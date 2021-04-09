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Уж не знаю, когда появилась первая любительская модификация для игры. Но этот процесс довольно интенсивный в нынешнее время. Модификации затрагивают, как старые игры, так и новинки. И по количеству этих самых модификаций косвенно можно судит о популярности игр среди геймеров. Конечно, тут не все так просто. За рамки этого стоит вывести онлайн игры, т.к. это может привести к нарушению баланса игры. Ну и в некоторых играх на модификации накладывает ограничение движок самой игры.

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Расскажу о тех случаях, когда я сам применял различного рода модификации (далее - моды) в играх.

Арсенал таких модов крайне разнообразен, многие даже не представляют, какое огромное количество игр можно подвергнуть модификациям той или иной степени сложности.

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Начну с гонок.

Одной из самых модифицированных серий оказалась линейка игр GTR 2 – WTCC. Чего тут только нет. И новые машины разнообразных классов.

Это модификация для игры GT Legends. реклама И новые трассы.

Знаменитая Северная Петля Нюрбургринга. Даже предпринимались робкие попытки улучшить графику, но тут все сильно ограничивалось возможностью самой игры.





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Например, игру GTR2 можно модами раздуть до просто невероятного масштаба (в процентах).

Если оригинальная игра занимает менее 2 Гб на жестком диске, то лично моя сборка весила более 14 Гб! Туда вошло, кроме оригинальных гонок серии GT, японская серия Super GT500/300, кубковые гонки на разнообразных моделях BMW, Porsche, Ferrari, а также гонки спортпрототипов.

Porsche для гоночной серии VLN.

Автомобиль японского чемпионата Super GT. Немного поковырявшись в файлах, я понял, как можно создавать свой собственный чемпионат и менять настройки автомобилей. Например, мне абсолютно не понравилось поведение спортпрототипа Peugeot 905 и я "методом тыка" увеличил для него прижимную силу. реклама



Для серии WTCC довольно много разнообразных чемпионатов мира и Европы. Можно встретить даже мод на Lada Granta…

Dirt 2-3. Тут модификации ограничиваются простой перекраской уже существующих машин.

Один из вариантов раскраски. Не секрет, что серия игр не имела лицензию на использование оригинальной раскраски легендарных раллийных машин Subaru и Mitsubishi.Но моды обходят такие ограничения. Хотите погонять на легендарной STI WRC команды State Express 555 - пожалуйста.

По такому же пути пошли мододелы для всей линейки гонок MotoGP. Я пользовался ими для игр MotoGP 13 и MotoGP 15. Модификации сводились к изменению раскраски мотоциклов, шлемов гонщиков.

Кастомная раскраска для команды LCR Honda 2015. Также попробовал мод на переделку чемпионата мира 2015 года в чемпионат 2016. Мод вышел несколько корявый из-за несоответствия положения гонщиков в командах. Касаемо же качества самих мотоциклов: они ничуть не хуже оригинальных. Качество модов не вызывает нареканий.





Assetto Corsa: моды выходили и на раскраску уже имеющихся машин, так и вводились новые модели.

Честно скажу, что большинство из них заметно хуже по качеству оригинальных моделей. Модов не особо много. Вероятно, сказывается заточенность игры на онлайн гонки. А тут важен баланс.





Lara Croft/Tomb Rider. Не особо много модификаций. И большинство из них, скажем так, весьма пикантного характера. Я пользовался только для игры Tomb Raider – Underworld. Ничего неприличного, только перекраска одежды Лары и изменение прически в стиле ее клона.

Я даже сам по мануалу свой вариант раскраски сделал:

Минус - такие игры надо запускать через программу TexMod.





Серия Resident Evil. Я модами пользовался только для двух: Resident Evil 5 (тут оторвался по полной программе) и Resident Evil 2 Remake (моды ставил, но сама игра не понравилась и удалил ее, после второй главы).

В пятой части моды ставил на Шеву (а как же) и оружие.

Скриншот к одной из модификаций на Шеву Аломар. И опять: многие модификации на одежду идут с артефактами в роликах. Хотя в самой игре такого не наблюдалось. Огромная часть модов "на раздевание" различной степени.





Torchlight I-II. Игры со скромной графикой. Модификаций не особо и много. Есть вариант для второй части с прическами, обязательный нуд мод, мод на увеличение сложности игры, увеличение количества классов в игре. Мод synergies мне не понравился совершенно. Сложность достигается банальным увеличением количества врагов на локации. А, так как игра использует полтора потока процессора, то такая модификация может положить на пол большинство процессоров. Играть так неприятно.

Новый класс и новый спутник. Для первой части есть несколько модов на изменение раскраски оригинальной одежды персонажей. Выглядит не очень качественно, но и сами оригинальные модельки не блещут.





Примерно такие же модификации встречаются в другой популярной игре жанра Action RPG - Titan Quest. Много модификаций создано на дополнительные карты, но ими я не пользовался. Игра и так излишне затянута. Мне хватило простой раскраски оригинальной одежды.

Серия Dragon Age. Не особо пробовал моды для третьей части. Но вот с первыми двумя довольно много экспериментировал. Модификации на прически, косметику, одежду, броню и оружие.

Dragon Age Origin. Dragon Age 2. Причем многие модельки оружия для первой части игры намного лучше оригинальных.



Последней (вернее, самой новой) модифицированной игрой стала Horizon Zero Dawn.

Элой уже умудрились раздеть и довольно некрасиво обрядить в сильно "упрощенную" броню (ну, вы понимаете…). Я же ограничился небольшим модом на преобразование личика и "попросил" ее перекрасить волосы.

Мод на небольшое изменение лица и цвет волос. Ждем модов на новую броню…





Постепенно приближаемся к тяжеловесам в "модостроении".

Для серии игр Fallout создано большое количество модификаций. На оружие, тела, одежду и прочее - прочее. Если в третьей части и New Vegas моды применялись в основном для разнообразия геймплея, то для четвертой - чтобы хоть как - то исправить косяки игроделов. Некрасивые лица выбора персонажа, убогие прически. Просто омерзительная анимация передвижения для женского персонажа. Но тут, как я понимаю, крылышки моддерам подрезала сама игра. Возможности были куда более скромные, чем для предыдущей части. Да и игра многих просто разочаровала.

Серия СТАЛКЕР. Ооо…это просто безграничное море модификаций! Оружие, броня, графика, геймплей. Абсолютно все было затронуто. Но не все так гладко. Большинство графических модов просто убивают производительность системы. Дело в том, что сама оригинальная игра крайне кривая. И моды только усилили это. Попробовав несколько таких модов на улучшение графики, я отказался от них. Не понравились и мне многие модификации по кардинальному изменению сюжета (вернее, попытки его изменения). Тут все крайне на любителя. Я же ограничился простыми модами на переделку стандартного оружия в игре. Ну и чуть - чуть освещение изменил.

Основное в модификации: затвор на правильной стороне и измененная анимация перезарядки.

Свитки. Просто Свитки. Если СТАЛКЕРы - море, то тот же Скайрим - просто океан модов!

Также затронуты абсолютно все аспекты игры. Геймплей, графика, тела, анимации, магия, оружие, новые локации, измененное меню прокачки - чего только нет. И опять, мне не понравились моды на улучшение графики. Те же моды на освещение (святой ENB) могут напрочь положить вашу систему.

Оригинальное освещение в игре. Очень щадящий фильтр Dragonlands без ядра ENB.

EVision без ядра ENB. Движок Скайрима просто не предназначен для этого. Я ограничивался установкой новых тел, рас, анимации, магии, оружия.





Модификация тела UNP, одежды и оружия. Тело Demonica, ENB грузит карту (GTX 1070) в данном случае на 78% с верт. синхронизацией. Ну, и несколько незначительных деталей в виде костяных ключей, моделек скелетов и другой мелочевки.



При этом игра распухла до 17 Гб и это ведь далеко не рекордный показатель.

На вершине же модификаций Скайрима стоит фактически новая игра - Enderal: Forgotten Stories. Она очень сильно отличается от оригинала. Довольно любопытная, сюжет очень неплох. Но меня в ней не устроила просто безобразная оптимизация (привет улучшению графики).

Можно по - разному относится к модификациям игр. Но тут дело добровольное: хотите ставьте, не хотите - не ставьте. Но одного нельзя отрицать: моды показывают, что многие игры остаются очень популярными, несмотря на возраст и посредственную графику. И многим игроделам стоит поучиться у моддеров, с какой любовью те подходят к своему делу.



