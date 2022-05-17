Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
Буквально на днях мной был приобретен накопитель ADATA XPG SX6000 Pro M.2 PCI-E 3.0 (ASX6000PNP-256GT-C). Перед тем, как начать его тесты, сделаю небольшое "лирическое отступление".
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Вообще-то, конкретную модель покупать не собирался, хотел взять подешевле, типа М.2 SATA или даже 2.5" SATA. На 120-128 Гб. Покупка планировалась на OZON (не реклама), т.к. ехать за подобным товаром в город невыгодно. В общем, присмотрел парочку моделей: Patriot Memory P300 M.2 PCI-E 3.0 (P300P128GM28) и Netac N535N M.2 SATA3 6.0 Гбит/с (NT01N535N-128G-N8X). Но первый на момент покупки исчез из продажи, а второй необоснованно подорожал. И вот тут хочется сказать про чехарду цен на OZON. Иногда она плохо поддается логике, т.к. дорожает не весь ассортимент (что было бы вполне объяснимо курсом валют), а отдельные товары. Но иногда, точно также товар резко дешевеет.
И вот тут попадается на глаза ADATA XPG SX6000 Pro M.2 PCI-E 3.0 (ASX6000PNP-256GT-C) за довольно интересную цену:
Учитывая, что объем больше и все же модель более высокого класса, решил его купить (благо почти по всем моделям, доступным в магазине, смотрел обзоры). После праздников товар был доставлен и протестирован.
Внешний вид коробки:
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Внутри в пластиковом блистере лежит сам накопитель и "как бы радиатор":
Т.к. на чипах и контроллере нет наклейки (она на тыльной стороне), то можно попробовать их "опознать":
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Контроллер опознается без труда, это realtek rts5766dl. А вот память не известна мне. Утилита Вадима Очкина ( VLO) также не смогла помочь.
Основные параметры накопителя, взятые с сайта производителя:
Тестировался накопитель на материнской плате AsRock Fatal1ty B360 Gaming K4, в слоте Ultra M.2, который находится внизу платы (это важно для понимания температуры накопителя) и не перекрывается видеокартой:
Корпус NZXT Phantom 530 на момент теста был открыт. Кроме того, частично накопитель обдувается вентилятором, расположенным внутри корпуса и дующим под видеокарту. "Радиатор" из комплекта клеить не стал, чтобы он не мешал снимать показания с помощью пирометра.
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Тестирование проходило в среде Windows 10 LTSC 21H2, она располагалась на носителе Netac N535S.
Для начала включим программу CrystalDiskInfo:
Первым бенчмарком выступит CrystalDiskMark:
Теперь запустим AS SSD Benchmark:
AJA System Test:
ATTO Disk Benchmark:
Тестировать на копирование реальных файлов не получится, у меня просто нет другого аналогичного по скорости накопителя. Но такие тесты есть в сети. Например, вот это видео:
В ходе дополнительного тестирования, я измерил температуру накопителя:
CrystalDiskInfo показал максимальную температуру в 53 градуса. А вот пирометр дал другие значения: контроллер прогрелся всего до 48 градусов, температура чипов "гуляла" от 38 до 46 градусов. Наиболее горячим оказался чип близкий к контроллеру. Температура в комнате на момент теста 24 градуса.
Такие температуры меня очень даже порадовали. Ведь даже менее скоростные SSD M.2 SATA у меня показывали более высокие температуры ( и в синтетике, и в играх).
Теста в играх или на скорость их загрузки пока делать не буду. На данной версии Windows есть только Deathloop (ради которой данная версия и скачивалась). Если появится желание, то сделаю сравнение в проблемных играх с M.2 SATA и PCI-E 3.0. Хотя разница вряд ли будет существенной (данная тема уже довольно хорошо изучена).
Какие выводы я сделал по данному продукту?
С одной стороны, мне и сравнивать не с чем. С накопителями такого рода еще не сталкивался.
С другой стороны, имеется неплохая скорость, а вот нужна ли мне она, покажет только реальное использование. В конце концов, данный продукт имел привлекательную цену ( в сравнении с конкурентами) и был смысл в его покупке.
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