбалансированные бюджетные блоки преобладают в модельном ряде компании Чифтек (Chieftec). Тут можно найти и современную платформу и более - менее приличные конденсаторы и приемлемый шум от вентилятора.
И это за довольно сносную цену в пределах 6000 рублей за модели мощностью до 650 вт.
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