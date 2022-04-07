Это не новая модель корпуса, не самая эффективная с точки зрения продува. И не лучшего качества сборки. Но "прецизионный инструмент" показал, что все провода передней панели, а также вентиляторов медные. Было бы странно ожидать другого.

Следующим "пациентом" стал широко известный в узких кругах Zalman Z9:

Тут также обошлось без недоразумений, все же компания в те годы была не на последнем месте в производстве корпусов и кулеров.

А теперь переходим к поиску металлолома в проводах SATA. И тут началось! Часть из них абсолютно не магнитилась, но некоторые обладали очень слабым "магнетизмом".

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К сожалению, однозначно сказать, откуда взялись "плохие " экземпляры, уже просто невозможно. Но я попытался напрячь свой старый мозг...

Все мои красные (пусть будет так) шлейфы напрочь отказывались взаимодействовать с магнитом. Часть из них ведет свое происхождение от самого первого моего ПК, который мне собирали в маленьком магазинчике. Естественно, на этом мои сведения о них заканчиваются...Самый старый будет датироваться примерно 2006 годом.