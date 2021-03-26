Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

По необходимости был приобретен мной типичный бюджетный SSD накопитель формата M.2 объемом 120 Гб для установки Windows.

реклама

Никаких особых преимуществ над аналогами он не имеет, просто ориентировался на отзывы. Да и выбор в интернет-магазине Озон (не реклама) крайне ограничен. Никогда не имел лично дело с накопителями такого формата, до этого использовал лишь стандартные SATA 2,5''. Но раз плата (MSI Z97 Gaming 5) имеет такой слот, то почему бы не попробовать?

Я уже был в курсе, что такого рода накопители сильно греются, но как раз в это время наш "добрый друг и сосед" был на "паузе", по причине празднования лунного Нового года. Поэтому покупку радиатора пришлось отложить.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Много рассказывать о самом накопителе не буду. Модель не новая и в сети множество различных обзоров.

Вот внешний вид упаковки:

реклама Сам накопитель в пластиковом блистере (не пострадал при пересылке Почтой России).

Установился без проблем, "отъев" пару SATA портов.

Синтетику прогонять не буду. Только CrystalDiskMark:

Результат…ну, а что от бюджетника требовать?

реклама

Меня больше заинтересовала температура при этом – 42 градуса…

А вот так он нагрелся при копировании игры Assassins Creed Origins:

41 градус...не мало. Такая температура у накопителя была после получаса игры в Torchlight III, сам SSD пустой, просто подогревается от видеокарты: Такая температура у накопителя была после получаса игры в Torchlight III, сам SSD пустой, просто подогревается от видеокарты:

Пока диск "девственно чист" проверю, что даст установка игры на такого рода накопитель в сравнении с простым жестким диском на 1 Тб и стандартной скоростью 7200 об/мин. Пока диск "девственно чист" проверю, что даст установка игры на такого рода накопитель в сравнении с простым жестким диском на 1 Тб и стандартной скоростью 7200 об/мин.

реклама

В роли соперника выступает такой же бюджетник Toshiba HDWD 110.

А в качестве тестовых игр - всего четыре. Это Assassins Creed Origins, Horizon Zero Dawn и парочка последних Deus Ex.

Почему именно они? Дело в том, что бенчмарк Истоков намного требовательнее к процессору, чем аналогичный бенчмарк следующей Одиссеи. Горизонт известен своей требовательность ко всему: к видеокарте, процессору и носителю. А оба Deus Ex просто кривые с рождения.

Сравнивать буду исключительно на игровых настройках в самом бенчмарке (без ограничения кадров) и в тестовой локации (тут установлено через драйвер видеокарты ограничение в 60 - 62 фпс).

Почему стоит ограничение? Процессор Xeon E3-1240 v3 не способен в этих играх обеспечить плавный фреймтайм и это будет накладываться на результат нашего теста. Я ведь собираюсь определить преимущество более быстрого накопителя.

В роли видеокарты выступает GTX 1070.

Более подробно, вероятно, надо сказать об операционной системе, т.к. Windows 10 излишне своевольна и может накладывать отпечаток на результат теста.

Но в данном случае, ее влияние сведено к минимуму. Windows 10 версии LTSC уже "порезана" (кто в курсе, тот поймет).

Итак: первая игра Assassins Creed Origins.

Для начала прогоним встроенный бенчмарк на очень высоких настройках (именно их я выбрал в качестве игровых, плюс в драйвере НВидиа добавлено увеличение резкости).

настройки графики. результат с HDD. результат с SSD. На каждом носителе бенчмарк прогонялся по три раза и выбрал наилучшие среди них. Как видите, разница минимальная. На скриншоте с SSD можно заметить фриз. Он появляется абсолютно рандомно на всех тестах.

Теперь перейдем к тестированию в самой игре. Запись будет осуществляться с помощью программы CapFrameX на локации Александрия.

забег будет осуществляться по главной улице. Тут забеги повторял также по три раза. Но, для наглядности, выбрал лучший результат для HDD и худший для SSD.

Более скоростной накопитель не дает в игре никакого преимущества.





Теперь переходим к Horizon Zero Dawn (стоит последний доступный патч 1.10).

Для начала также прогоним бенчмарк на игровых настройках (плюс, в драйвере стоит увеличение резкости и принудительно включена анизотропная фильтрация 16х).

настройки графики в игре. Для тех, кто будет возмущаться, что настройки достаточно низкие для GTX 1070, поясняю на примере скриншота тестовой локации - загрузка близка к 80%. Для тех, кто будет возмущаться, что настройки достаточно низкие для GTX 1070, поясняю на примере скриншота тестовой локации - загрузка близка к 80%.

загрузка видеокарты на данной локации. И это без всяких взрывов и прочих спецэффектов (что там говорилось об улучшении игры в последнем патче?)

Бенчмарк прогонялся по четыре раза, взяты лучшие результаты.

результат с HDD. результат с SSD. Результаты практически одинаковые. Но минимальный фпс при запуске игры с SSD всегда повыше.



Но не стоит радоваться. Это единичная просадка кадров всегда(!) в самом начале бенчмарка. Тут и сказалось преимущество более быстрого SSD накопителя.

Теперь побегаем по локации с ограничением частоты кадров:

Результаты очень близкие. Я специально выбрал место и маршрут, чтобы не возникало подгрузки локации или задания (тут будут всегда фризы, только в случае с SSD менее выражены)

Разница практически не ощутима.

А вот на локации Меридиан разница куда более заметная:

тестовый момент. Пару дней проверял данную игру, сравнивая версию на HDD с версией на SSD. Резкие единичные пики подгрузки при использовании SSD диска практически исчезли, но более длительные подгрузки (секунда - две) стали сглаженными. Но полностью не исчезают. Кроме того, игра очень рандомна в этих вопросах, можно и с жестким диском получить плавный фреймрейт, без провалов. Из моих игр, именно в Horizon Zero Dawn, эффект наиболее заметен (опять: привет оптимизация).





Бонусом для "верующих" в починенную анизотропную фильтрацию, пара скриншотов с включенной через игру и через драйвер. Думаю, тут все и так понятно…

анизотропная фильтрация, включенная в самой игре. и через панель НВидиа.

Теперь переставлю накопитель на другой компьютер и проверю остальные игры (i5-8400 + GTX 1070). Deus Ex Mankind Divided: тут нет смысла прогонять сам бенчмарк, т.к. влияние накопителя будет минимальным. Просто побегаю по локации Утулек. Настройки игры: Графические настройки игры + ограничение кадров 60 фпс. Тестовая локация. На каждом накопителе делал по три теста, выбрал лучший вариант: Итоги замеров. Никакой разницы нет. А эта локация довольно сложная в плане подгрузки. Deus Ex Human Revolution: настройки максимальные (ограничение 60 фпс), тестовый забег произойдет по улице Детройта. Тестовая локация. Также тестировал по три раза для каждого накопителя. Для наглядности работы HDD, приведу результаты двух пробегов: лучший и худший. Итоговый результат. И вот тут преимущество SSD более очевидно. Во всех пробегах он не давал просадку кадров. Результат же HDD зависит от подгрузки локации. В первом забеге будут гарантированные фризы.







Краткий вывод:

Как я и ожидал, бюджетный SSD не дает какого-то существенного преимущества над обычным жестким диском. Да, игра немного быстрее загружается. Встроенные бенчмарки и сохранения грузятся намного быстрее. Но стоит ли ради этого брать накопитель такого рода? На мой взгляд – нет. Под Windows можно, а для игр вероятно, стоит выбирать действительно скоростные модели. Но и ваш процессор также должен спокойно переваривать игру, иначе такая покупка абсолютно бессмысленна. Ну и не забываем, что накопители такого рода сильно греются и их очень желательно снабдить радиатором (ну или обдувом).



