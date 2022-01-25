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Расскажу одну короткую историю о своем старом планшете Asus Fonepad 7 ME175CG, который был приобретен где-то в середине 2015 года. Это довольно бюджетная модель, никогда (даже в тестах) звезд с небес не хватала и бралась под сугубо специфические задачи.

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Дело в том, что в месте тогдашнего проживания не было интернета. Вообще. Даже сотовой связи фактически не было, за исключением "мест особой силы", и то не для каждого девайса. Поэтому важным критерием (кроме, естественно, цены) было наличие хорошего приема сигнала хотя бы сотовой связи (модель имела модуль сотовой связи). Остальное было весьма вторично. Вот его основные характеристики (с комментариями): анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р



Модель: ASUS Fonepad 7 ME175CG

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Год релиза: 2014

Операционная система: Android 4.x+

Диагональ экрана: 7" (сойдет читать или кинцо смотреть)

Разрешение экрана: 1280x800 (тоже сойдет)

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Плотность пикселей: 216 ppi

Защитное покрытие экрана: нет (зажали положить в комплект защитную пленку...)

Технология изготовления экрана: IPS

Тип сенсорного экрана: емкостный

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Мультитач-экран: есть (особых претензий нет)

Система

Производитель процессора: Intel (ага!)

Модель процессора: Intel Atom Z2520 (не поиграть)

Количество ядер: 2 (4 потока)

Частота процессора: 1,2 ГГц

Конфигурация процессора: 2x Saltwell 1.2 ГГц

Видеопроцессор: PowerVR SGX544MP2 (и опять - не поиграть)

Оперативная память: 1 Гб (мало, очень мало, но у конкурентов было столько же)

Встроенная память: 8 Гб (маловато)

Слот для карты памяти: есть

Тип карты памяти: micro SDHC, micro SD

Максимальный размер карты памяти: 32 Гб

Модуль сотовой связи: 3G

Поддержка двух сим-карт: нет

Поддержка Wi-Fi: есть

Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n

Bluetooth: есть

Версия Bluetooth: 4.0

Тыловая камера: есть (для приличия)

Количество мегапикселей тыловой камеры: 5.0

Фронтальная камера: есть (не понял ее смысла)

Количество мегапикселей фронтальной камеры: 1.2

Вспышка: нет (это сводит на нет наличие самой камеры)

Емкость аккумулятора: 3910 мАч (неплохая живучесть)

Приблизительное время работы: режим разговора 3G до 30 ч, режим ожидания до 720 ч (снимаем лапшу с ушей)

Встроенный динамик: есть (так себе громкость,)

Встроенный микрофон: есть (очень даже неплох в сравнении с более современными бюджетными смартфонами)

Поддержка ГЛОНАСС: есть

Поддержка GPS: есть

Датчики: акселерометр (G-сенсор)

Подключение

Разъемы: micro USB

Видео выходы: нет

Поддержка MHL: нет

Тип разъема под наушники: mini-jack 3.5 мм

Комплектация: зарядное устройство, документация, кабель USB

Габариты, вес

Ширина: 120 мм (рамки просто огромные)

Высота: 199 мм

Толщина: 11 мм

Вес: 340 г



Нынешнее состояние батареи оценивается, как хорошее. Как использовался.



Если ездил в город, то брал его с собой и там, где уже появлялась устойчивая связь скачивал, например, драйвера под видеокарту. Или какие-нибудь небольшие программы. Дома же условия эксплуатации были весьма жесткие (зимой). Планшет помещался на второй этаж пустующей не отапливаемой квартиры и там просто скачивал необходимое. По примерным прикидкам, температура была около 0 градусов и даже ниже, что не добавляло здоровья агрегату. Но два года варварской эксплуатации в таком режиме планшет пережил.

Образовавшаяся щель из-за рассохшегося пластика ( "Момент" не помог). Потом уже местный умелец, творчески переосмыслил усилитель для модема, и нужда в подобном извращении отпала. Планшет доставался в те моменты, когда аварийно отключался свет (а делать в темноте нечего на протяжении многих часов). Тогда на нем гонялись "шарики", читались книги или слушалась музыка.

Теперь особой нужды в нем нет вовсе, но старичок заслужил почет и уважение от меня лично. И вот настал момент, когда мне ударило в голову обновить ему версию андроида...

Дело в том, что "исконная" версия 4.3 очень старая и многие приложения из Play Market для него отсутствуют. Вот и решил "поправить" ситуацию...

Просто так уже обновления не приходят (еще бы!). Но на сайте Asus есть несколько, до версии 5.0 включительно. Делается все до безобразия просто: скачиваем архив (сначала нужно устанавливать версию 4.4.2) на комп, потом перекидываем ее на планшет в корневую папку на карте памяти. Вылезает сообщение, что найдено обновление, соглашаемся на его установку. Минут 10-15 смотрим, как шевелит антеннами зеленый робот и все. Версию 4.4.2 особо не проверял. Просто заполнил все данные и приступил сразу к установке Попы Лолы (именно так стоит интерпретировать в данном случае Lollipop 5.0). И вот на ней уже стал все проверять досконально. Да, "маркет плейс" стал богаче на выбор. Но вот потом...Не пробовали выходить в "тырнет" при свободных 200МБ памяти? Нет? Попробуйте, вам определенно понравиться. Сказать, что планшет виснет, значит не сказать ничего. Он временно "умирает". Даже с отвалом интерфейса Asus Launcher. Любое мало-мальское приложение просто вешает его. Я, конечно, был в курсе, что подобные обновления для старой техники прыти не добавляют, но чтобы такое...

Интересно, программисты Asusa сами пробовали работать на нем в таком режиме?



Замечание Замечание Я в курсе про получение доступа к закрытым настройкам, но это ведь "нелегальщина" по идее. Да и не все станут заморачиваться на получение его. Не говоря о том, что кардинально это планшет не ускорит.





Но к такому я был готов, предварительно изучив "пути отхода" на сайте 4PDA (там много чего полезного по данной тематике имеется). Откат на старые версии формально не поддерживается, ибо для этого нужны прошивки в формате raw (чего нет на официальном сайте). Методика содержит три варианта разной степени сложности. Мне повезло и подошел самый простой: скачал архив с сайта 4PDA, закинул его в корневую папку карты памяти. Потом перезагрузил планшет и зашел в "биос" (наверно, так его можно назвать). Там выбрал нужную функцию и процесс прошивки в старую версию через 10 минут был завершен.

Да, я снова лишился многих полезных приложений, но хоть планшет стал работать вменяемо. Зато приобрел некий опыт (ничего подобного ранее не делал и вообще с андроидами на "Вы").

Это еще раз меня убедило в мысли, что самая переоцененная массовая профессия на Земле -"программёры".

Они, по большей части, абсолютно не заслуживают своих гонораров, ибо делают не продукты, а полуфабрикаты. Давайте рассмотрим подробнее.

Самое больное место в современных новых машинах - глюки электроники. Самые популярные проблемы с новыми платами - их биосы (обладатели Райзенов не лукавьте). Оптимизация в играх - нет такого понятия (Киберпанк не даст соврать). А про Windows даже упоминать не хочется: в Индии икают не только программисты, но и их священные коровы.

В случае с планшетами и смартфонами нас просто вынужденно подталкивают к покупке новых девайсов. А, если я не хочу? Если мне по барабану ваша 5-ти глазная оптика на 1500 мегапикселей?

Почему в вашем убогом официальном магазине нет версий актуальных программ под старые прошивки?

Допустим, мне нужно приложение от Билайн. Где оно?

Я вижу только версию либо для Закавказья (или одного из штатов нашего "геополитического противника").

Ребятки, вы там совсем оборзели, да?

Причем сам планшет еще бодрый ( Интел - сила! ), даже особо не греется (СО довольно занимательное, схожее с защитной медной пластиной, что ставят в трансформаторы).

56 градусов не так и много. Да, троттлит, но жить можно. Потеряв пару вечеров на данное, как оказалось, бессмысленное занятие, я пришел к выводу, что обновлять прошивку на Honor 4c тоже не стоит...

Снимки на камеру планшета, без всякого сжатия. Просто, чтобы было понятно... Снимки на камеру планшета, без всякого сжатия. Просто, чтобы было понятно...



Качество очень посредственное даже по тем временам. Снимать только при отличном освещении.









Немного бенчмарков.

Не смеяться "за результаты" Не смеяться "за результаты" Passmark Performance Test Mobile: Pirate Ship Benchmark: Low. Medium. High. Ultra. Real Pi Benchmark: Crypto Mark:





