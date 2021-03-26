Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бюджетный накопитель WD SATA SSD M.2 против HDD-проверяем в играх

Рассмотрим преимущества бюджетного SATA SSD накопителя формата M.2 на примере модели Western Digital Green (WDS120G2G0B)
[ ] для раздела Блоги
+
День Геймера в Ситилинке. Скидки до 45% на геймерское
Много RTX 6700XT поступило в продажу
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

По необходимости был приобретен мной типичный бюджетный SSD накопитель формата M.2 объемом 120 Гб для установки Windows.

реклама

Никаких особых преимуществ над аналогами он не имеет, просто ориентировался на отзывы. Да и выбор в интернет-магазине Озон (не реклама) крайне ограничен. Никогда не имел лично дело с накопителями такого формата, до этого использовал лишь стандартные SATA 2,5''. Но раз плата (MSI Z97 Gaming 5) имеет такой слот, то почему бы не попробовать?

Я уже был в курсе, что такого рода накопители сильно греются, но как раз в это время наш "добрый друг и сосед" был на "паузе", по причине празднования лунного Нового года. Поэтому покупку радиатора пришлось отложить.

анонсы и реклама
Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде
6700XT в Ситилинке - смотри цену
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Много рассказывать о самом накопителе не буду. Модель не новая и в сети множество различных обзоров.

Вот внешний вид упаковки:

реклама

 Сам накопитель в пластиковом блистере (не пострадал при пересылке Почтой России).

 Установился без проблем, "отъев" пару SATA портов.

Синтетику прогонять не буду. Только CrystalDiskMark:

Результат…ну, а что от бюджетника требовать?

реклама

Меня больше заинтересовала температура при этом – 42 градуса…

А вот так он нагрелся при копировании игры Assassins Creed Origins:

41 градус...не мало.

 

Такая температура у накопителя была после получаса игры в Torchlight III, сам SSD пустой, просто подогревается от видеокарты:

 

Пока диск "девственно чист" проверю, что даст установка игры на такого рода накопитель в сравнении с простым жестким диском на 1 Тб и стандартной скоростью 7200 об/мин.

реклама

В роли соперника выступает такой же бюджетник Toshiba HDWD 110.

А в качестве тестовых игр -  всего четыре. Это Assassins Creed Origins, Horizon Zero Dawn и парочка последних Deus Ex.

Почему именно они? Дело в том, что бенчмарк Истоков намного требовательнее к процессору, чем аналогичный бенчмарк следующей Одиссеи. Горизонт известен своей требовательность ко всему: к видеокарте, процессору и носителю. А оба Deus Ex просто кривые с рождения.

Сравнивать буду исключительно на игровых настройках в самом бенчмарке (без ограничения кадров) и в тестовой локации (тут установлено через драйвер видеокарты ограничение в 60 - 62 фпс).

Почему стоит ограничение? Процессор Xeon E3-1240 v3 не способен в этих играх обеспечить плавный фреймтайм и это будет накладываться на результат нашего теста. Я ведь собираюсь определить преимущество более быстрого накопителя.

В роли видеокарты выступает GTX 1070.

Более подробно, вероятно, надо сказать об операционной системе, т.к. Windows 10 излишне своевольна и может накладывать отпечаток на результат теста.

Но в данном случае, ее влияние сведено к минимуму. Windows 10 версии LTSC уже "порезана" (кто в курсе, тот поймет).

Итак: первая игра Assassins Creed Origins.

Для начала прогоним встроенный бенчмарк на очень высоких настройках (именно их я выбрал в качестве игровых, плюс в драйвере НВидиа добавлено увеличение резкости).

настройки графики.

 результат с HDD.

результат с SSD.

 На каждом носителе бенчмарк прогонялся по три раза и выбрал наилучшие среди них. Как видите, разница минимальная. На скриншоте с SSD можно заметить фриз. Он появляется абсолютно рандомно на всех тестах.

Теперь перейдем к тестированию в самой игре. Запись будет осуществляться с помощью программы CapFrameX на локации Александрия.

забег будет осуществляться по главной улице.

 Тут забеги повторял также по три раза. Но, для наглядности, выбрал лучший результат для HDD и худший для SSD.

 Более скоростной накопитель не дает в игре никакого преимущества.


Теперь переходим к Horizon Zero Dawn (стоит последний доступный патч 1.10).

Для начала также прогоним бенчмарк на игровых настройках (плюс, в драйвере стоит увеличение резкости и принудительно включена анизотропная фильтрация 16х).

настройки графики в игре.

 

Для тех, кто будет возмущаться, что настройки достаточно низкие для GTX 1070, поясняю на примере скриншота тестовой локации - загрузка близка к 80%.
загрузка видеокарты на данной локации.

 И это без всяких взрывов и прочих спецэффектов (что там говорилось об улучшении игры в последнем патче?)

Бенчмарк прогонялся по четыре раза, взяты лучшие результаты.

результат с HDD.

 

результат с SSD.

 Результаты практически одинаковые. Но минимальный фпс при запуске игры с SSD всегда повыше.


Но не стоит радоваться. Это единичная просадка кадров всегда(!) в самом начале бенчмарка. Тут и сказалось преимущество более быстрого SSD накопителя.

Теперь побегаем по локации с ограничением частоты кадров:

 Результаты очень близкие. Я специально выбрал место и маршрут, чтобы не возникало подгрузки локации или задания (тут будут всегда фризы, только в случае с SSD менее выражены)

Разница практически не ощутима.

А вот на локации Меридиан разница куда более заметная:

тестовый момент.

 

 Пару дней проверял данную игру, сравнивая версию на HDD  с версией на SSD. Резкие единичные пики подгрузки при использовании SSD диска практически исчезли, но более длительные подгрузки (секунда - две) стали сглаженными. Но полностью не исчезают. Кроме того, игра очень рандомна в этих вопросах, можно и с жестким диском получить плавный фреймрейт, без провалов. Из моих игр, именно в Horizon Zero Dawn, эффект наиболее заметен (опять: привет оптимизация).


Бонусом для "верующих" в починенную анизотропную фильтрацию, пара скриншотов с включенной через игру и через драйвер. Думаю, тут все и так понятно…

анизотропная фильтрация, включенная в самой игре.

 

и через панель НВидиа.

 


Теперь переставлю накопитель на другой компьютер и проверю остальные игры (i5-8400 + GTX 1070).

Deus Ex Mankind Divided: тут нет смысла прогонять сам бенчмарк, т.к. влияние накопителя будет минимальным. Просто побегаю по локации Утулек. Настройки игры: 

Графические настройки игры + ограничение кадров 60 фпс.

 

Тестовая локация.

 На каждом накопителе делал по три теста, выбрал лучший вариант:

Итоги замеров.

 Никакой разницы нет. А эта локация довольно сложная в плане подгрузки.

Deus Ex Human Revolution: настройки максимальные (ограничение 60 фпс), тестовый забег произойдет по улице Детройта.

Тестовая локация.

 Также тестировал по три раза для каждого накопителя. Для наглядности работы HDD, приведу результаты двух пробегов: лучший и худший.

Итоговый результат.

 И вот тут преимущество SSD более очевидно. Во всех пробегах он не давал просадку кадров. Результат же HDD зависит от подгрузки локации. В первом забеге будут гарантированные фризы.




Краткий вывод:

Как я и ожидал, бюджетный SSD не дает какого-то существенного преимущества над обычным жестким диском. Да, игра немного быстрее загружается. Встроенные бенчмарки и сохранения грузятся намного быстрее. Но стоит ли ради этого брать накопитель такого рода? На мой взгляд – нет. Под Windows можно, а для игр вероятно, стоит выбирать действительно скоростные модели. Но и ваш процессор также должен спокойно переваривать игру, иначе такая покупка абсолютно бессмысленна. Ну и не забываем, что накопители такого рода сильно греются и их очень желательно снабдить радиатором (ну или обдувом).


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.2 из 5
голосов: 30
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Arctic BioniX P120 A-RGB
+
Обзор гарнитуры ASUS ROG Strix Go Core и шумоподавителя микрофона ASUS AI Noise-Cancelling Mic Adapter
+
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2021
+
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
20
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
9
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H7 Wireless
17
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: март 2021
15
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
25
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17 (G713)
14
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
12

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 65
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 25
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты РБК рассказали, какие криптовалюты позволили владельцам увеличить своё состояние до 60 000%
6
В Steam стартовала раздача Red Wings: Aces of the Sky, а в EGS можно забрать Creature in the Well
1
В сети Эфира совершена первая транзакция без участия майнеров - первый шаг на пути к Ethereum 2.0
+
Канадская майнинг компания Hut 8 купила ускорители NVIDIA CMP на сумму 30 миллионов долларов США
+
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в видеокарту GeForce 3080 можно за 10 месяцев
24
Ryzen 7 5800X подешевел на 15 000 рублей за 2 месяца, а цена упала ниже рекомендованной AMD для РФ
+
Приток новых майнеров привёл к ощутимому снижению доходности Эфира – GeForce 3080 окупается 14 мес
+
В следующем месяце подписка World of Warcraft в России подорожает
13
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
21
Роскомнадзор обяжет пользователей соцсетей предоставлять свои паспортные данные через Госуслуги
138
Хидео Кодзима назвал 3 причины, из-за которых он не делает игры на ПК и предпочитает PlayStation
+
Фракции, модели оружия и беззубая улыбка: видео с материалами по S.T.A.L.K.E.R. 2 появилось в Сети раньше положенного срока
+
Начался приём предварительных заказов на долгожданную Biomutant — в Steam за игру просят 3 419 рублей
5
GSC Game World показали модельки "Долга", "Свободы" и нового оружия S.T.A.L.K.E.R. 2
+
Видеокарты GeForce RTX 3000-й серии остаются недоступны геймерам, а AMD теряет позиции – Steam
+
Первая в России сборка ПК на Intel Rocket Lake-S и розыгрыш комплектующих от HYPERPC
2
По плотности размещения транзисторов 7-нм техпроцесс Intel будет близок к 3-нм технологии TSMC
+
29 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5 от 24 марта
+
В Epic Games Store стартовала весенняя распродажа со скидками до 75 %
5
GeForce RTX 3070Ti получит варианты на 8 и 16Gb и исправит ситуацию с ограничителем майнинга
+

Популярные статьи

Бюджетный накопитель WD SATA SSD M.2 против HDD-проверяем в играх
+
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
25
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2021
+
Графические и не очень API, возможности драйверов (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
6
10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 5
+
Обзор гарнитуры ASUS ROG Strix Go Core и шумоподавителя микрофона ASUS AI Noise-Cancelling Mic Adapter
+
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Arctic BioniX P120 A-RGB
+

Сейчас обсуждают

Игорь Бурцев
07:45
у ведьмака 3 не было защиты, но при этом ее покупали пачками. Если игра качественная то за нее и заплатить не грех, а вот если шлак и стоит при этом 4-5к то тут только торрент
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
warmuza
07:42
Терпентий готовится к голодным временам.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Сергей Курамшин
07:37
А че температуры слабо было показать?) Интересное соглашение у всех новостных порталов с АМД... Никто почти температуры не показывает. Те самые 70-80 градусов в нагрузке на кастомной водянке.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
DarkShaman
07:35
Какое-нибудь практическое применение этим портянкам текста для рядового юзера имеется ? "Несмотря на меньшее количество расширений у AMD, версии таких API как Vulkan, OpenCL и OpenGL выше чем у nVidi...
Графические и не очень API, возможности драйверов (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
Филипп Киркоров
07:26
Ну сейчас наверное так и зарабатывают, на скачках цен на валюту и те, кто копает уже давно.
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в видеокарту GeForce 3080 можно за 10 месяцев
terenty79
07:22
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:22
И что с того? Хочется вой слушать-бери.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:21
Сейчас глянул,в нашем ДНС куча(10 штук) 3070 появилось от 123 тыс и выше.Абсолютно конская цена за потомка 1070
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:16
Глупо рисковать за такие деньги.Вот отличный вариант(шутка)
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Семён Николаевич
07:14
Андроид и этим всё решено, будет без игор, а зачем она такая нужна. Единственный вариант её вытащить это сделатт подобие невзлетевшего nvidia shield
Qualcomm создаёт портативную игровую консоль на базе Android
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем