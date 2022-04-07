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Cu vs Fe: ищем железо в проводах компьютера

Сегодня будет не особо научная статья, в которой я немного поразмышляю на тему бессовестности производителей комплектующих ПК
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Абсолютно "внеплановая статья", которая отвлекла временно от прохождения одной игры по миру Ктулху...

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Буквально на днях я натолкнулся на видео, в котором его автор пытался объяснить причину ненадежности современных компьютеров.

Я не согласен с выводами, но факт бессовестной экономии он показал. Вот и я решил проверить свои компьютеры на предмет наличия "презренного металла" (но в данном контексте им выступает не золото, а железо).

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Перепроверять провода блоков питания не имеет смысла: я это уже делал после очередного ролика товарища Нитроксенуса. Естественно, что в блоке Be Quiet Straight Power 11 650w железо не было обнаружено. Точно также, как и в OEM блоке Enchance EPS 1770GA4 с "золотым" сертификатом. Остается проверить провода подключения периферии, различные термопары и прочее-прочее.

Первым под пристальный взор магнита попадает основной компьютер, собранный в корпусе NZXT Phantom 530:

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 Это не новая модель корпуса, не самая эффективная с точки зрения продува. И не лучшего качества сборки. Но "прецизионный инструмент" показал, что все провода передней панели, а также вентиляторов медные. Было бы странно ожидать другого.

Следующим "пациентом" стал широко известный в узких кругах Zalman Z9:

Тут также обошлось без недоразумений, все же компания в те годы была не на последнем месте в производстве корпусов и кулеров.

А теперь переходим к поиску металлолома в проводах SATA. И тут началось! Часть из них абсолютно не магнитилась, но некоторые обладали очень слабым "магнетизмом".

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К сожалению, однозначно сказать, откуда взялись "плохие " экземпляры, уже просто невозможно. Но я попытался напрячь свой старый мозг...

Все мои красные (пусть будет так) шлейфы напрочь отказывались взаимодействовать с магнитом. Часть из них ведет свое происхождение от самого первого моего ПК, который мне собирали в маленьком магазинчике. Естественно, на этом мои сведения о них заканчиваются...Самый старый будет датироваться примерно 2006 годом.

 Следующий экземпляр мне просто отдали в одном магазине бесплатно, он также выполнен из меди:

SATA-Molex мутант...

 Еще один "коротыш" был куплен мной в ДНС:

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Он также без примесей металла.

А вот с кабелями черного цвета было не все так гладко...Часть из них (все с пружинными пластинами) очень-очень слабо магнитились (хоть стреляйте, но где я их взял, я не помню):

 

 Может там какое-то экранирование? Я этого не знаю.

Но вот с синими (голубыми) проводами та же история:

 Слабо выраженные магнитные свойства и известное происхождение - от материнской платы Gigabyte на чипсете Н61.

С проводами разобрался. Теперь приступаем к другим "объектам".

Все провода от термодатчиков - медные. Что даже удивительно, ведь один из комплектов термодатчиков от реобаса G-Vans Legion. А он типичный китаец.

Далее, сильные магнитные свойства обнаружены у переходника с 12в на 7в, купленного на Али Экспресс:

 Тут все ясно, ибо "подвальный Китай".

Теперь - переходники с Molex на доп.питание видеокарт. Комплект от Gigabyte GTX 760 и GTX 780, несмотря на скверный внешний вид, абсолютно нейтрален к магниту. А уж очень качественные переходники Evga 2х6pin на 8pin тем более не имеют примесей металла:

 Ну, и напоследок, проверим провода вентиляторов. Самый дешевый из имеющихся - Deepcool Wind Blade 120 не магнитится совершенно:

Синяя изолента - обязательный атрибут.

 Также повел себя и Gelid Silent 6:

 

И даже старинный полумертвый вентилятор, снятый со списанного ПК, не имеет железа в проводах:

 Проверять более дорогие вентиляторы не имеет смысла (но я это сделал - все отлично).

Что имеем в итоге? Не все так и страшно. Ведь мои комплектующие не относятся к премиум сегменту. Даже в древнем ноунем БП я в свое время не обнаружил особо безобразных форм экономии. Значит столкнуться с такими фактами не так и легко (надеюсь)...

Но с другой стороны, некоторые модели БП от AeroСool или 1stPlаyer грешат отвратительными проводами. Учитывая, что многие из них запросто могут тянуть на борту мощную видеокарту, такой подход может обернуться проблемами в эксплуатации. Это и нагрев проводов доп.питания видеокарты, и заметное падение напряжение на конце провода.

А вот использование не особо качественных проводов в корпусе не так и критично: провода передней панели не несут какой-то особой нагрузки. Разве, что через USB порт будут заряжать что-то мощное.

Но экономия все же имеет место, что печально...Ну, а покупая на "китайском базаре", вообще не стоит рассчитывать на какое-либо качество.


 


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