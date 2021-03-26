Бюджетный накопитель WD SATA SSD M.2 против HDD-проверяем в играх
По необходимости был приобретен мной типичный бюджетный SSD накопитель формата M.2 объемом 120 Гб для установки Windows.
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Никаких особых преимуществ над аналогами он не имеет, просто ориентировался на отзывы. Да и выбор в интернет-магазине Озон (не реклама) крайне ограничен. Никогда не имел лично дело с накопителями такого формата, до этого использовал лишь стандартные SATA 2,5''. Но раз плата (MSI Z97 Gaming 5) имеет такой слот, то почему бы не попробовать?
Я уже был в курсе, что такого рода накопители сильно греются, но как раз в это время наш "добрый друг и сосед" был на "паузе", по причине празднования лунного Нового года. Поэтому покупку радиатора пришлось отложить.
Много рассказывать о самом накопителе не буду. Модель не новая и в сети множество различных обзоров.
Вот внешний вид упаковки:
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Сам накопитель в пластиковом блистере (не пострадал при пересылке Почтой России).
Установился без проблем, "отъев" пару SATA портов.
Синтетику прогонять не буду. Только CrystalDiskMark:
Результат…ну, а что от бюджетника требовать?
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Меня больше заинтересовала температура при этом – 42 градуса…
А вот так он нагрелся при копировании игры Assassins Creed Origins:
Такая температура у накопителя была после получаса игры в Torchlight III, сам SSD пустой, просто подогревается от видеокарты:
Пока диск "девственно чист" проверю, что даст установка игры на такого рода накопитель в сравнении с простым жестким диском на 1 Тб и стандартной скоростью 7200 об/мин.
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В роли соперника выступает такой же бюджетник Toshiba HDWD 110.
А в качестве тестовых игр - всего четыре. Это Assassins Creed Origins, Horizon Zero Dawn и парочка последних Deus Ex.
Почему именно они? Дело в том, что бенчмарк Истоков намного требовательнее к процессору, чем аналогичный бенчмарк следующей Одиссеи. Горизонт известен своей требовательность ко всему: к видеокарте, процессору и носителю. А оба Deus Ex просто кривые с рождения.
Сравнивать буду исключительно на игровых настройках в самом бенчмарке (без ограничения кадров) и в тестовой локации (тут установлено через драйвер видеокарты ограничение в 60 - 62 фпс).
Почему стоит ограничение? Процессор Xeon E3-1240 v3 не способен в этих играх обеспечить плавный фреймтайм и это будет накладываться на результат нашего теста. Я ведь собираюсь определить преимущество более быстрого накопителя.
В роли видеокарты выступает GTX 1070.
Более подробно, вероятно, надо сказать об операционной системе, т.к. Windows 10 излишне своевольна и может накладывать отпечаток на результат теста.
Но в данном случае, ее влияние сведено к минимуму. Windows 10 версии LTSC уже "порезана" (кто в курсе, тот поймет).
Итак: первая игра Assassins Creed Origins.
Для начала прогоним встроенный бенчмарк на очень высоких настройках (именно их я выбрал в качестве игровых, плюс в драйвере НВидиа добавлено увеличение резкости).
На каждом носителе бенчмарк прогонялся по три раза и выбрал наилучшие среди них. Как видите, разница минимальная. На скриншоте с SSD можно заметить фриз. Он появляется абсолютно рандомно на всех тестах.
Теперь перейдем к тестированию в самой игре. Запись будет осуществляться с помощью программы CapFrameX на локации Александрия.
Тут забеги повторял также по три раза. Но, для наглядности, выбрал лучший результат для HDD и худший для SSD.
Более скоростной накопитель не дает в игре никакого преимущества.
Теперь переходим к Horizon Zero Dawn (стоит последний доступный патч 1.10).
Для начала также прогоним бенчмарк на игровых настройках (плюс, в драйвере стоит увеличение резкости и принудительно включена анизотропная фильтрация 16х).
Для тех, кто будет возмущаться, что настройки достаточно низкие для GTX 1070, поясняю на примере скриншота тестовой локации - загрузка близка к 80%.
И это без всяких взрывов и прочих спецэффектов (что там говорилось об улучшении игры в последнем патче?)
Бенчмарк прогонялся по четыре раза, взяты лучшие результаты.
Результаты практически одинаковые. Но минимальный фпс при запуске игры с SSD всегда повыше.
Но не стоит радоваться. Это единичная просадка кадров всегда(!) в самом начале бенчмарка. Тут и сказалось преимущество более быстрого SSD накопителя.
Теперь побегаем по локации с ограничением частоты кадров:
Результаты очень близкие. Я специально выбрал место и маршрут, чтобы не возникало подгрузки локации или задания (тут будут всегда фризы, только в случае с SSD менее выражены)
Разница практически не ощутима.
А вот на локации Меридиан разница куда более заметная:
Пару дней проверял данную игру, сравнивая версию на HDD с версией на SSD. Резкие единичные пики подгрузки при использовании SSD диска практически исчезли, но более длительные подгрузки (секунда - две) стали сглаженными. Но полностью не исчезают. Кроме того, игра очень рандомна в этих вопросах, можно и с жестким диском получить плавный фреймрейт, без провалов. Из моих игр, именно в Horizon Zero Dawn, эффект наиболее заметен (опять: привет оптимизация).
Бонусом для "верующих" в починенную анизотропную фильтрацию, пара скриншотов с включенной через игру и через драйвер. Думаю, тут все и так понятно…
Теперь переставлю накопитель на другой компьютер и проверю остальные игры (i5-8400 + GTX 1070).
Deus Ex Mankind Divided: тут нет смысла прогонять сам бенчмарк, т.к. влияние накопителя будет минимальным. Просто побегаю по локации Утулек. Настройки игры:
На каждом накопителе делал по три теста, выбрал лучший вариант:
Никакой разницы нет. А эта локация довольно сложная в плане подгрузки.
Deus Ex Human Revolution: настройки максимальные (ограничение 60 фпс), тестовый забег произойдет по улице Детройта.
Также тестировал по три раза для каждого накопителя. Для наглядности работы HDD, приведу результаты двух пробегов: лучший и худший.
И вот тут преимущество SSD более очевидно. Во всех пробегах он не давал просадку кадров. Результат же HDD зависит от подгрузки локации. В первом забеге будут гарантированные фризы.
Краткий вывод:
Как я и ожидал, бюджетный SSD не дает какого-то существенного преимущества над обычным жестким диском. Да, игра немного быстрее загружается. Встроенные бенчмарки и сохранения грузятся намного быстрее. Но стоит ли ради этого брать накопитель такого рода? На мой взгляд – нет. Под Windows можно, а для игр вероятно, стоит выбирать действительно скоростные модели. Но и ваш процессор также должен спокойно переваривать игру, иначе такая покупка абсолютно бессмысленна. Ну и не забываем, что накопители такого рода сильно греются и их очень желательно снабдить радиатором (ну или обдувом).
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